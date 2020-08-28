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Интерфакс
Интерфакс

Из-за сокращения улова красная икра подорожает на 20-60%

Из-за неудачной путины лососевых на Дальнем Востоке производство красной икры может снизиться на 25-30%, пишет "Коммерсантъ". Оптовые поставщики уже уведомили ритейлеров, что икра подорожает на 20-60%, сказали два источника издания в крупных торговых сетях.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

У икры намечается подорожание

Неудачная путина лососевых на Дальнем Востоке в этом году грозит снижением производства красной икры на 25–30% и ростом цен на нее на 20-60%. Ряд крупных сетей уже получили такие уведомления от поставщиков. Помимо сокращения улова, удорожанию икры способствовало увеличение расходов рыбаков.
Коммерсантъ18:09
Подробнее о событии
Национальная служба новостей

Красная икра в России подорожает

Национальная служба новостей05:21
REGNUM

В России может подорожать красная икра

REGNUM05:16
Коммерсантъ

У икры намечается подорожание

Коммерсантъ18:09
Интерфакс

Из-за сокращения улова красная икра подорожает на 20-60%

Интерфакс04:29
РБК

Поставщики предупредили о росте цен на икру

РБК03:28
Forbes

Поставщики предупредили о росте цен на красную икру до 60%

Forbes02:55
Вести.Ru

Икра в России резко подорожает из-за неудачного сезона

Вести.Ru05:15

Экономист: ликвидация ПФР спровоцирует отмену пенсий в России

Экономист отметил, что предложенная инициатива о переносе функций ПФР на налоговую службу технически выполнима, однако нецелесообразна, поскольку выплатами пенсий должна занимать отдельная структура, что также доказывает мировая практика.
VSE42.RU05:24
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Мурашко: детей в России прививать от коронавируса пока не планируется

Вакцинация детей от коронавируса в России начнётся после того, как изучат влияние препарата на детский организм, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко на Общероссийском родительском собрании.
RT на русском04:44
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Шушкевич предложил изменить статус русского языка в Белоруссии

Бывший председатель Верховного совета Белоруссии Станислав Шушкевич считает, что в республике единственным государственным языком должен стать белорусский, а русский язык необходимо такого статуса лишить.
РИА Новости03:58
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Два человека погибли в результате аварии под Псковом

Два человека погибли и двое детей пострадали после столкновения трех автомобилей на федеральной трассе М-9 "Балтия" в Великолукском районе Псковской области, сообщила в пятницу пресс-служба УМВД России по региону.
ТАСС01:14
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В РФС объяснили ситуацию с выплатами школам за Головина

Москва, 28 августа 2020, 11:34 — REGNUM Училище олимпийского резерва (УОР) города Ленинск-Кузнецкий Кемеровской области не получило выплат за полузащитника Александра Головина, потому не зарегистрировала его как своего игрока.
REGNUM04:34

В Крыму зафиксирован рекордный суточный прирост носителей коронавируса

Симферополь, 28 августа 2020, 10:01 — REGNUM Сразу 84 новых случая заражения коронавирусом подтвердилось в Республике Крым за минувшие сутки, об этом на своей странице в социальной сети написал 28 августа глава Крыма Сергей Аксёнов.
REGNUM03:01
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Зеленский получил черный пояс по карате

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в специализированную детско-юношескую школу олимпийского резерва в Кропивницком получил от воспитанников учреждения черный пояс по карате с именной вышивкой на японском языке.
Известия02:43
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«АвтоВАЗ» сообщил о запуске производства Granta Cross Quest

Практичность и функциональность нового универсала Granta Cross Quest подчёркивает новая обивка кресел из специальной водо- и грязеотталкивающей ткани, а также резиновый коврик багажного отсека и две багажных сетки.
Тарантас Ньюс23:29
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