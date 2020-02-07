Общество

Вести.RuВести.RuИз-за теплой зимы в России могут погибнуть комары и рыбы

Аномально теплая зима в России может привести к исчезновению комаров. Об этом директор института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян рассказал в интервью газете "Известия". Ученый пояснил, что из-за потепления насекомые просыпаются, но погибают, так как не могут прокормиться.
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с чего всё началось

Икра окончена: теплая зима грозит на треть сократить популяцию речной рыбы

А это в итоге приведет к сокращению популяции на 20–30%, считают опрошенные «Известиями» эксперты.
Известиявчера в 16:01

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Аномально теплая зима может привести к исчезновению комаров

АБНвчера в 20:31

Ученые назвали неожиданные последствия аномально теплой зимы в России

URA.Ru00:10

Из-за теплой зимы в России могут исчезнуть комары

Известиявчера в 22:27

Эксперт: теплая зима может привести к исчезновению комаров

REGNUMвчера в 22:09

Комары могут исчезнуть из-за теплой зимы в России. К чему это приведет?

Телеканал 360°00:12

Ученый: в России могут исчезнуть комары

Комсомольская правдавчера в 20:23

Ученый сообщил о возможном исчезновении комаров из-за теплой зимы

РИА Новостивчера в 19:42
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Экономика

В UFG сообщили о доходах семьи Мишустина

Управляющий партнер инвесткомпании UFG Полина Герасименко рассказала о доходах премьер-министра Михаила Мишустина во времена работы в этой компании.
РИА Новости 03:23
Политика

Иностранцам упростят процедуру получения гражданства России

Наконец, 29 января стало известно, что МВД России планирует упростить процедуру получения гражданства для граждан Белоруссии и Украины.
Газета.Ru 02:21
Армия и оружие

Сорвало башню: танк М60 уничтожен на Синайском полуострове

Египетская армия потеряла основной боевой танк М60А3 американского производства в северной части Синайского полуострова.
Российская газета 05 февраля в 11:22
Политика

Голосование по Конституции пройдет по сценарию президентских выборов

Ожидается, что мобилизация будет проводиться по тем же технологиям, что и во время президентских выборов 2018 года.
Политсовет 00:14
Общество

Из российских подростков захотели сделать бизнесменов

АСИ предлагает сделать послабления для подростков, достигших 14-летия, и позволить им регистрироваться в новом налоговом режиме на общих основаниях.
Lenta.ru 02:52
Шоу-бизнес

Кристина Асмус показала аппетитное фото в воде

На сей раз артистка поделилась кадром с аппетитным завтраком, который ей подали прямо в бассейн.
Paparazzi.ru вчера в 23:44
Наука

Ядовитые приматы помогут выяснить причину аллергии на кошек

ГЛАС.RU 01:33
Политика

Путин подписал указ о выплатах ветеранам к 75-летию Победы

RT на русском 02:04
Шоу-бизнес

Дочь Успенской покинула Россию после скандала с матерью

Более года назад во время отдыха на Коста-Рике дочь Успенской Татьяна Плаксина попала в аварию на велосипеде и сломала челюсть.
Privet-Rostov.ru 04:33
Происшествия

У берегов Эстонии затонул российский рыболовный траулер

РБК 04:03
Общество

Капитализации «Яндекса» предрекли рост на $1,4 млрд из-за закона о ПО

По оценкам экспертов, вклад поискового бизнеса в справедливую стоимость акций компании приведет к тому, что ее капитализация увеличится на $1,44 млрд (на сегодняшний день капитализация «Яндекса» на NASDAQ составляет $15,8 млрд).
РБК 04:20
Общество

Новым директором «Роскино» стала Евгения Маркова

«Будем работать», — заключила новый глава «Роскино». Евгения Маркова сменила на данном посту Екатерину Мцитуридзе.
REGNUM 02:08
Общество

Министр культуры Татарстана объяснила свадьбу дочери в музее

Министр культуры Татарстана Ирада Аюпова ответила на возмущения из-за того, что свадьба ее дочери была организована в Галерее современного искусства в Казани.
РЕН ТВ вчера в 10:02
Политика

Чавушоглу: российская военная делегация посетит Турцию

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что в субботу состоится визит военной делегации из России.
ПолитРоссия 04:04
Политика

Пентагон обвинил Россию и Китай в переписывании мирового порядка

Министр обороны США Марк Эспер обвинил Россию и Китай в попытках «переписать мировой порядок» и назвал их «ревизионистскими государствами».
РБК вчера в 15:15
Общество

Роскачество дало рекомендации по борьбе с детской игроманией

Эксперты Роскачества рассказали о признаках игромании у детей и дали рекомендации по борьбе с зависимостью от онлайн-игр.
РБК 02:37
Экономика

Старовойт не пустил новые свинокомплексы «Мираторга» в Курскую область

О новых договоренностях с компанией - производителем мяса, губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил на своей странице в соцсетях Глава Курской области Роман Старовойт заявил, что решение связано с мнением местных жителей – они выступали категорически против строительства, и он договорился с руководством "Мираторга" о переносе семи объектов.
SM News 02:39
Происшествия

В Грозном неизвестные напали на журналистку «Новой газеты» и адвоката

Ранее "Новая газета" сообщила, что в четверг в 23:20 мск, в Грозном у входа в гостиницу "Континент" было совершено нападение на обозревателя издания Милашину и адвоката Дубровину.
ТАСС вчера в 17:25
Происшествия

Умер китайский врач, первым сообщивший о коронавирусе

Китайский врач Ли Вэньлян, который был одним из первых, кто пытался предупредить о вспышке нового коронавируса, скончался от вызванного им заболевания, сообщает больница, где проходил лечение медик.
РИА Новости вчера в 16:14
Политика

Шести российским актерам запретили въезд на Украину

Двум актерам из РФ запретили въезд на Украину сроком на 10 лет, еще четырем - запретили въезд на три года, сообщила в пятницу пресс-служба украинского министерства внутренних дел.
РИА Новости 03:52
Общество

Московское метро обратится в полицию из-за пранков про коронавирус

Московский метрополитен обратится к правоохранительным органам с просьбой найти и наказать тех, кто делает пранки на тему коронавируса в московском метро, говорится в Twitter столичной подземки.
РИА Новости 03:30
Общество

Мишустин назвал новые штрафы непосильными для автомобилистов

Непосильными для автомобилистов назвал штрафы, предлагаемые новым проектом КоАП, председатель правительства Михаил Мишустин.
Социальные новости вчера в 07:06
Политика

«Делиться не готов»: чего хочет Лукашенко от Путина

«Лукашенко хочет получить нефть со скидкой и газ по ценам, как для Смоленска, но делиться суверенитетом взамен этих благ не готов», — интерпретировала сообщения «Газета.ru».
Рамблер 01:17
Происшествия

Рассерженный уборкой снега пожилой мужчина устроил пальбу в Томске

В Томске пожилой мужчина рассердился на уборку снега с крыши, вызвал полицию и устроил пальбу в центре города.
Вести.Ru 02:58
Общество

Госзакупки за рубежом захотели жестко ограничить

Власти России захотели жестко ограничить правила госзакупок за рубежом.
Lenta.ru 01:00
Общество

Путин подписал закон о праве детей на жилье после развода родителей

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, обязывающий родителей после развода обеспечить жильем детей.
Известия вчера в 19:43
Технологии

Samsung объяснила блокировку смарт-телевизоров в России

Компания Samsung Electronics прокомментировала информацию о блокировке некоторых телевизоров данного бренда на территории России.
REGNUM 00:59
Экономика

Philip Morris вернула в бюджет России 24,3 миллиарда рублей

Табачная компания Philip Morris International (PMI) доплатила в бюджет России 24,3 миллиарда рублей налогов, которые были доначислены за 2015-2017 годы после проверки ФНС.
Вести.Ru 02:47
Происшествия

Глава УФСИН по Северной Осетии задержан по делу о растрате

Начальник УФСИН по Республике Северная Осетия Юрий Емельянов задержан по делу о растрате.
ТАСС 04:06
Происшествия

В ДНР перевернулся следовавший в Севастополь автобус

РБК вчера в 14:05
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