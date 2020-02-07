А это в итоге приведет к сокращению популяции на 20–30%, считают опрошенные «Известиями» эксперты.

с чего всё началось

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Из-за теплой зимы в России могут погибнуть комары и рыбы

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