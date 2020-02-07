Общество

Вести.RuВести.RuИз-за теплой зимы в России могут погибнуть комары и рыбы

Аномально теплая зима в России может привести к исчезновению комаров. Об этом директор института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян рассказал в интервью газете "Известия". Ученый пояснил, что из-за потепления насекомые просыпаются, но погибают, так как не могут прокормиться.
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с чего всё началось

Икра окончена: теплая зима грозит на треть сократить популяцию речной рыбы

А это в итоге приведет к сокращению популяции на 20–30%, считают опрошенные «Известиями» эксперты.
Известиявчера в 16:01

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Комары могут исчезнуть из-за теплой зимы в России. К чему это приведет?

Телеканал 360°00:12

Эксперт: теплая зима может привести к исчезновению комаров

REGNUMвчера в 22:09

Из-за теплой зимы в России могут исчезнуть комары

Известиявчера в 22:27

Ученые назвали неожиданные последствия аномально теплой зимы в России

URA.Ru00:10

Аномально теплая зима может привести к исчезновению комаров

АБНвчера в 20:31

Ученые: в России могут исчезнуть комары

Комсомольская правдавчера в 20:23

Ученый сообщил о возможном исчезновении комаров из-за теплой зимы

РИА Новостивчера в 19:42
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Общество

Мишустин назвал непосильными предложенные штрафы для автомобилистов

Глава правительства Михаил Мишустин раскритиковал предложенный Минюстом проект Кодекса об административных правонарушениях (КоАП).
РБК вчера в 04:17
Происшествия

В Москве задержан соучастник убийства «Япончика»

Газета.Ru вчера в 05:54
Финансы

ЦБ РФ снизил ключевую ставку до 6% годовых

ЦБ отмечает, что денежно-кредитные условия продолжают смягчаться, регулятор продолжит оценивать влияние уже принятых решений по ключевой ставке на них, а также на динамику инфляции.
Известия 05:35
Шоу-бизнес

Кристина Асмус показала аппетитное фото в воде

На сей раз артистка поделилась кадром с аппетитным завтраком, который ей подали прямо в бассейн.
Paparazzi.ru вчера в 23:44
Политика

Путин и Лукашенко начали переговоры в Сочи

Президент России Владимир Путин встретился в Сочи со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко.
RT на русском 05:08
Общество

В Киеве стоматолог отказалась принимать русскоязычных пациентов

Киевский стоматолог Ирина Козак-Кедич заявила, что будет лечить русскоязычных пациентов, только, если они перейдут на украинский язык.
Газета.Ru 04:57
Политика

Пентагон обвинил Россию и Китай в переписывании мирового порядка

Министр обороны США Марк Эспер обвинил Россию и Китай в попытках «переписать мировой порядок» и назвал их «ревизионистскими государствами».
РБК вчера в 15:15
Политика

Американцев восхитила эвакуация граждан РФ из Уханя

Эвакуированные из Китая граждане США раскритиковали действия американских властей, указав на положительный пример России.
REGNUM 04:08
Происшествия

ФСБ задержала замначальника Генштаба

Сотрудники военной контрразведки ФСБ задержали заместителя начальника Генштаба Вооруженных сил (ВС) России генерал-полковника Халила Арсланова, который обвиняется в крупном мошенничестве.
Lenta.ru 04:36
Культура

Актер Кирк Дуглас умер в возрасте 103 лет

В США в возрасте 103 лет умер актер Кирк Дуглас. Он считался последним представителем "золотой эры" Голливуда.
РЕН ТВ 05 февраля в 18:49
Происшествия

В Милане обнаружили тело россиянки

РИА Новости 03:54
Политика

Шести российским актерам запретили въезд на Украину

Двум актерам из РФ запретили въезд на Украину сроком на 10 лет, еще четырем - запретили въезд на три года, сообщила в пятницу пресс-служба украинского министерства внутренних дел.
РИА Новости 03:52
Путешествия

Туристические места начали закрывать во Вьетнаме из-за коронавируса

Власти Вьетнама закрыли для посещения храмовый комплекс Понагар, пишет РИА «Новости».
Телеканал 360° 02:08
Общество

Счетная палата негативно оценила работу правительства Медведева

Счетная палата составила негативный отзыв о работе правительства Дмитрия Медведева.
BFM.ru вчера в 01:22
Общество

Пользователи МТС сообщили о сбое в работе оператора

В работе мобильного оператора МТС произошел глобальный сбой, следует из данных онлайн-сервиса по отслеживанию интернет-ресурсов Downdetector.
Коммерсантъ 05:22
Футбол

ФК «Краснодар» сыграет с чешской «Викторией»

Как ранее сообщали «Кубанские новости», вечером 7 февраля в третьей контрольной встрече на сборе в Марбелье «Краснодар» сыграет с норвежским клубом «Мьендален».
Кубанские новости 05 февраля в 23:47
Технологии

Reuters: Xiaomi, Huawei, Oppo и Vivo создадут аналог Google Play

Китайские производители Xiaomi, Huawei Technologies, Oppo и Vivo объединяют усилия для создания платформы для разработчиков за пределами Китая.
3DNews вчера в 09:25
Армия и оружие

Минобороны представило видео с первым полетом Ту-160М

Минобороны России опубликовало кадры первого полета глубоко модернизированного сверхзвукового стратегического ракетоносца-бомбардировщика Ту-160М "Белый лебедь".
Газета.Ru вчера в 14:29
Шоу-бизнес

Дочь Успенской уехала из России после скандала с матерью

Девушка будет жить с отцом В Сети продолжают бурно обсуждать скандал в семье Любови Успенской.
WomanHit.ru 05:32
Общество

Путин подписал закон о праве детей на жилье при разводе родителей

Президент России Владимир Путин подписал закон, который дает право судам привлекать родителя, проживающего после развода отдельно от ребенка, к оплате расходов по обеспечению его пригодным для проживания жильем.
ТАСС вчера в 09:53
Технологии

В Samsung объяснили блокировку телевизоров в России

Блокировка некоторых телевизоров Samsung связана с тем, что эти устройства были изготовлены для другого региона.
ТАСС 00:41
Общество

Российский анестезист признался в убийстве более 10 ветеранов

Один из пользователей форума «Двач», представившийся анестезистом, в постах сайта признался, что умерщвляет пациентов, которые могли оказаться ветеранами, и ему это доставляет удовольствие.
Lenta.ru 05:50
Фигурное катание

Загитова упала во время шоу в Цюрихе

Bookmaker-ratings.ru 03:49
Авто

«АвтоВАЗ» приостановит производство

Российский автогигант «АвтоВАЗ» приостановит часть производства 7 и 8 февраля.
Lenta.ru вчера в 12:10
Политика

Врио губернатора Пермского края назначен Дмитрий Махонин

Президент Владимир Путин подписал указ о назначении на должности врио губернатора Пермского края Дмитрия Махонина.
Коммерсантъ вчера в 11:13
Общество

Путин подписал указ о разовых выплатах ветеранам к 75-летию Победы

Газета.Ru 05:40
Общество

Суд вернул под стражу обвиняемую в шпионаже Цуркан

Второй кассационный суд общей юрисдикции пересмотрел в пятницу, 7 февраля, решение об освобождении из СИЗО обвиняемой в шпионаже Карины Цуркан и постановил взять ее под стражу.
Известия 05:46
Хоккей

Сборная России проиграла Финляндии в шведском этапе Евротура

Национальная команда России уступила в стартовом поединке шведского этапа Евротура.
Vprognoze.ru вчера в 22:42
Происшествия

Полиция в Томске проверяет инцидент со стрельбой из-за уборки снега

Полицейские в Томске начали проверку после того, как местный пенсионер повздорил с коммунальщиками из-за очистки крыши стоматологической поликлиники от снега – дошло до стрельбы из пистолета, сообщает УМВД по региону.
РИА Новости 05:32
Политика

Алексей Гордеев станет вице-спикером Госдумы

Экс-глава Минсельхоза Алексей Гордеев переходит в Госдуму и в перспективе может претендовать на пост вице-спикера нижней палаты парламента.
REGNUM 00:54
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