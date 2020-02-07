А это в итоге приведет к сокращению популяции на 20–30%, считают опрошенные «Известиями» эксперты.

с чего всё началось

Аномально теплая зима в России может привести к исчезновению комаров. Об этом директор института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян рассказал в интервью газете "Известия". Ученый пояснил, что из-за потепления насекомые просыпаются, но погибают, так как не могут прокормиться.

Из-за теплой зимы в России могут погибнуть комары и рыбы

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