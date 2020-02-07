Общество
Вести.RuИз-за теплой зимы в России могут погибнуть комары и рыбы
Аномально теплая зима в России может привести к исчезновению комаров. Об этом директор института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян рассказал в интервью газете "Известия". Ученый пояснил, что из-за потепления насекомые просыпаются, но погибают, так как не могут прокормиться.
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с чего всё началось
А это в итоге приведет к сокращению популяции на 20–30%, считают опрошенные «Известиями» эксперты.Известиявчера в 16:01
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Общество
Мишустин назвал непосильными предложенные штрафы для автомобилистов
Глава правительства Михаил Мишустин раскритиковал предложенный Минюстом проект Кодекса об административных правонарушениях (КоАП).
Происшествия
В Москве задержан соучастник убийства «Япончика»
Финансы
ЦБ РФ снизил ключевую ставку до 6% годовых
ЦБ отмечает, что денежно-кредитные условия продолжают смягчаться, регулятор продолжит оценивать влияние уже принятых решений по ключевой ставке на них, а также на динамику инфляции.
Шоу-бизнес
Кристина Асмус показала аппетитное фото в воде
На сей раз артистка поделилась кадром с аппетитным завтраком, который ей подали прямо в бассейн.
Политика
Путин и Лукашенко начали переговоры в Сочи
Президент России Владимир Путин встретился в Сочи со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко.
Общество
В Киеве стоматолог отказалась принимать русскоязычных пациентов
Киевский стоматолог Ирина Козак-Кедич заявила, что будет лечить русскоязычных пациентов, только, если они перейдут на украинский язык.
Политика
Пентагон обвинил Россию и Китай в переписывании мирового порядка
Министр обороны США Марк Эспер обвинил Россию и Китай в попытках «переписать мировой порядок» и назвал их «ревизионистскими государствами».
Политика
Американцев восхитила эвакуация граждан РФ из Уханя
Эвакуированные из Китая граждане США раскритиковали действия американских властей, указав на положительный пример России.
Происшествия
ФСБ задержала замначальника Генштаба
Сотрудники военной контрразведки ФСБ задержали заместителя начальника Генштаба Вооруженных сил (ВС) России генерал-полковника Халила Арсланова, который обвиняется в крупном мошенничестве.
Культура
Актер Кирк Дуглас умер в возрасте 103 лет
В США в возрасте 103 лет умер актер Кирк Дуглас. Он считался последним представителем "золотой эры" Голливуда.
Происшествия
В Милане обнаружили тело россиянки
Политика
Шести российским актерам запретили въезд на Украину
Двум актерам из РФ запретили въезд на Украину сроком на 10 лет, еще четырем - запретили въезд на три года, сообщила в пятницу пресс-служба украинского министерства внутренних дел.
Путешествия
Туристические места начали закрывать во Вьетнаме из-за коронавируса
Власти Вьетнама закрыли для посещения храмовый комплекс Понагар, пишет РИА «Новости».
Общество
Счетная палата негативно оценила работу правительства Медведева
Счетная палата составила негативный отзыв о работе правительства Дмитрия Медведева.
Общество
Пользователи МТС сообщили о сбое в работе оператора
В работе мобильного оператора МТС произошел глобальный сбой, следует из данных онлайн-сервиса по отслеживанию интернет-ресурсов Downdetector.
Футбол
ФК «Краснодар» сыграет с чешской «Викторией»
Как ранее сообщали «Кубанские новости», вечером 7 февраля в третьей контрольной встрече на сборе в Марбелье «Краснодар» сыграет с норвежским клубом «Мьендален».
Технологии
Reuters: Xiaomi, Huawei, Oppo и Vivo создадут аналог Google Play
Китайские производители Xiaomi, Huawei Technologies, Oppo и Vivo объединяют усилия для создания платформы для разработчиков за пределами Китая.
Армия и оружие
Минобороны представило видео с первым полетом Ту-160М
Минобороны России опубликовало кадры первого полета глубоко модернизированного сверхзвукового стратегического ракетоносца-бомбардировщика Ту-160М "Белый лебедь".
Шоу-бизнес
Дочь Успенской уехала из России после скандала с матерью
Девушка будет жить с отцом В Сети продолжают бурно обсуждать скандал в семье Любови Успенской.
Общество
Путин подписал закон о праве детей на жилье при разводе родителей
Президент России Владимир Путин подписал закон, который дает право судам привлекать родителя, проживающего после развода отдельно от ребенка, к оплате расходов по обеспечению его пригодным для проживания жильем.
Технологии
В Samsung объяснили блокировку телевизоров в России
Блокировка некоторых телевизоров Samsung связана с тем, что эти устройства были изготовлены для другого региона.
Общество
Российский анестезист признался в убийстве более 10 ветеранов
Один из пользователей форума «Двач», представившийся анестезистом, в постах сайта признался, что умерщвляет пациентов, которые могли оказаться ветеранами, и ему это доставляет удовольствие.
Фигурное катание
Загитова упала во время шоу в Цюрихе
Авто
«АвтоВАЗ» приостановит производство
Российский автогигант «АвтоВАЗ» приостановит часть производства 7 и 8 февраля.
Политика
Врио губернатора Пермского края назначен Дмитрий Махонин
Президент Владимир Путин подписал указ о назначении на должности врио губернатора Пермского края Дмитрия Махонина.
Общество
Суд вернул под стражу обвиняемую в шпионаже Цуркан
Второй кассационный суд общей юрисдикции пересмотрел в пятницу, 7 февраля, решение об освобождении из СИЗО обвиняемой в шпионаже Карины Цуркан и постановил взять ее под стражу.
Хоккей
Сборная России проиграла Финляндии в шведском этапе Евротура
Национальная команда России уступила в стартовом поединке шведского этапа Евротура.
Происшествия
Полиция в Томске проверяет инцидент со стрельбой из-за уборки снега
Полицейские в Томске начали проверку после того, как местный пенсионер повздорил с коммунальщиками из-за очистки крыши стоматологической поликлиники от снега – дошло до стрельбы из пистолета, сообщает УМВД по региону.
Политика
Алексей Гордеев станет вице-спикером Госдумы
Экс-глава Минсельхоза Алексей Гордеев переходит в Госдуму и в перспективе может претендовать на пост вице-спикера нижней палаты парламента.