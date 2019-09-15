Общество

RT на русскомRT на русскомИз-за угрозы наводнения в Петербурге решили перекрыть дамбу

В Санкт-Петербурге закрыли затворы Комплекса защитных сооружений (КЗС) из-за возможного повышения уровня воды в дельте Невы до опасных значений. Об этом говорится в сообщении ГУ МЧС по городу.
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Дамбу в Петербурге закрыли. Уровень воды в Неве поднялся на метр

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