Общество
RT на русскомИз-за угрозы наводнения в Петербурге решили перекрыть дамбу
В Санкт-Петербурге закрыли затворы Комплекса защитных сооружений (КЗС) из-за возможного повышения уровня воды в дельте Невы до опасных значений. Об этом говорится в сообщении ГУ МЧС по городу.
Читать в источнике
Оценить14
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 16:53, Вашингтон
Общество
Москвичей и петербуржцев предупредили о «барической пиле»
Жителей Москвы, столичного региона и Санкт-Петербурга предупредили о резких колебаниях атмосферного давления.
Lenta.ru 06:45
Футбол
«Краснодар» в матче с тремя пенальти победил «Крылья Советов»
"Краснодар", лидировавший перед паузой на игры национальных сборных, к началу противостояния с самарцами, оказался уже четвертым в турнирной таблице - "Зенит", ЦСКА и "Локомотив" одержали синхронные виктории, а "Ростову" (он опережает кубанцев по дополнительным показателям) в понедельник еще предстоит встреча с "Ахматом".
Российская газета 14:00
Наука
Пей сколько хочешь. Ученые развеяли миф о пользе 2 литров воды в день
Не меньше двух литров жидкости в день На самом деле вы можете пить то количество воды в день, которое чувствуете необходимым.
ГТРК Южный Урал вчера в 11:04
Кино
Фильм «Оно 2» возглавил американский прокат
Известия 15:17
Шоу-бизнес
Мать и муж Заворотнюк прибыли в больницу
Создатель и продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин 14 сентября написал, что молится за здоровье Заворотнюк.
Мойка78 вчера в 18:35
Происшествия
В Калининградской области туриста смыло волной в море
Следователи выясняют обстоятельства гибели иностранного туриста, которого смыло волной в море в городе Зеленоградске Калининградской области, рассказала РИА Новости старший помощник руководителя следственного управления СК России по региону Наталья Гацко.
РИА Новости 16:07
Футбол
Тамбов — ЦСКА 0:2
ЦСКА в матче 9-го тура чемпионата России на выезде обыграл «Тамбов» со счетом 2:0. Первый гол на 84-й минуте забил Кристиан Бистрович, который минутой раньше вышел на замену.
Спорт день за днем 11:25
Здоровье
Какие 5 изменений в организме требуют срочного обращения к врачу
Повышение температуры тела даже до 37,1–38,0° в течение длительного времени может быть опасно.
Волгоградская правда 05:45
Единоборства
Стала известна дата боя Емельяненко и Кокляева
Российский боец ММА Александр Емельяненко проведет бой против стронгмена Михаила Кокляева.
Спорт-Экспресс 15:05
Здоровье
Кардиолог назвал опасные для сна позы
Главный внештатный кардиолог Минздрава республики Валерий Садовой назвал опасные позы для сна. Об этом сообщает "Спутник в Крыму".
Газета.Ru 16:04
Армия и оружие
Иран заявил, что базы США находятся в зоне досягаемости ракет
Аргументы и Факты 04:32
Баскетбол
Освобождённый украинский моряк: в СИЗО сказали — «Динамо» К играет лучше россиян
Освобождённый украинский моряк Денис Гриценко поблагодарил киевское «Динамо» за присланные футболки команды в российское СИЗО, где он и другие моряки содержались под стражей за нарушение государственных границ.
Чемпионат 15:32
Футбол
Медведев объяснил, почему футболисты сборной были сонными в матче с Казахстаном
Четвёртая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев объяснил, почему футболисты сборной России сонными ходили по полю в матче с Казахстаном (1:0). Финальный матч Медведева с испанцем Рафаэлем Надалем на US open завершился около 4 часов утра по московскому времени 9 сентября, а вечером российские футболисты в отборе на Евро-2020 играли с командой Казахстана.
Чемпионат 16:47
Кино
Опубликован второй трейлер сериала «Хранители» от HBO
Piter.tv вчера в 05:30
Происшествия
Около границы Сирии и Турции произошёл взрыв
В сирийском городе Чобанбей, который располагается около границы с Турцией, произошёл взрыв.
RT на русском 13:44
Происшествия
Шесть человек погибли в результате ДТП в Чечне
Шесть человек, включая двух детей, погибли в результате столкновения двух легковых автомобилей в Чечне.
RT на русском 15:15
Политика
Зеленский не внял сигналу из Белого дома
Глава Белого дома хотел упредить продажу запорожского предприятия "Мотор Сич" компаниям из КНР.
Вести.Ru 13:22
Культура
Найдена неизвестная песня Началовой
Бывший пиар-директор и близкая подруга певицы Юлии Началовой Анна Исаева рассказала о планах на неизданную песню артистки, обнаруженную в студии уже после ее похорон, передает сайт kp.ru.
Газета.Ru 14:25
Футбол
«Реал» и «Барселона» хотят переманить Клоппа
Отмечается, что приход на тренерский мостик Юргена Клоппа может стать ключиком для «Реала» и «Барселоны» в реализации их желания подписать Виргила ван Дейка.
Евро-футбол.ру 14:52
Армия и оружие
В ДНР сбили два украинских беспилотника
Заместитель начальника Народной милиции Донецкой народной республике (ДНР) Эдуард Басурин сообщил, что ополченцы сбили два украинских БПЛА.
Московский Комсомолец 08:38
Волейбол
Двукратная чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова стала мамой
38-летняя волейболистка является двукратной чемпионкой мира (2006, 2010), двукратным серебряным призёром Олимпийских игр (2000, 2004), двукратной чемпионкой Европы, серебряным призёром Кубка мира и 11-кратной чемпионка России.
Чемпионат 09:37
Культура
Песни Queen и Nirvana вошли в «Культурный норматив школьника»
МИР 24 13 сентября в 11:14
Общество
Названа самая высокооплачиваемая вакансия в России
Министерство труда и социальной защиты назвало самую высокооплачиваемую вакансию в России.
Lenta.ru 15:11
Шоу-бизнес
Представитель церкви вступился за венчание Собчак
Венчание Собчак и Богомолова вызвало еще больший общественный резонанс, нежели свадьба пары.
Телепрограмма вчера в 09:56
Здоровье
Нейрохирург объяснил невозможность сделать операцию Заворотнюк
РИА Новости вчера в 19:41
Шоу-бизнес
Актриса Евгения Огурцова выходит замуж спустя три месяца после развода
Экс-участница поп-группы "Ранетки" и звезда одноименного сериала Евгения Огурцова лишь три месяца назад пережила личную драму - она рассталась со своим прежним супругом.
Территория новостей 14:21
Гаджеты
Sony представила 8К-телевизоры за шесть млн рублей
iReactor 13 сентября в 18:43
Наука
Крысы оказались способны к групповым играм только ради удовольствия
Газета DAILY 13 сентября в 14:34
Происшествия
В Казахстане поезд врезался в выехавший на переезд автобус
Железнодорожный состав близ Алма-Аты врезался в автобус, стоявший на переезде на путях в нарушение правил, сообщил журналистам официальный представитель министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Руслан Иманкулов.
РИА Новости 11:18