Общество
КоммерсантъВ Санкт-Петербурге закрыли затворы дамбы из-за угрозы наводнения
В Санкт-Петербурге синоптики прогнозирует повышение уровня воды в Неве до опасных значений. МЧС объявило о закрытии затворов городского КЗС (Комплекса защитных сооружений от наводнений).
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Наука
В ископаемых останках нашли новый вид юрского морского крокодила
МедиаПоток 13 сентября в 12:31
Наука
Созданы материалы, устойчивые к землетрясениям и взрывам
Инженеры из Сан-Диего представили разработанный недавно материал, который является уникально устойчивым к сильным ударам, в том числе к землетрясениям и взрывам.
Goroday.ru 16:25
Политика
РФ сможет поставлять газ в Европу без контракта с Киевом в 2020 году
России не потребуется контракт с Украиной для бесперебойного транзита газа в Евросоюз в 2020 году, если Киев исполнит свои обязательства по имплементации европейских энергетических норм в свое законодательство, передает ТАСС со ссылкой на источник 15 сентября.
Известия 14:44
Общество
Россияне могут узаконить земли, используемые более 15 лет
Россияне могут узаконить земли, используемые более 15 лет, говорится в пресс-релизе Федеральной кадастровой палаты.
РИА Новости 13 сентября в 01:00
Политика
Авен рассказал, почему Путин рассердился на Березовского
На встрече присутствовал в том числе и Борис Березовский, которого Авен также попросил о помощи в организации, "потому что они интересовались инвестициями, у меня контактов в бизнесе не было в то время".
Вести.Ru 09:09
Общество
Москвичей и петербуржцев предупредили о «барической пиле»
Жителей Москвы, столичного региона и Санкт-Петербурга предупредили о резких колебаниях атмосферного давления.
Lenta.ru 06:45
Футбол
Виктор Гончаренко — об игре с «Тамбовом»: «Судьбу матча решил отличный удар Бистровича»
Спорт-Экспресс 12:06
Армия и оружие
Названы особенности нового российского корвета «Меркурий»
Новейший корвет проекта 20386 «Меркурий», разработанный российскими специалистами, станет судном, не имеющим аналогов по техническим особенностям.
Дни24 12:42
Экономика
На Украине представили проект бюджета на 2020 год: страну кормят новыми обещаниями
Новый Кабинет министров Украины подготовил проект государственного бюджета на будущий год. Сделал он это в последний момент.
Новостной фронт 09:29
Здоровье
В США могут запретить электронные сигареты
Власти США сообщили о планах запретить продажу ароматизированных электронных сигарет, сообщает ЕНВ.
Ежедневные Новости Владивостока 12 сентября в 17:44
Единоборства
Гэтжи нокаутировал Серроне и вызвал на бой Хабиба
В главном бое турнира UFC в Ванкувере американец Джастин Гэтжи одержал досрочную победу над своим соотечественником Дональдом Серроне.
Нева Спорт 01:12
Шоу-бизнес
Мать и муж Заворотнюк прибыли в больницу
Создатель и продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин 14 сентября написал, что молится за здоровье Заворотнюк.
Мойка78 вчера в 18:35
Энергетика
Рейтер: у Эр-Рияда могут уйти недели на восстановление поставок нефти
Государственной нефтегазовой компании Саудовской Аравии Saudi Aramco могут потребоваться недели на восстановление поставок нефти после атак беспилотников на ее объекты, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
РИА Новости 08:04
Политика
Премьер Украины назвал лучший ответ России со стороны Киева
Украина в ответ на «российскую агрессию» намерена продемонстрировать России свой успех.
URA.Ru вчера в 11:44
Происшествия
Арестованы три работника реабилитационного центра в Ленобласти
По версии следствия, в Ленинградской области функционировала сеть частных реабилитационных центров, работники которых навязывали услуги по "медицинской реабилитации" гражданам с различными зависимостями.
Вести.Ru 15:39
Технологии
Huawei запустил 5G-сеть в «Лужниках»
Экономика сегодня вчера в 10:58
Шоу-бизнес
Вдова Михаила Круга выдала дочь замуж
24-летняя падчерица Круга вышла замуж в свой день рождения.
Телепрограмма 10:33
Кино
В фильме Marvel «Чёрная вдова» может появиться Железный человек
По данным Comic Book, в фильме Marvel "Чёрная вдова" может быть несколько эпизодов с Дауни-младшим и Железным человеком, смерть которого зрители увидели в последней части "Мстителей".
Актуальные Новости 08:24
Здоровье
Какие 3 знака зодиака встретят свою половинку в 2019 году
В ближайшее время представители некоторых знаков зодиака обретут любовь, утверждают астрологи.
Волгоградская правда вчера в 04:54
Политика
Чемезов опроверг существование «политбюро» ближнего круга Путина
Глава «Ростеха» Сергей Чемезов в интервью РБК заявил об отсутствии «Политбюро 2.0» и процедуры коллегиального принятия ближним кругом президента.
РБК 17:02
Происшествия
Шумахер завершил курс лечения в Париже и покинул Францию
Российская газета 10:45
Экономика
Bloomberg сообщил о возможном кредите МВФ для Украины на $5 млрд
Украина готова согласиться на условия Международного валютного фонда (МВФ) по новому кредиту на сумму около $5 млрд, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на три источника, знакомых с ситуацией.
РБК вчера в 09:24
Политика
Глава Бурятии приехал на митинг несогласных с выборами мэра Улан-Удэ
Глава Бурятии Алексей Цыденов приехал в парк «Юбилейный» в Улан-Удэ, где местные жители проводят согласованный с властями митинг «Против полицейского беспредела и за новые честные выборы».
РБК 12:19
Общество
Власти хотят провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе
В Минтруде на этой неделе пройдет совещание, на котором планируется обсудить введение четырехдневной рабочей недели в тестовом режиме на предприятиях, входящих в нацпроект по повышению производительности.
Известия 18:07