Общество

URA.RuURA.RuИз-за вспышки свиной чумы в Самарской области введен режим ЧС

Власти Кинель-Черкасского района Самарской области решили ввести режим ЧС в одном из сельских поселений из-за гибели свиней от африканской чумы. Об этом в воскресенье сообщило региональное управление МЧС.
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В Самарской области введен режим ЧС из-за случаев африканской чумы свиней

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В Самарской области ввели режим ЧС из-за вспышки африканской чумы свиней

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МЧС Самарской области берет под контроль ситуацию с африканской чумой свиней в регионе

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В селе в Самарской области ввели режим ЧС в связи со вспышкой африканской чумы свиней

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