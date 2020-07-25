Общество
URA.RuИз-за вспышки свиной чумы в Самарской области введен режим ЧС
Власти Кинель-Черкасского района Самарской области решили ввести режим ЧС в одном из сельских поселений из-за гибели свиней от африканской чумы. Об этом в воскресенье сообщило региональное управление МЧС.
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МЧС Самарской области берет под контроль ситуацию с африканской чумой свиней в регионе
РегионСамара.ру24 июля в 23:28
На территории района Самарской области введен режим ЧС из-за африканской чумы свиней
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