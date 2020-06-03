Коронавирус
Gazeta.SPbИз-за второй волны коронавируса доллар может подняться до 90 рублей
Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирование считает, что в случае второе волны коронавируса, доллар будет стоить 90 рублей. Есть также более пессимистичный вариант развития событий – за доллар якобы придется отдать 100 рублей.
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с чего всё началось
Курс доллара может вырасти до 90 руб., в случае если в мире начнется вторая вспышка коронавируса и властям вновь придется вводить ограничения по его распространению, говорится в прогнозе Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП).РБК03 июня в 11:33
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