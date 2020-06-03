с чего всё началось

Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирование считает, что в случае второе волны коронавируса, доллар будет стоить 90 рублей. Есть также более пессимистичный вариант развития событий – за доллар якобы придется отдать 100 рублей.

Из-за второй волны коронавируса доллар может подняться до 90 рублей

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