Финансы
АБНИз-за второй волны коронавируса рубль остается неустойчивым
Эксперты высказали свое мнение по поводу возможной второй волны коронавируса и курса рубля. Как сообщает РИА Новости, аналитики считают, что снятие ограничений никак не сказалось на национальной валюте и рубль все еще находится в неустойчивом положении, из-за чего он и дешевеет.
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с чего всё началось
Ослаблению способствуют опасения второй волны коронавируса — инвесторы выходят из рисковых активов. К тому же Минфин резко сократил продажу валюты. Аналитики предупреждают: в ближайшие месяцы рубль потеряет еще пять-семь процентов.РИА Новостивчера в 01:00
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