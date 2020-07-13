Финансы

АБНАБНИз-за второй волны коронавируса рубль остается неустойчивым

Эксперты высказали свое мнение по поводу возможной второй волны коронавируса и курса рубля. Как сообщает РИА Новости, аналитики считают, что снятие ограничений никак не сказалось на национальной валюте и рубль все еще находится в неустойчивом положении, из-за чего он и дешевеет.
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с чего всё началось

«Пропал аппетит». Что будет в августе с курсом рубля

Ослаблению способствуют опасения второй волны коронавируса — инвесторы выходят из рисковых активов. К тому же Минфин резко сократил продажу валюты. Аналитики предупреждают: в ближайшие месяцы рубль потеряет еще пять-семь процентов.
РИА Новостивчера в 01:00

Подробнее о событии

Из-за второй волны коронавируса рубль остается неустойчивым

АБН21:38

Эксперт дал прогноз по курсу рубля на август

Общественная служба новостей14:42

Эксперты сделали прогноз на курс рубля в августе

Актуальные Новостивчера в 11:00

Эксперты предположили, что будет в августе с курсом рубля

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Аналитики сделали прогноз курса рубля на август

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Названы факторы, влияющие на ослабление рубля

Экономика сегоднявчера в 03:50

«Пропал аппетит». Что будет в августе с курсом рубля

РИА Новостивчера в 01:00
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Путин высказал отношение к критике в свой адрес

Президент России Владимир Путин высказал отношение к критике в свой адрес. Его слова приводит РИА Новости.
Lenta.ru 06:30
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«Барселона» намерена оставить Сетьена главным тренером на следующий сезон

Президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу выразил поддержку нынешнему главному тренеру каталонцев Кике Сетьену.
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Юрий Трутнев прибыл в протестующий Хабаровский край

Полпред прибыл в воскресенье, и, по данным источника, в момент завершения очередной акции жителей города у Белого дома находился в Доме приемов.
Коммерсантъ 21:15
Шоу-бизнес

Настя Ивлеева подарила мужу-рэперу часы за 7 млн рублей

Рэпер Элджей похвалился подарком на день рождения. Его жена Настя Ивлеева подарила молодому человеку часы за 7 млн рублей.
Невские Новости 21:45
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В коллекционное издание Far Cry 6 войдёт огнемёт

Одним из составляющих коллекционного издания Far Cry 6 будет реплика огнемёта.
CyberSport.ru 17:41
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Первый эшелон для строительства водопровода прибыл в Крым

Газета.Ru вчера в 06:40
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Общество

ВОЗ зафиксировала рекордное число заразившихся коронавирусом в мире

За последние сутки в мире зарегистрировали рекордные 230 370 случаев заражения коронавирусом, сообщила Всемирная организация здравоохранения.
РИА Новости 17:29
Происшествия

Генпрокуратура утвердила обвинение по делу сестер Хачатурян

Заместитель генерального прокурора России Виктор Гринь утвердил обвинительное заключение по одному из самых громких уголовных дел последних лет — убийстве 2 года назад в Москве тремя сестрами Хачатурян своего отца Михаила.
Коммерсантъ 17:06
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Происшествия

Один человек погиб при крушении Ан-2 в Нижегородской области

Один человек погиб, один пострадал при падении самолета Ан-2 в Нижегородской области, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС России.
Интерфакс 22:32
Происшествия

В Тульской области с рельсов сошли 15 вагонов с рудой

В Тульской области на перегоне станции Щекино — Лазарево 15 вагонов с рудой сошли с рельсов.
РБК 11:00
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Игры

В Сети появился трейлер шутера Serious Sam 4

В рамках прямой трансляции от издателя Devolver Direct состоялся дебют тизерного ролика к тайтлу Serious Sam 4. Помимо того, что новинка учтет элементы классической серии, она также предложит игрокам новые впечатления.
Дни24 11:40
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Алёна Свиридова показала снимок в красном купальнике

Звезда 90-х на всё лето перебралась к морю и сегодня решила отпраздновать особенный праздник.
Газета Metro 11:51
Происшествия

За сутки в Иркутской области выявили 198 новых случаев коронавируса

Число заболевших коронавирусом в Иркутской области на утро понедельника, 13 июля, возросло до 10 495.
ИркСиб 22:17
Экономика

Кабмин планирует изменить порядок начисления зарплат в бюджетной сфере

Правила начисления зарплаты для работников бюджетной сферы в будущем могут претерпеть изменений.
Актуальные Новости вчера в 08:15
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Здоровье

Еще 17 человек заболели коронавирусом в Республике Алтай

В последние дни наибольший прирост больных коронавирусом в Республике Алтай замечен в Усть-Канском и Кош-Агачском районах В Республике Алтай за последние сутки выявили 17 новых случаев заражения коронавирусом.
Толк вчера в 10:03
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Политика

Сокуров раскрыл степень осведомленности Путина о воровстве в России

По словам Сокурова, Путин «прекрасно все знает», в том числе о действиях российских «богатых ребят».
РБК 12:37
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Общество

В США суд отменил первую за 17 лет смертную казнь в федеральной тюрьме

Суд впервые за 17 лет отменил смертную казнь в отношении 47-летнего Дэниела Льюиса Ли, отбывающего наказание в федеральной тюрьме Терр-Хоут (штат Индиана) за убийство семьи.
РБК 10 июля в 20:30
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Футбол

Московский ЦСКА сыграл вничью с казанским «Рубином» в 28-м туре РПЛ

ЦСКА расписал мировую с «Рубином» в поединке чемпионата России.
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Политика

Схимонах Сергий призвал Путина передать власть ему

REGNUM 15:49
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Армия и оружие

Власти ДНР назвали битву под Иловайском главной военной победой

Глава самопровозглашённой Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что битва под Иловайском является главной военной победой республики.
News.ru 09:32
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Происшествия

232 человека заболели коронавирусом в Алтайском крае за сутки

На 12 июля в Алтайском крае у 5821 человека выявлено заражение коронавирусом COVID-19, в числе инфицированных 572 ребенка.
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Политика

Венгрия первой из стран Евросоюза откроет границы для россиян

Отмечается, что граждане Венгрии и члены их семей, прибывающие из России, а также "лица, не являющиеся гражданами Венгрии", должны пройти медицинское обследование после въезда на территорию страны.
ТАСС 22:28
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Ubisoft подтвердила дату релиза Assassin’s Creed Valhalla

REGNUM 16:41
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Общество

В России предложили компенсировать затраты граждан на удаленную работу

Министерство труда поддержало депутатский законопроект о возможности возмещения россиянам затрат, связанных с удаленной работой.
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Наука

Назван продукт, помогающий в лечении гипертонии

Некоторые продукты способствуют нормализации артериального давления и рекомендуются людям с гипертонией.
Вечерняя Москва 02:56
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Экономика

Agrarheute: прогнозы по урожаю России вызывают злость у европейских фермеров

Доходы европейцев, которые отправляют на экспорт только четверть собранного зерна, часто зависят от того, на какой урожай могут рассчитывать российские сельхозпроизводители - они продают порядка половины.
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Андрей Губин выступил на публике впервые за долгие годы

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Происшествия

В Москве во время свадебного банкета скончалась невеста

В ресторане на юге Москвы во время свадебного застолья погибла невеста, сообщает РЕН ТВ.
Газета.Ru вчера в 18:32
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Происшествия

Генпрокуратура объявила причину гибели туристов на перевале Дятлова

Причиной гибели туристов на перевале Дятлова на Северном Урале в 1959 году стала снежная лавина и тот факт, что они не смогли вернуться в палатку, заявил замначальника управления Генпрокуратуры в Уральском федеральном округе Андрей Курьяков.
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Экономика

В России предложили провести деноминацию рубля

Василий Карпунин из "БКС Брокер" разъяснил, что деноминацию обычно используют в странах с гиперинфляцией, а сейчас России не нужно этого делать, так как достигнуты определенные успехи в стабилизации курса рубля и удержании инфляции.
Газета.Ru 10 июля в 09:52
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