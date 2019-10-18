Общество
Радио МаякИз-за забастовок в Барселоне отменены 42 рейса авиакомпаний Vueling и Iberia
В Барселоне отменены 42 рейса авиакомпаний Vueling и Iberia из-за забастовки сторонников независимости Каталонии. Не исключается, что стачка затронет и других перевозчиков.
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Политика
В Киеве заявили о невозможности отсоединения от энергосистемы России
Заместитель министра энергетики и окружающей среды Украины Виталий Шубин заявил, что страна не сможет в ближайшее время отсоединиться от энергосистемы России.
RT на русском 04:34
Футбол
Футбольный клуб «Палермо» прекратил свое существование
Итальянский футбольный клуб "Палермо", основанный в 1900 году, городским судом столицы Сицилии признан банкротом и вновь прекратил свое существование, об этом сообщает газета Corriere dello Sport.
Вести.Ru 15:40
Космос
NASA сообщило о приближающемся к Земле астероиде
Российская газета 20:24
Экономика
В России могут вырасти тарифы ЖКХ из-за нового налога
В Российском союзе промышленников и предпринимателей заявили, что законопроект об углеродном налоге, который разработало Министерство экономического развития, может поспособствовать росту тарифов на услуги ЖКХ.
RT на русском вчера в 02:19
Кино
Звезда «Игры престолов» сыграет ключевую роль в «Матрице 4»
Актриса, исполнившая роль Коллин Винг в «Железном кулаке» и Нимерии Сэнд в «Игре престолов», впечатлила режиссёра Лану Вачовски и успешно прошла пробы.
Киноафиша России 07:58
Общество
Роспотребнадзор намерен запретить пластиковые пакеты
Роспотребнадзор готовит законопроект, который подразумевает постепенный отказ от пластиковых пакетов для магазинов, после чего их вовсе хотят запретить.
Известия вчера в 19:35
Единоборства
Американец нокаутировал непобежденного россиянина за 29 секунд
Американский боец смешанного стиля (ММА) Даниэль Пинеда встретился с россиянином Мовлидом Хайбулаевым в 1/4 финала Гран-при Professional Fighters League (PFL).
Газета.Ru 05:57
Наука
Создана простая методика измерения гидрофобности наночастиц
В своей работе ученые показали возможность применения этого метода при определении свободной энергии поверхности различных микро-и наночастиц, таких как углеродные нанотрубки, частицы графена и полистирола.
Индикатор 07:51
Общество
В Москве по проекту реновации могут построить 72-этажный небоскреб
Два года назад во время обсуждения программы реновации мэр города Сергей Собянин говорил, что на месте сносимых домов будут строить здания в среднем от 6-ти до 14-ти этажей.
Эхо Москвы 13:00
Хоккей
СКА обменял нападающего Олега Ли в «Ак Барс»
Хоккейный клуб СКА обменял нападающего Олега Ли в казанский «Ак Барс», сообщает пресс-служба петербуржцев.
МР7.ру 10:52
Общество
Илон Маск оценил российское образование
РИА Новости 16:42
Происшествия
В Красноярском крае прорвало дамбу
В Красноярском крае на золотодобывающем предприятии в поселке Щетинкино Курагинского района прорвало дамбу, в результате чего погибли три человека.
Известия 21:28
Шоу-бизнес
Светлана Лобода отмечает 37-летие с Тиллем Линдеманном
Певица Светлана Лобода отпраздновала собственное 37-летие в компании известного немецкого музыканта Тилля Линдеманна.
Дни24 06:34
Здоровье
Полпред в ПФО посетит Пермский край
Как сообщает пресс-служба краевого правительства, 17 октября полпред проведет совещание по социально-экономическому развитию региона, где в том числе будет обсуждаться реализация национальных проектов на территории Пермского края.
Коммерсантъ Пермь 16 октября в 08:44
Политика
Миллер раскрыл условия для контракта на транзит газа через Украину
Глава "Газпрома" Алексей Миллер на встрече с премьер-министром России Дмитрием Медведевым заявил, что контракт на транзит газа с Украиной будет продлен, если Киев не создаст независимого оператора ГТС.
Газета.Ru 07:06
Политика
Медведев усомнился, что формат G8 подходит для решения мировых проблем
Председатель Правительства России Дмитрий Медведев в интервью газете "Вечерние новости" заявил, что формат G8 не подходит для решения мировых проблем.
Life.ru 18:08
Происшествия
На Сахалине проведут проверку по факту избиения школьницы
Российская газета вчера в 23:24
Здоровье
В Минздраве назвали число российских алкоголиков
Выяснилось, что по состоянию на 2017-й год в России насчитывалось порядка 1,3 миллиона человек, страдающих от алкогольной зависимости.
Newvz.ru вчера в 04:09
Авто
Внедорожник Lexus LX 600 может оказаться шестицилиндровым
Следующий внедорожник Lexus LX в бензиновом варианте получит индекс LX 600 вместо нынешнего 570.
Драйв 11:08
Шоу-бизнес
Волочкова показала пышный бюст в платье с глубоким декольте
На снимках 43-летняя танцовщица предстала в нежно-бирюзовом платье в пол с глубоким декольте.
Комсомольская правда вчера в 19:25
Политика
Путин предложил отменить уплату Россией международного взноса
Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект об отзыве заявления, сделанного при ратификации дополнительного протокола к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года.
Lenta.ru вчера в 05:20
Армия и оружие
Российская военная полиция впервые провела патрулирование в Манбидже
Rambler News Service 16 октября в 03:08
Политика
США может признать украинский «Азов» террористической организацией
Члены конгресса США во главе с Майком Роузом направили на имя госсекретаря Майка Помпео письмо с требованием объяснить, почему украинский националистический батальон «Азов» не внесен в список иностранных террористических организаций.
Коммерсантъ 21:30
Единоборства
Глава UFC отказал Макгрегору в проведении боя с Эдгаром
По словам президента спортивной организации, Макгрегор любит драться и хочет драться снова, однако его боя с Эдгаром не будет, так как американец на две весовые категории ниже ирландца.
NewInform 05:53
Гаджеты
Xiaomi выпустил прошивку MIUI 11 для своих смартфонов
Ряд смартфонов Redmi и Xiaomi получили новую версию прошивки MIUI 11. Вначале обновление досталось китайским пользователям.
Дни24 вчера в 08:16
Армия и оружие
Опубликовано видео пусков баллистических ракет на учениях «Гром»
В Сети появилось видео пусков баллистических и крылатых ракет на учениях "Гром-2019". Кадры опубликовал телеканал "Звезда".
Москва 24 вчера в 10:11
Политика
Захарова прокомментировала слова посла Китая про украинцев в Гонконге
Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова ответила на слова посла Китая в России Чжана Ханьхуэя об участии украинцев в гонконгских протестах.
РБК 18:04
Политика
Министр энергетики США Рик Перри подал в отставку
Bloomberg сообщает, что министр энергетики США Рик Перри подал в отставку. Официально об этом будет сообщено в ближайшее время.
ИА REX 03:36