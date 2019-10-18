В Барселоне отменены 42 рейса авиакомпаний Vueling и Iberia из-за забастовки сторонников независимости Каталонии. Не исключается, что стачка затронет и других перевозчиков.

Из-за забастовок в Барселоне отменены 42 рейса авиакомпаний Vueling и Iberia

Политика В Киеве заявили о невозможности отсоединения от энергосистемы России Заместитель министра энергетики и окружающей среды Украины Виталий Шубин заявил, что страна не сможет в ближайшее время отсоединиться от энергосистемы России.

Футбол Футбольный клуб «Палермо» прекратил свое существование Итальянский футбольный клуб "Палермо", основанный в 1900 году, городским судом столицы Сицилии признан банкротом и вновь прекратил свое существование, об этом сообщает газета Corriere dello Sport.

Экономика В России могут вырасти тарифы ЖКХ из-за нового налога В Российском союзе промышленников и предпринимателей заявили, что законопроект об углеродном налоге, который разработало Министерство экономического развития, может поспособствовать росту тарифов на услуги ЖКХ.

Кино Звезда «Игры престолов» сыграет ключевую роль в «Матрице 4» Актриса, исполнившая роль Коллин Винг в «Железном кулаке» и Нимерии Сэнд в «Игре престолов», впечатлила режиссёра Лану Вачовски и успешно прошла пробы.

Общество Роспотребнадзор намерен запретить пластиковые пакеты Роспотребнадзор готовит законопроект, который подразумевает постепенный отказ от пластиковых пакетов для магазинов, после чего их вовсе хотят запретить.

Единоборства Американец нокаутировал непобежденного россиянина за 29 секунд Американский боец смешанного стиля (ММА) Даниэль Пинеда встретился с россиянином Мовлидом Хайбулаевым в 1/4 финала Гран-при Professional Fighters League (PFL).

Наука Создана простая методика измерения гидрофобности наночастиц В своей работе ученые показали возможность применения этого метода при определении свободной энергии поверхности различных микро-и наночастиц, таких как углеродные нанотрубки, частицы графена и полистирола.

Общество В Москве по проекту реновации могут построить 72-этажный небоскреб Два года назад во время обсуждения программы реновации мэр города Сергей Собянин говорил, что на месте сносимых домов будут строить здания в среднем от 6-ти до 14-ти этажей.

Хоккей СКА обменял нападающего Олега Ли в «Ак Барс» Хоккейный клуб СКА обменял нападающего Олега Ли в казанский «Ак Барс», сообщает пресс-служба петербуржцев.

Происшествия В Красноярском крае прорвало дамбу В Красноярском крае на золотодобывающем предприятии в поселке Щетинкино Курагинского района прорвало дамбу, в результате чего погибли три человека.

Шоу-бизнес Светлана Лобода отмечает 37-летие с Тиллем Линдеманном Певица Светлана Лобода отпраздновала собственное 37-летие в компании известного немецкого музыканта Тилля Линдеманна.

Здоровье Полпред в ПФО посетит Пермский край Как сообщает пресс-служба краевого правительства, 17 октября полпред проведет совещание по социально-экономическому развитию региона, где в том числе будет обсуждаться реализация национальных проектов на территории Пермского края.

Политика Миллер раскрыл условия для контракта на транзит газа через Украину Глава "Газпрома" Алексей Миллер на встрече с премьер-министром России Дмитрием Медведевым заявил, что контракт на транзит газа с Украиной будет продлен, если Киев не создаст независимого оператора ГТС.

Политика Медведев усомнился, что формат G8 подходит для решения мировых проблем Председатель Правительства России Дмитрий Медведев в интервью газете "Вечерние новости" заявил, что формат G8 не подходит для решения мировых проблем.

Здоровье В Минздраве назвали число российских алкоголиков Выяснилось, что по состоянию на 2017-й год в России насчитывалось порядка 1,3 миллиона человек, страдающих от алкогольной зависимости.

Авто Внедорожник Lexus LX 600 может оказаться шестицилиндровым Следующий внедорожник Lexus LX в бензиновом варианте получит индекс LX 600 вместо нынешнего 570.

Шоу-бизнес Волочкова показала пышный бюст в платье с глубоким декольте На снимках 43-летняя танцовщица предстала в нежно-бирюзовом платье в пол с глубоким декольте.

Политика Путин предложил отменить уплату Россией международного взноса Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект об отзыве заявления, сделанного при ратификации дополнительного протокола к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года.

Политика США может признать украинский «Азов» террористической организацией Члены конгресса США во главе с Майком Роузом направили на имя госсекретаря Майка Помпео письмо с требованием объяснить, почему украинский националистический батальон «Азов» не внесен в список иностранных террористических организаций.

Единоборства Глава UFC отказал Макгрегору в проведении боя с Эдгаром По словам президента спортивной организации, Макгрегор любит драться и хочет драться снова, однако его боя с Эдгаром не будет, так как американец на две весовые категории ниже ирландца.

Гаджеты Xiaomi выпустил прошивку MIUI 11 для своих смартфонов Ряд смартфонов Redmi и Xiaomi получили новую версию прошивки MIUI 11. Вначале обновление досталось китайским пользователям.

Армия и оружие Опубликовано видео пусков баллистических ракет на учениях «Гром» В Сети появилось видео пусков баллистических и крылатых ракет на учениях "Гром-2019". Кадры опубликовал телеканал "Звезда".

Политика Захарова прокомментировала слова посла Китая про украинцев в Гонконге Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова ответила на слова посла Китая в России Чжана Ханьхуэя об участии украинцев в гонконгских протестах.