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Радио МаякРадио МаякИз-за забастовок в Барселоне отменены 42 рейса авиакомпаний Vueling и Iberia

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В Барселоне отменены 42 рейса авиакомпаний Vueling и Iberia из-за забастовки сторонников независимости Каталонии. Не исключается, что стачка затронет и других перевозчиков.
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В Барселоне отменены 42 рейса из-за забастовки сторонников независимости Каталонии

ТАССвчера в 15:10

СМИ: Iberia и Vueling отменили почти 50 рейсов из-за забастовки в Каталонии

РИА Новости02:19

Из-за забастовок в Барселоне отменены 42 рейса авиакомпаний Vueling и Iberia

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