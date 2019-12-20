Экономика

ВедомостиВедомостиИз-за загрязненного воздуха Россия ежегодно теряет миллиарды рублей

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Ежегодно от болезней, вызванных загрязненным воздухом, умирает 7 млн человек во всем мире, а дышит чистым воздухом только один человек из 10.
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Из-за загрязненного воздуха Россия ежегодно теряет миллиарды рублей

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