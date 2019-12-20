Экономика

ВедомостиВедомостиИз-за загрязненного воздуха Россия ежегодно теряет миллиарды рублей

Ежегодно от болезней, вызванных загрязненным воздухом, умирает 7 млн человек во всем мире, а дышит чистым воздухом только один человек из 10.
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Из-за загрязненного воздуха Россия ежегодно теряет миллиарды рублей

Ведомостивчера в 17:14

Названа причина потери Россией сотен миллиардов долларов

Lenta.ru01:34

Аналитики назвали причину потери Россией миллиардов долларов

Московский Комсомолец02:19

Россия - лидер по ущербу от плохого воздуха

Финмаркет01:44

Аналитики назвали причину того, почему РФ теряет сотни миллиардов долларов

Ореанда-Новости01:54

Россия лишилась полтриллиона долларов

Утро.ru02:33
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Политика

Украинский журналист продолжил спор о танках с Путиным

Lenta.ru вчера в 17:21
Политика

Россия и Украина согласовали транзит газа

По итогам почти девятичасовых трехсторонних переговоров в Берлине Россия, Украина и Евросоюз достигли принципиального согласия по транзиту российского газа через территорию Украины, сообщил 19 декабря вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович.
Коммерсантъ вчера в 16:10
Общество

Роскачество назвало лучшие игристые вина

Для сравнения: по результатам исследования 2018 года всего три игристых вина российского производства не дотянули до нижней границы ГОСТ, при этом только 37 из 51 исследованного игристого отвечали повышенному стандарту Роскачества (78 баллов по стобалльной шкале).
REGNUM 00:33
Происшествия

Появилось видео с места стрельбы у здания ФСБ в центре Москвы

Lenta.ru вчера в 11:20
Общество

В Москве открылся первый McDonald’s в отделении Сбербанка

В Москве у метро «Новослободская» открылось первое отделение Сбербанка, совмещенное с McDonald's.
Ведомости 01:52
Общество

Правительство утвердило новые правила маркировки автомобилей

РИА Новости вчера в 07:03
Происшествия

Отец стрелка с Лубянки рассказал о сложных отношениях с сыном

News.ru 02:55
Происшествия

В Челябинске пропал 12-летний мальчик

В Челябинске 19 декабря по дороге из школы пропал 12-летний мальчик.
РБК 02:19
Происшествия

SSJ-100 не смог вылететь из Челябинска из-за проблем с двигателем

Самолёт Sukhoi Superjet 100 не смог вылететь из Челябинска в Москву из-за неисправности двигателя, сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу аэропорта Баландино.
RT на русском 01:38
Политика

Путин прокомментировал отставку иркутского губернатора Левченко

Президент России Владимир Путин на пресс-конференции ответил на вопрос об отставке иркутского губернатора Сергея Левченко.
Наша версия вчера в 07:45
Политика

Путин не ответил на вопрос о предполагаемых дочерях

Коммерсантъ вчера в 09:06
Общество

Суд прекратил производство по иску Rambler к Twitch на 180 млрд рублей

Мосгорсуд принял отказ Rambler Group от иска на 180 млрд рублей к сервису Twitch, принадлежащему компании Amazon, из-за трансляций матчей Английской премьер-лиги, производство по делу прекращено, передал корреспондент "Интерфакса".
Интерфакс 02:48
Происшествия

Москвичи сбросили с вертолета Mercedes Gelandewagen в Карелии

РБК вчера в 22:22
Политика

Путин рассказал об участии Кадырова в спецоперациях

Lenta.ru вчера в 05:22
Здоровье

Эти три продукта защитят от рака

Три неожиданных продукта, которые стоит внести в свой рацион для профилактики рака.
Evo-rus.com 18 декабря в 01:12
Общество

Отец и дочь врали о выигрышах в лотерею и получили миллионы долларов

Отец и дочь из американского штата Флорида несколько лет врали о выигрышах в лотерею, чтобы получить налоговые вычеты.
Lenta.ru вчера в 11:24
Транспорт

В Петербурге сегодня спрогнозированы огромные пробки

В отделе пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области заявили, что пробки ждут горожан не только сегодня.
АБН 01:43
Интернет

Данные 267 млн пользователей Facebook оказались в открытом доступе

В ноябре американский эксперт по кибербезопасности Винни Тройя обнаружил базу данных с информацией об 1,2 млрд пользователей соцсетей.
РБК 01:47
Происшествия

В центре Москвы задержали группу молодых людей с пистолетами

Полиция задержала группу молодых людей, угрожавших охраннику в ресторане в центре Москвы, сообщает УВД по ЦАО.
РИА Новости 01:22
Футбол

Президент Федерации футбола Мордовии погиб в ДТП

Президент Федерации футбола Республики Мордовия Александр Яшков погиб в ДТП, сообщили ТАСС в федерации в пятницу.
ТАСС 02:39
Общество

ГИБДД получит право проверять всех водителей на алкоголь

Сотрудники ГИБДД могут получить право проверять всех водителей на алкоголь и наркотики.
Известия вчера в 17:50
Политика

Глава МИД предложил разорвать договор о регистрации самолетов на Бермудах

Министр иностранных дел Сергей Лавров предложил Минтрансу и Росавиации расторгнуть межправительственный договор между Россией и Бермудами (заморская территория Великобритании) о передаче функций надзора над зарегистрированными самолетами, который действует с 1999 года.
РБК 02:00
Политика

В ДНР предложили дату видеоконференции по обмену пленными с Киевом

Глава МИД Донецкой Народной Республики (ДНР) Наталья Никонорова предложила провести видеоконференцию по вопросу обмена пленными между Киевом и Донбассом в понедельник, 23 декабря.
Известия вчера в 10:06
Общество

В России вынесли приговор владельцу пиратских онлайн-кинотеатров

Красногорский городской суд Московской области приговорил владельца сети пиратских онлайн-кинотеатров Станислава Сайгина к двум годам лишения свободы условно.
RT на русском 02:52
Энергетика

Бензин подорожает: опередят ли цены инфляцию

Российские власти всячески пытаются придумать различные способы сдерживания роста цен на бензин в пределах инфляции.
Российская газета 17 декабря в 23:00
Политика

Путин заявил об отсутствии планов новой пенсионной реформы

В начале сентября в Минфине объявили о разработке нового законопроекта о накопительной пенсионной системе - "О гарантированном пенсионном продукте" (ГПП).
Интерфакс вчера в 06:54
Происшествия

В Ивановской области брат с сестрой утонули, провалившись под лед

РИА Новости 02:17
Политика

Трамп потребовал немедленно начать процесс по импичменту

Президент США Дональд Трамп потребовал немедленного начала процесса по импичменту в сенате.
РИА Новости вчера в 21:52
Шоу-бизнес

Пригожин сравнил запевшую сестру Жанны Фриске с жуликами

Продюсер Иосиф Пригожин высказался о певице Наталье Фриске.
Газета Кемерова вчера в 22:47
Общество

В Сети оценили «русский Tesla Cybertruck»

Пользователи Сети оценили «копию» нового пикапа Cybertruck компании Tesla, созданную российскими блогерами из автомобиля ВАЗ-2109.
ФАН 01:38
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