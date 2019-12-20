Экономика
ВедомостиИз-за загрязненного воздуха Россия ежегодно теряет миллиарды рублей
Ежегодно от болезней, вызванных загрязненным воздухом, умирает 7 млн человек во всем мире, а дышит чистым воздухом только один человек из 10.
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Политика
Украинский журналист продолжил спор о танках с Путиным
Политика
Россия и Украина согласовали транзит газа
По итогам почти девятичасовых трехсторонних переговоров в Берлине Россия, Украина и Евросоюз достигли принципиального согласия по транзиту российского газа через территорию Украины, сообщил 19 декабря вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович.
Общество
Роскачество назвало лучшие игристые вина
Для сравнения: по результатам исследования 2018 года всего три игристых вина российского производства не дотянули до нижней границы ГОСТ, при этом только 37 из 51 исследованного игристого отвечали повышенному стандарту Роскачества (78 баллов по стобалльной шкале).
Происшествия
Появилось видео с места стрельбы у здания ФСБ в центре Москвы
Общество
В Москве открылся первый McDonald’s в отделении Сбербанка
В Москве у метро «Новослободская» открылось первое отделение Сбербанка, совмещенное с McDonald's.
Общество
Правительство утвердило новые правила маркировки автомобилей
Происшествия
В Челябинске пропал 12-летний мальчик
В Челябинске 19 декабря по дороге из школы пропал 12-летний мальчик.
Происшествия
SSJ-100 не смог вылететь из Челябинска из-за проблем с двигателем
Самолёт Sukhoi Superjet 100 не смог вылететь из Челябинска в Москву из-за неисправности двигателя, сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу аэропорта Баландино.
Политика
Путин прокомментировал отставку иркутского губернатора Левченко
Президент России Владимир Путин на пресс-конференции ответил на вопрос об отставке иркутского губернатора Сергея Левченко.
Политика
Путин не ответил на вопрос о предполагаемых дочерях
Общество
Суд прекратил производство по иску Rambler к Twitch на 180 млрд рублей
Мосгорсуд принял отказ Rambler Group от иска на 180 млрд рублей к сервису Twitch, принадлежащему компании Amazon, из-за трансляций матчей Английской премьер-лиги, производство по делу прекращено, передал корреспондент "Интерфакса".
Политика
Путин рассказал об участии Кадырова в спецоперациях
Здоровье
Эти три продукта защитят от рака
Три неожиданных продукта, которые стоит внести в свой рацион для профилактики рака.
Общество
Отец и дочь врали о выигрышах в лотерею и получили миллионы долларов
Отец и дочь из американского штата Флорида несколько лет врали о выигрышах в лотерею, чтобы получить налоговые вычеты.
Транспорт
В Петербурге сегодня спрогнозированы огромные пробки
В отделе пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области заявили, что пробки ждут горожан не только сегодня.
Интернет
Данные 267 млн пользователей Facebook оказались в открытом доступе
В ноябре американский эксперт по кибербезопасности Винни Тройя обнаружил базу данных с информацией об 1,2 млрд пользователей соцсетей.
Происшествия
В центре Москвы задержали группу молодых людей с пистолетами
Полиция задержала группу молодых людей, угрожавших охраннику в ресторане в центре Москвы, сообщает УВД по ЦАО.
Футбол
Президент Федерации футбола Мордовии погиб в ДТП
Президент Федерации футбола Республики Мордовия Александр Яшков погиб в ДТП, сообщили ТАСС в федерации в пятницу.
Общество
ГИБДД получит право проверять всех водителей на алкоголь
Сотрудники ГИБДД могут получить право проверять всех водителей на алкоголь и наркотики.
Политика
Глава МИД предложил разорвать договор о регистрации самолетов на Бермудах
Министр иностранных дел Сергей Лавров предложил Минтрансу и Росавиации расторгнуть межправительственный договор между Россией и Бермудами (заморская территория Великобритании) о передаче функций надзора над зарегистрированными самолетами, который действует с 1999 года.
Политика
В ДНР предложили дату видеоконференции по обмену пленными с Киевом
Глава МИД Донецкой Народной Республики (ДНР) Наталья Никонорова предложила провести видеоконференцию по вопросу обмена пленными между Киевом и Донбассом в понедельник, 23 декабря.
Общество
В России вынесли приговор владельцу пиратских онлайн-кинотеатров
Красногорский городской суд Московской области приговорил владельца сети пиратских онлайн-кинотеатров Станислава Сайгина к двум годам лишения свободы условно.
Энергетика
Бензин подорожает: опередят ли цены инфляцию
Российские власти всячески пытаются придумать различные способы сдерживания роста цен на бензин в пределах инфляции.
Политика
Путин заявил об отсутствии планов новой пенсионной реформы
В начале сентября в Минфине объявили о разработке нового законопроекта о накопительной пенсионной системе - "О гарантированном пенсионном продукте" (ГПП).
Политика
Трамп потребовал немедленно начать процесс по импичменту
Президент США Дональд Трамп потребовал немедленного начала процесса по импичменту в сенате.
Шоу-бизнес
Пригожин сравнил запевшую сестру Жанны Фриске с жуликами
Продюсер Иосиф Пригожин высказался о певице Наталье Фриске.
Общество
В Сети оценили «русский Tesla Cybertruck»
Пользователи Сети оценили «копию» нового пикапа Cybertruck компании Tesla, созданную российскими блогерами из автомобиля ВАЗ-2109.