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Футбол Президент Федерации футбола Мордовии погиб в ДТП Президент Федерации футбола Республики Мордовия Александр Яшков погиб в ДТП, сообщили ТАСС в федерации в пятницу.

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