Экономика
ВедомостиИз-за загрязненного воздуха Россия ежегодно теряет миллиарды рублей
Загрязнение воздуха обошлось мировой экономике в 0,3% ВВП в 2015 г., а расходы на социальную поддержку из-за него – еще в 6% глобального ВВП. Об этом пишет Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), которая впервые изучила, как загрязнение воздуха влияет на рост экономики.
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с чего всё началось
Ежегодно от болезней, вызванных загрязненным воздухом, умирает 7 млн человек во всем мире, а дышит чистым воздухом только один человек из 10.Ведомостивчера в 17:14
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Происшествия
СМИ сообщили о стрельбе возле здания ФСБ в центре Москвы
В центре Москвы произошла стрельба возле здания ФСБ. Об этом сообщает «Дождь» со ссылкой на Baza.
Политика
СМИ узнали о возможности выплаты «Газпромом» Украине $3 млрд
«Частью пакетного соглашения по газу с Украиной может стать выплата «Газпромом» около $3 млрд по решению Стокгольмского арбитража», — сказал собеседник агентства.
Политика
В МИД Украины отреагировали на слова Путина об исконных русских землях
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин напомнил о том, что во время образования СССР Украина получила исконно русские земли.
Политика
Путин: многие пункты по договору о Союзном государстве не выполнены
Президент РФ Владимир Путин констатировал, что Москва и Минск за 20 лет с момента подписания договора о Союзном государстве не выполнили многие его пункты, подчеркнув вместе с тем и большие успехи в союзном строительстве.
Общество
Арестованного в Италии Коршунова экстрадируют в США
Арестованного в Италии по запросу американских властей топ-менеджера российской Объединенной двигателестроительной корпорации Александра Коршунова, заявил журналистам адвокат россиянина Джандоменико Кайяцца, экстрадируют США.
Общество
Роскачество составило рейтинг российских игристых вин
Политика
Путин поддержал идею межпарламентского диалога в нормандском формате
Российский лидер Владимир Путин поддержал идею организовать межпарламентский диалог в нормандском формате.
Происшествия
В стрелковом клубе ДОСААФ после ЧП на Лубянке работают силовики
Стрельба у здания ФСБ РФ на Лубянке произошла вечером 19 декабря. В результате ЧП сам нападавший был ликвидирован.
Финансы
Курс евро опустился ниже 69 рублей
Курс евро в ходе торгов в пятницу, 20 декабря, опустился ниже 69 рублей. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Общество
В Госдуме предложили провести перепись всех сим-карт в России
В России требуется провести инвентаризацию всех действующих сим-карт, а также создать федеральную платформу-агрегатор для проверки сведений о количестве сим-карт, которые зарегистрированы на каждого гражданина или компанию.
Происшествия
Американца приговорили к 16 годам тюрьмы за поджог флага ЛГБТ
Жителя американского штата Айова Адольфо Мартинеса приговорили более чем к 16 годам тюрьмы за поджог флага ЛГБТ местной церкви, сообщает газета Des Moines Register.
Происшествия
В Карелии проигравший спор москвич сбросил с вертолета Gelandewagen
По сообщениям в социальных сетях, вертолет в Петрозаводске арендовали два жителя Москвы, один из которых был вынужден сбросить свой автомобиль, проиграв спор.
Общество
Шведскую журналистку поразила атмосфера в российских поездах
Политика
Украинский журналист продолжил спор о танках с Путиным
Украинский журналист Роман Цимбалюк продолжил спор с президентом России Владимиром Путиным о том, что на вооружении армии Украины находятся советские танки.
Общество
ГИБДД могут дать право проверять всех водителей на алкоголь
В МВД подготовили проект изменений в правила освидетельствования водителей, согласно которому сотрудники ГИБДД смогут проверять всех водителей на алкоголь и наркотики.
Общество
Голикова назвала причины разрыва в зарплатах врачей
Вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала, чем объясняется разница зарплат врачей в регионах.
Политика
Около 40 пленных отказались от обмена между Киевом и Донбассом
Около 40 человек, которых Киев планировал передать самопровозглашенным республикам Донбасса в рамках обмена пленными, отказались участвовать в процессе.
Происшествия
В Кузбассе столкнулись бензовоз и мазутовоз
Разлив топлива произошел в Топкинском районе Кемеровской области после столкновения бензовоза и мазутовоза.
Шоу-бизнес
Нюша рассказала о домогательствах продюсера-педофила
Через какое-то время певица рассказала обо всем отцу, который был поражен тем, что произошло.
Политика
На Украине закрываются все игорные заведения
МВД Украины объявило в пятницу о закрытии всех игорных заведений в стране.
Политика
Bild: Меркель в ответ на санкции против Nord Stream 2 «объявила войну»
В минувшую среду Меркель заявила, что Берлин против экстерриториальных санкций США и намерен "решительно обсуждать" вопрос о мерах Вашингтона против "Северного потока — 2".
Общество
В Москве открылся первый McDonald’s в отделении Сбербанка
В Москве у метро «Новослободская» открылось первое отделение Сбербанка, совмещенное с McDonald's.
Спорт
WADA назвало страны, нарушавшие антидопинговые правила чаще России
Российские спортсмены находятся на пятом месте (82). Отмечается, что всего за 2017 год WADA выявило 1804 нарушения антидопинговых правил.
Кино
Умерла актриса, сыгравшая девушку Бонда
Оже прославилась, сыграв девушку Джеймса Бонда Доминик Дерваль в картине «Шаровая молния». Роль спецагента тогда исполнял Шон Коннери.
Религия
Патриарх Кирилл разрешил богослужения на русском языке
Некоторые церковные службы допустимо проводить на русском языке, заявил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на Епархиальном собрании Москвы, сообщает ТАСС.
Происшествия
Следствие попросило об аресте топ-менеджера банка «Восточный»
По версии следствия, кредитная организация потеряла эти деньги из-за невыгодного соглашения, на котором настаивал Калви.
Общество
Rambler хочет запретить «Яндексу» и МТС использовать слово «Афиша»
С другой, слово «афиша» – общеупотребительное и используется «Яндексом» и МТС именно в этом общеупотребительном значении, как расписание сеансов и спектаклей, и тут позиция Rambler выглядит довольно слабо.
Политика
В МИД прокомментировали импичмент Трампу
В среду демократы в палате представителей объявили Трампу импичмент по двум статьям.
Политика
СБУ ведет уголовное дело против Жириновского
Депутат Верховной рады от партии бывшего президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко заявил, что Служба безопасности Украины (СБУ) продолжает расследование уголовного дела против депутата Госдумы Владимира Жириновского.
Политика
На Украине отказались считать земли за пределами Московской области русскими
«Если от России отделить территории, которые были присоединены с помощью крови, насилия, предательства и лжи, то "исконно русские" болота, оставшиеся после этого, могут легко поместиться в пределах одной Московской области», — заявил он.