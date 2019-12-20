Ежегодно от болезней, вызванных загрязненным воздухом, умирает 7 млн человек во всем мире, а дышит чистым воздухом только один человек из 10.

с чего всё началось

Загрязнение воздуха обошлось мировой экономике в 0,3% ВВП в 2015 г., а расходы на социальную поддержку из-за него – еще в 6% глобального ВВП. Об этом пишет Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), которая впервые изучила, как загрязнение воздуха влияет на рост экономики.

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