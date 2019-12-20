Экономика

ВедомостиВедомостиИз-за загрязненного воздуха Россия ежегодно теряет миллиарды рублей

Загрязнение воздуха обошлось мировой экономике в 0,3% ВВП в 2015 г., а расходы на социальную поддержку из-за него – еще в 6% глобального ВВП. Об этом пишет Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), которая впервые изучила, как загрязнение воздуха влияет на рост экономики.
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с чего всё началось

Из-за загрязненного воздуха Россия ежегодно теряет миллиарды рублей

Ежегодно от болезней, вызванных загрязненным воздухом, умирает 7 млн человек во всем мире, а дышит чистым воздухом только один человек из 10.
Ведомостивчера в 17:14

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Исследование: Россия теряет миллиарды долларов из-за грязного воздуха

Накануне.Ru04:44

Из-за загрязненного воздуха Россия ежегодно теряет миллиарды рублей

Ведомостивчера в 17:14

Аналитики назвали причину потери Россией миллиардов долларов

Московский Комсомолец02:19

Аналитики назвали причину того, почему РФ теряет сотни миллиардов долларов

Ореанда-Новости01:54

Россия - лидер по ущербу от плохого воздуха

Финмаркет01:44

Названа причина потери Россией сотен миллиардов долларов

Lenta.ru01:34

Россия теряет миллиардов долларов из-за грязного воздуха

Труд03:57
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Происшествия

СМИ сообщили о стрельбе возле здания ФСБ в центре Москвы

В центре Москвы произошла стрельба возле здания ФСБ. Об этом сообщает «Дождь» со ссылкой на Baza.
Росбалт вчера в 10:29
Политика

СМИ узнали о возможности выплаты «Газпромом» Украине $3 млрд

«Частью пакетного соглашения по газу с Украиной может стать выплата «Газпромом» около $3 млрд по решению Стокгольмского арбитража», — сказал собеседник агентства.
РБК 05:41
Политика

В МИД Украины отреагировали на слова Путина об исконных русских землях

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин напомнил о том, что во время образования СССР Украина получила исконно русские земли.
REGNUM 04:42
Политика

Путин: многие пункты по договору о Союзном государстве не выполнены

Президент РФ Владимир Путин констатировал, что Москва и Минск за 20 лет с момента подписания договора о Союзном государстве не выполнили многие его пункты, подчеркнув вместе с тем и большие успехи в союзном строительстве.
РИА Новости 05:42
Общество

Арестованного в Италии Коршунова экстрадируют в США

Арестованного в Италии по запросу американских властей топ-менеджера российской Объединенной двигателестроительной корпорации Александра Коршунова, заявил журналистам адвокат россиянина Джандоменико Кайяцца, экстрадируют США.
Газета.Ru 04:55
Общество

Роскачество составило рейтинг российских игристых вин

RT на русском 01:16
Политика

Путин поддержал идею межпарламентского диалога в нормандском формате

Российский лидер Владимир Путин поддержал идею организовать межпарламентский диалог в нормандском формате.
RT на русском 05:06
Происшествия

В стрелковом клубе ДОСААФ после ЧП на Лубянке работают силовики

Стрельба у здания ФСБ РФ на Лубянке произошла вечером 19 декабря. В результате ЧП сам нападавший был ликвидирован.
Росбалт 05:36
Финансы

Курс евро опустился ниже 69 рублей

Курс евро в ходе торгов в пятницу, 20 декабря, опустился ниже 69 рублей. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
RT на русском 06:03
Общество

В Госдуме предложили провести перепись всех сим-карт в России

В России требуется провести инвентаризацию всех действующих сим-карт, а также создать федеральную платформу-агрегатор для проверки сведений о количестве сим-карт, которые зарегистрированы на каждого гражданина или компанию.
Известия 05:58
Происшествия

Американца приговорили к 16 годам тюрьмы за поджог флага ЛГБТ

Жителя американского штата Айова Адольфо Мартинеса приговорили более чем к 16 годам тюрьмы за поджог флага ЛГБТ местной церкви, сообщает газета Des Moines Register.
РИА Новости 06:10
Происшествия

В Карелии проигравший спор москвич сбросил с вертолета Gelandewagen

По сообщениям в социальных сетях, вертолет в Петрозаводске арендовали два жителя Москвы, один из которых был вынужден сбросить свой автомобиль, проиграв спор.
ТАСС 03:42
Общество

Шведскую журналистку поразила атмосфера в российских поездах

РИА Новости 02:33
Политика

Украинский журналист продолжил спор о танках с Путиным

Украинский журналист Роман Цимбалюк продолжил спор с президентом России Владимиром Путиным о том, что на вооружении армии Украины находятся советские танки.
Lenta.ru вчера в 17:21
Общество

ГИБДД могут дать право проверять всех водителей на алкоголь

В МВД подготовили проект изменений в правила освидетельствования водителей, согласно которому сотрудники ГИБДД смогут проверять всех водителей на алкоголь и наркотики.
RT на русском 03:21
Общество

Голикова назвала причины разрыва в зарплатах врачей

Вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала, чем объясняется разница зарплат врачей в регионах.
Газета.Ru 05:54
Политика

Около 40 пленных отказались от обмена между Киевом и Донбассом

Около 40 человек, которых Киев планировал передать самопровозглашенным республикам Донбасса в рамках обмена пленными, отказались участвовать в процессе.
Lenta.ru 05:35
Происшествия

В Кузбассе столкнулись бензовоз и мазутовоз

Разлив топлива произошел в Топкинском районе Кемеровской области после столкновения бензовоза и мазутовоза.
ТАСС 04:06
Шоу-бизнес

Нюша рассказала о домогательствах продюсера-педофила

Через какое-то время певица рассказала обо всем отцу, который был поражен тем, что произошло.
РЕН ТВ 04:54
Политика

На Украине закрываются все игорные заведения

МВД Украины объявило в пятницу о закрытии всех игорных заведений в стране.
ТАСС 05:48
Политика

Bild: Меркель в ответ на санкции против Nord Stream 2 «объявила войну»

В минувшую среду Меркель заявила, что Берлин против экстерриториальных санкций США и намерен "решительно обсуждать" вопрос о мерах Вашингтона против "Северного потока — 2".
РИА Новости вчера в 20:24
Общество

В Москве открылся первый McDonald’s в отделении Сбербанка

В Москве у метро «Новослободская» открылось первое отделение Сбербанка, совмещенное с McDonald's.
Ведомости 05:01
Спорт

WADA назвало страны, нарушавшие антидопинговые правила чаще России

Российские спортсмены находятся на пятом месте (82). Отмечается, что всего за 2017 год WADA выявило 1804 нарушения антидопинговых правил.
REGNUM 05:26
Кино

Умерла актриса, сыгравшая девушку Бонда

Оже прославилась, сыграв девушку Джеймса Бонда Доминик Дерваль в картине «Шаровая молния». Роль спецагента тогда исполнял Шон Коннери.
RT на русском 05:02
Религия

Патриарх Кирилл разрешил богослужения на русском языке

Некоторые церковные службы допустимо проводить на русском языке, заявил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на Епархиальном собрании Москвы, сообщает ТАСС.
АМИТЕЛ 05:35
Происшествия

Следствие попросило об аресте топ-менеджера банка «Восточный»

По версии следствия, кредитная организация потеряла эти деньги из-за невыгодного соглашения, на котором настаивал Калви.
Говорит Москва 05:44
Общество

Rambler хочет запретить «Яндексу» и МТС использовать слово «Афиша»

С другой, слово «афиша» – общеупотребительное и используется «Яндексом» и МТС именно в этом общеупотребительном значении, как расписание сеансов и спектаклей, и тут позиция Rambler выглядит довольно слабо.
Ведомости 04:59
Политика

В МИД прокомментировали импичмент Трампу

В среду демократы в палате представителей объявили Трампу импичмент по двум статьям.
РИА Новости 03:01
Политика

СБУ ведет уголовное дело против Жириновского

Депутат Верховной рады от партии бывшего президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко заявил, что Служба безопасности Украины (СБУ) продолжает расследование уголовного дела против депутата Госдумы Владимира Жириновского.
ТАСС 04:03
Политика

На Украине отказались считать земли за пределами Московской области русскими

«Если от России отделить территории, которые были присоединены с помощью крови, насилия, предательства и лжи, то "исконно русские" болота, оставшиеся после этого, могут легко поместиться в пределах одной Московской области», — заявил он.
Lenta.ru 03:25
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