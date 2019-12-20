Экономика

ВедомостиВедомостиИз-за загрязненного воздуха Россия ежегодно теряет миллиарды рублей

Загрязнение воздуха обошлось мировой экономике в 0,3% ВВП в 2015 г., а расходы на социальную поддержку из-за него – еще в 6% глобального ВВП. Об этом пишет Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), которая впервые изучила, как загрязнение воздуха влияет на рост экономики.
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с чего всё началось

Из-за загрязненного воздуха Россия ежегодно теряет миллиарды рублей

Ежегодно от болезней, вызванных загрязненным воздухом, умирает 7 млн человек во всем мире, а дышит чистым воздухом только один человек из 10.
Ведомостивчера в 17:14

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Исследование: Россия теряет миллиарды долларов из-за грязного воздуха

Накануне.Ru04:44

Из-за загрязненного воздуха Россия ежегодно теряет миллиарды рублей

Ведомостивчера в 17:14

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Lenta.ru01:34

Россия теряет миллиардов долларов из-за грязного воздуха

Труд03:57
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Журналиста задержали у здания ФСБ без объяснения причин

Корреспондент показал удостоверение журналиста. Его задержали и без объяснения причин отвели в комендатуру ФСБ на Кузнецком мосту.
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Адмирал отметил чрезвычайно большой потенциал российского подводного флота.
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В Карелии проигравший спор москвич сбросил с вертолета Gelandewagen

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В МИД прокомментировали импичмент Трампу

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Сехудо отказался от чемпионского титула UFC в наилегчайшем весе

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Lenta.ru вчера в 10:57
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Названа зарплата Слуцкого в «Рубине»

Оклад Леонида Слуцкого в "Рубине" составит 600 тысяч евро в год (почти 42 миллиона рублей) без учета бонусов, пишет "Бизнес Online".
Уралинформбюро 03:34
Происшествия

Ребенка госпитализировали после обеда в школьной столовой в Смоленске

В сообщении на сайте СУ СК указывается, что накануне, 19 декабря, учащуюся одной из местных школ госпитализировали после того, как она выпила чай в столовой учебного заведения.
Взгляд.ру 04:39
Происшествия

В Кузбассе водитель бензовоза сгорел в результате ДТП

Водитель бензовоза погиб в результате ДТП на трассе возле деревни Опарино Топкинского района Кемеровской области.
Российская газета 04:36
Происшествия

Отец стрелка с Лубянки предположил причину его поступка

По информации, которую передаёт telegram-канал «112», отец Евгения Манюрова Фатих сделал предположение о причинах действий его сына.
Апрал 03:31
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«Звездные войны: Скайуокер. Восход» возглавит российский прокат

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Украинец Зозуля выступил с заявлением после скандала

Нападающий испанского "Альбасете" и сборной Украины Роман Зозуля дал пресс-конференцию, в которой разъяснил свою позицию по политическим вопросам.
Газета.Ru вчера в 13:30
Происшествия

Похищенного младенца нашли спустя 55 лет

В американском штате Мичиган нашли похищенного сына Доры Фрончак (Dora Fronczak) — жертву нашумевшего преступления, которое произошло 55 лет назад.
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Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев наградил медалью «За служение Кузбассу» свою супругу Анну Цивилеву, которая является председателем совета по вопросам попечительства в социальной сфере региона.
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В Петербурге закрылись магазины Spar и «Семья»

В Петербурге и Ленобласти закрылись почти все универсамы Spar и «Семья».
Эксперт Северо-Запад 02:29
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Путин ответил на вопрос о помощи больным детям

Президент России подчеркнул, что медицинская помощь в стране должна быть бесплатной, в первую очередь для детей.
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Общество

СКР проверит информацию о домах ветеранов в Сочи после вопроса Путину

Следователи проверяют информацию о нарушении прав ветеранов Великой Отечественной войны в Сочи, говорится в сообщении Следственного комитета России (СКР).
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Шоу-бизнес

Людмилу Максакову госпитализировали в Москве

Актрису Людмилу Максакову госпитализировали в Москве. Максакова сама прибыла в больницу, пожаловавшись на плохое самочувствие.
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Журналистка Анна-Лена Лаурен в статье для шведской газеты Dagens Nyheter рассказала о своих впечатлениях от путешествия на поезде по России, отметив царящую в нем дружелюбную атмосферу.
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На Netflix вышел сериал «Ведьмак»

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Украинский журналист продолжил спор о танках с Путиным

Украинский журналист Роман Цимбалюк продолжил спор с президентом России Владимиром Путиным о том, что на вооружении армии Украины находятся советские танки.
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РФ, Украина и ЕС достигли принципиального соглашения по транзиту газа

Россия, Украина и Еврокомиссия достигли принципиального соглашения по газу, сообщил РИА Новости вице-президент ЕК Марош Шефчович.
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