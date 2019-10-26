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Все про Спорт руВсе про Спорт руИз-за запасного игрока в Германии поставили пенальти

Необычный случай произошел на днях во второй Бундеслиге. «Хольштайн Киль» принимал дома «Бохум». В конце первого тайма 23-летний запасной игрок «Хольштайна» Михаэль Эбервайн вместе с другими футболистами разминался за воротами своей команды.
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