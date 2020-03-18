Коронавирус

РБКРБКИз-за запрета на въезд иностранцев возник риск дефицита строителей

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Можно ли заменить иностранных строителей По словам омбудсмена по вопросам строительства, руководителя комитета по строительству "Опоры России" Дмитрия Котровского, запрет на въезд иностранных рабочих может стать серьезной проблемой для строительной отрасли.
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Из-за запрета на въезд иностранцев возник риск дефицита строителей

РБК02:00

Запрет на въезд иностранцев негативно отразится на российских стройках

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