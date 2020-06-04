Экономика

Lenta.ruLenta.ruНазваны три сценария безработицы в России

Экономисты назвали три возможные сценария роста безработицы в России из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на исследование специалистов из Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования.
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с чего всё началось
Вызванный пандемией коронавируса кризис может вызвать «подзабытую проблему массовой безработицы»: ее уровень грозит подскочить до 8–10% от рабочей силы в случае реализации пессимистичного сценария, следует
 из доклада Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП).
РБК03 июня в 17:00

Подробнее о событии

«Рассчитывать на быстрое восстановление уровня безработицы не стоит». Эксперт о пессимистичном сценарии

ФедералПресс04 июня в 22:01

Экономисты назвали три сценария безработицы в России

Комсомольская правда03 июня в 20:19

Экономисты составили три сценария кризиса в России

Телеканал 360°03 июня в 21:19

Вирус безработицы: пока не пандемия

Российская газета04 июня в 13:28

Названы три сценария безработицы в России

Lenta.ru03 июня в 18:23

ЦМАКП: в случае затяжного кризиса в России безработица поднимется до 10%

REGNUM03 июня в 17:52

Экономисты описали сценарий «катастрофической» безработицы в России

РБК03 июня в 17:00
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Общество

Собянин анонсировал «радикальные решения» по выходу из карантина

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Известия вчера в 18:03
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Армия и оружие

Военные приступили к развёртыванию полевого госпиталя в Чите

RT на русском вчера в 22:41
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Общество

В ПФР рассказали, кому и на сколько повысят пенсию с 1 августа

По словам пресс-службы ПФР, повышенные пенсии получат более 100 тысяч человек.
31 канал Челябинска вчера в 05:32
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Кино

Скончался актер Михаил Кокшенов

Ушел из жизни советский и российский актер и режиссер Михаил Кокшенов. Ему было 83 года, сообщает интернет-портал «Кубань 24».
ЮГ Times вчера в 09:14
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Общество

Умерла жена телеведущего Андрея Норкина

РИА Новости вчера в 05:44
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Кино

Почему Екатерина Гусева не хотела сниматься с Безруковым в Бригаде

Актриса Екатерина Гусева рассказала, почему ей было трудно сниматься в «Бригаде».
SM News 04 июня в 05:58
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Общество

«Норникель» ликвидирует последствия разлива топлива за свой счет

Глава «Норникеля» подчеркнул, что на ликвидацию последствий разлива топлива в Норильске не уйдет «ни одного рубля бюджетных средств».
Известия вчера в 19:12
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Политика

Трамп заявил, что ограничения из-за коронавируса в США пора отменять

Дональд Трамп заявил, что ограничения из-за коронавируса в США пора отменять.
Эхо Москвы вчера в 12:04
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Религия

Приближается День Святой Троицы

В это воскресенье православные россияне встретят один из 12 главных церковных праздников, который отмечается ежегодно на 50-й день после Пасхи, – День Святой Троицы, или Пятидесятницу.
Газета Metro вчера в 08:06
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Армия и оружие

Северный флот станет пятой военно-административной единицей России

RT на русском вчера в 18:14
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Здоровье

В России могут изменить правила медосвидетельствования для водителей

В Минздраве России выступают за введение изменений в правила обязательного медицинского освидетельствования для водителей, ведомство уже подготовило соответствующий проект.
Газета.Ru вчера в 15:37
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Политика

МИД прокомментировал высылку российских дипломатов из Чехии

Чехия поступила "непорядочно и недостойно", объявив персонами нон грата двух сотрудников Российского центра науки и культуры в Праге, заявили в МИД.
РИА Новости вчера в 12:08
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Общество

ВОЗ изменила рекомендации по ношению масок

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) изменила рекомендации по ношению масок и перчаток, сообщил глава организации Тедрос Гебрейесу.
Коммерсантъ вчера в 19:08
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Происшествия

В Иркутской области при пожаре погибли четверо детей

Четверо детей жили с ними, а еще пятеро были на воспитании у родственников.
Коммерсантъ вчера в 17:54
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Общество

Пациентам больницы в Бурятии дали ведра и запретили ходить в туалет

Корреспонденты издания обратились с вопросом о содержании пациентов Республиканской клинической инфекционной больнице Улан-Удэ в Минздрав Бурятии.
Цензуры.Нет вчера в 11:16
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Шоу-бизнес

Пелагея сменила имидж и помолодела

Поклонники Пелагеи сразу отметили, что с чёлкой певица выглядит как девочка, помолодевшая и стильная.
Paparazzi.ru вчера в 02:36
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Общество

В Москве ввели новый тип пропусков

Получить пропуск по-прежнему можно на портале mos.ru, по СМС или по телефону единой справочной службы Москвы: +7 (495) 777-77-77, сообщается на сайте мэрии.
РБК 04 июня в 11:57
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Происшествия

Брянский блогер Коломейцев отправится в колонию в Сураже

Суд вынес решение по делу Коломейцева. Он будет отбывать срок в колонии поселения. Вынесен приговор в отношении Александра Коломейцева.
Труд (Клинцовский район) вчера в 10:00
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Общество

Власти Подмосковья отказались открывать торговые центры

Ридус вчера в 15:41
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Политика

В МИД РФ ответили на призыв Госдепа США «убраться с Ближнего Востока»

В МИД РФ отреагировали на слова помощника госсекретаря США Дэвида Шенкера о том, что Россия должна «убраться с Ближнего Востока», поскольку «играет деструктивную роль».
Наша версия вчера в 04:11
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Происшествия

Калечившая пациенток лжехирург из Краснодара впала в кому перед судом

Как сообщало ИА REGNUM, Алёна Верди (Антонина Горбунова) получила прозвище «Доктор Франкенштейн» за тяжёлый вред, причинённый здоровью нескольких пациенток.
REGNUM вчера в 06:22
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Политика

Трамп приказал сократить численность войск в Германии

Президент США Дональд Трамп приказал сократить численность американского военного контингента, который находится в Германии.
Lenta.ru вчера в 17:21
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Общество

Чубайс поручился за арестованного главу РВК Повалко

Глава «Роснано» Анатолий Чубайс направил в суд личное поручительство за руководителя Российской венчурной компании (РВК) Александра Повалко.
Коммерсантъ 00:06
Религия

Православные христиане отмечают родительскую субботу 6 июня

Газета.Ru 01:16
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Общество

Платошкина отправили под домашний арест

Суд отправил лидера движения "За новый социализм" Николая Платошкина под домашний арест сроком на два месяца, об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе СКР.
Накануне.Ru 04 июня в 13:47
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Футбол

Фанатов «Спартака» не пустят на матч с «Арсеналом»

На сайте ИА "Тульские новости" появилась информация о том, что Фанатов «Спартака» не пустят на матч в Туле против «Арсенала».
Спорт71 вчера в 15:37
Происшествия

Из правительства Севастополя удалили архитектора Овсянникова

Директор департамента архитектуры и градостроительства Севастополя Александр Моложавенко, в отношении которого Следственным комитетом возбуждены головных дела о превышении должностных полномочий, ушел в отставку, сообщает издание «Известия» со ссылкой на агентство ТАСС.
Примечания вчера в 13:59
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Политика

Бразилия пригрозила выходом из ВОЗ

Президент Бразилии Жаир Болсонару сообщил, что страна рассматривает вариант выхода из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) вслед за США.
Коммерсантъ вчера в 20:46
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Энергетика

Польша повысила тариф на транспортировку по газопроводу Ямал–Европа

Польша повысила тарифы на транспортировку газа по польскому участку газопровода Ямал–Европа.
Известия вчера в 18:04
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Происшествия

Жителя Красноярского края обвинили в изнасиловании пропавшей школьницы

Следователи предъявили обвинение 25-летнему жителю Красноярского края в убийстве и изнасиловании школьницы, которая была найдена мертвой в заброшенном колодце, сообщается на сайте СК РФ.
РИА Новости вчера в 15:50
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