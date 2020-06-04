Экономика
Lenta.ruНазваны три сценария безработицы в России
Экономисты назвали три возможные сценария роста безработицы в России из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на исследование специалистов из Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования.
Читать в источнике
Оценить128
с чего всё началось
Вызванный пандемией коронавируса кризис может вызвать «подзабытую проблему массовой безработицы»: ее уровень грозит подскочить до 8–10% от рабочей силы в случае реализации пессимистичного сценария, следует из доклада Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП).РБК03 июня в 17:00
Подробнее о событии
Показать все источники
«Рассчитывать на быстрое восстановление уровня безработицы не стоит». Эксперт о пессимистичном сценарии
ФедералПресс04 июня в 22:01
Автоматически обработано 7218 источников, обновлено в 02:22, Ашберн
Общество
Собянин анонсировал «радикальные решения» по выходу из карантина
В Москве на следующей неделе можно ожидать радикальных изменений в режиме самоизоляции, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в пятницу, 5 июня, в эфире телеканала «Россия 1».
Известия вчера в 18:03
Армия и оружие
Военные приступили к развёртыванию полевого госпиталя в Чите
RT на русском вчера в 22:41
Общество
В ПФР рассказали, кому и на сколько повысят пенсию с 1 августа
По словам пресс-службы ПФР, повышенные пенсии получат более 100 тысяч человек.
31 канал Челябинска вчера в 05:32
Кино
Скончался актер Михаил Кокшенов
Ушел из жизни советский и российский актер и режиссер Михаил Кокшенов. Ему было 83 года, сообщает интернет-портал «Кубань 24».
ЮГ Times вчера в 09:14
Общество
Умерла жена телеведущего Андрея Норкина
РИА Новости вчера в 05:44
Кино
Почему Екатерина Гусева не хотела сниматься с Безруковым в Бригаде
Актриса Екатерина Гусева рассказала, почему ей было трудно сниматься в «Бригаде».
SM News 04 июня в 05:58
Общество
«Норникель» ликвидирует последствия разлива топлива за свой счет
Глава «Норникеля» подчеркнул, что на ликвидацию последствий разлива топлива в Норильске не уйдет «ни одного рубля бюджетных средств».
Известия вчера в 19:12
Политика
Трамп заявил, что ограничения из-за коронавируса в США пора отменять
Дональд Трамп заявил, что ограничения из-за коронавируса в США пора отменять.
Эхо Москвы вчера в 12:04
Религия
Приближается День Святой Троицы
В это воскресенье православные россияне встретят один из 12 главных церковных праздников, который отмечается ежегодно на 50-й день после Пасхи, – День Святой Троицы, или Пятидесятницу.
Газета Metro вчера в 08:06
Армия и оружие
Северный флот станет пятой военно-административной единицей России
RT на русском вчера в 18:14
Здоровье
В России могут изменить правила медосвидетельствования для водителей
В Минздраве России выступают за введение изменений в правила обязательного медицинского освидетельствования для водителей, ведомство уже подготовило соответствующий проект.
Газета.Ru вчера в 15:37
Политика
МИД прокомментировал высылку российских дипломатов из Чехии
Чехия поступила "непорядочно и недостойно", объявив персонами нон грата двух сотрудников Российского центра науки и культуры в Праге, заявили в МИД.
РИА Новости вчера в 12:08
Общество
ВОЗ изменила рекомендации по ношению масок
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) изменила рекомендации по ношению масок и перчаток, сообщил глава организации Тедрос Гебрейесу.
Коммерсантъ вчера в 19:08
Происшествия
В Иркутской области при пожаре погибли четверо детей
Четверо детей жили с ними, а еще пятеро были на воспитании у родственников.
Коммерсантъ вчера в 17:54
Общество
Пациентам больницы в Бурятии дали ведра и запретили ходить в туалет
Корреспонденты издания обратились с вопросом о содержании пациентов Республиканской клинической инфекционной больнице Улан-Удэ в Минздрав Бурятии.
Цензуры.Нет вчера в 11:16
Шоу-бизнес
Пелагея сменила имидж и помолодела
Поклонники Пелагеи сразу отметили, что с чёлкой певица выглядит как девочка, помолодевшая и стильная.
Paparazzi.ru вчера в 02:36
Общество
В Москве ввели новый тип пропусков
Получить пропуск по-прежнему можно на портале mos.ru, по СМС или по телефону единой справочной службы Москвы: +7 (495) 777-77-77, сообщается на сайте мэрии.
РБК 04 июня в 11:57
Происшествия
Брянский блогер Коломейцев отправится в колонию в Сураже
Суд вынес решение по делу Коломейцева. Он будет отбывать срок в колонии поселения. Вынесен приговор в отношении Александра Коломейцева.
Труд (Клинцовский район) вчера в 10:00
Общество
Власти Подмосковья отказались открывать торговые центры
Ридус вчера в 15:41
Политика
В МИД РФ ответили на призыв Госдепа США «убраться с Ближнего Востока»
В МИД РФ отреагировали на слова помощника госсекретаря США Дэвида Шенкера о том, что Россия должна «убраться с Ближнего Востока», поскольку «играет деструктивную роль».
Наша версия вчера в 04:11
Происшествия
Калечившая пациенток лжехирург из Краснодара впала в кому перед судом
Как сообщало ИА REGNUM, Алёна Верди (Антонина Горбунова) получила прозвище «Доктор Франкенштейн» за тяжёлый вред, причинённый здоровью нескольких пациенток.
REGNUM вчера в 06:22
Политика
Трамп приказал сократить численность войск в Германии
Президент США Дональд Трамп приказал сократить численность американского военного контингента, который находится в Германии.
Lenta.ru вчера в 17:21
Общество
Чубайс поручился за арестованного главу РВК Повалко
Глава «Роснано» Анатолий Чубайс направил в суд личное поручительство за руководителя Российской венчурной компании (РВК) Александра Повалко.
Коммерсантъ 00:06
Общество
Платошкина отправили под домашний арест
Суд отправил лидера движения "За новый социализм" Николая Платошкина под домашний арест сроком на два месяца, об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе СКР.
Накануне.Ru 04 июня в 13:47
Футбол
Фанатов «Спартака» не пустят на матч с «Арсеналом»
На сайте ИА "Тульские новости" появилась информация о том, что Фанатов «Спартака» не пустят на матч в Туле против «Арсенала».
Спорт71 вчера в 15:37
Происшествия
Из правительства Севастополя удалили архитектора Овсянникова
Директор департамента архитектуры и градостроительства Севастополя Александр Моложавенко, в отношении которого Следственным комитетом возбуждены головных дела о превышении должностных полномочий, ушел в отставку, сообщает издание «Известия» со ссылкой на агентство ТАСС.
Примечания вчера в 13:59
Политика
Бразилия пригрозила выходом из ВОЗ
Президент Бразилии Жаир Болсонару сообщил, что страна рассматривает вариант выхода из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) вслед за США.
Коммерсантъ вчера в 20:46
Энергетика
Польша повысила тариф на транспортировку по газопроводу Ямал–Европа
Польша повысила тарифы на транспортировку газа по польскому участку газопровода Ямал–Европа.
Известия вчера в 18:04
Происшествия
Жителя Красноярского края обвинили в изнасиловании пропавшей школьницы
Следователи предъявили обвинение 25-летнему жителю Красноярского края в убийстве и изнасиловании школьницы, которая была найдена мертвой в заброшенном колодце, сообщается на сайте СК РФ.
РИА Новости вчера в 15:50