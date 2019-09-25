Более 20 человек пострадали, пять из них госпитализированы в результате аварийной посадки самолета Boeing 767-300 в аэропорту Барнаула. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС. У прилетевшего из Вьетнама самолета авиакомпании Azur Air загорелась стойка шасси при посадке.

Из-за жесткой посадки Boeing в Барнауле госпитализированы пять человек

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