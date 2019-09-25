Происшествия
BFM.ruИз-за жесткой посадки Boeing в Барнауле госпитализированы пять человек
Более 20 человек пострадали, пять из них госпитализированы в результате аварийной посадки самолета Boeing 767-300 в аэропорту Барнаула. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС. У прилетевшего из Вьетнама самолета авиакомпании Azur Air загорелась стойка шасси при посадке.
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Политика
Соловьев предложил ввести санкции против Украины после речи Зеленского
Телеведущий Владимир Словьев предложил ввести санкции против Украины после выступления президента Украины Владимира Зеленского на Генассамблее ООН.
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РИА Новости 16:00
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Лавров назвал позором невыдачу Штатами виз членам делегации из России
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в работе Генассамблеи ООН не смогли участвовать десять членов российской делегации, поскольку им отказали в американской визе.
REGNUM вчера в 21:40
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«Дылду» Кантемира Балагова выдвинули на «Оскар» от России
Дождь вчера в 12:41
Происшествия
У няни, подозреваемой в похищении малыша, нашли пакет с его телом
В городе Заводоуковск Тюменской области при задержании полицейские нашли у девушки пакет с обожженным телом шестимесячного ребенка.
Вести.Ru 14:55
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Пожарные облили водой фанатов «Факела» при температуре +6 ºC
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Происшествия
Задержан генерал-майор главка МВД России
Следственный комитет задержал первого заместителя начальника главного управления обеспечения охраны общественного порядка МВД России Александра Мельникова.
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В Федерации бокса России опровергли драку боксеров в Екатеринбурге
Российские боксеры не устраивали драк в отеле в Екатеринбурге.
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Экономика
Многодетные семьи получат 450 тысяч рублей на погашение ипотеки
С 25 сентября многодетные семьи могут получать от государства 450 тысяч рублей на погашение ипотеки.
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Сын Гарри и Меган впервые появился на публике
Сын Гарри и Меган Арчи впервые появился на публике – малыша взяли на встречу с архиепископом Десмондом Туту.
Euromag.ru 06:52
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Захарова прокомментировала обвинения Зеленского в адрес России в ООН
Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала выступление президента Украины Владимира Зеленского в ООН "пропагандистской мишурой".
РИА Новости 16:30
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Судно с российскими моряками село на мель в Швеции
Грузовое судно BalticCarrier с российским экипажем село на мель у берегов Швеции. Об этом сообщил местный телеканал SVT.
Вечерняя Москва 04:52
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Ольга Бузова собрала лишь половину зала на концерте в Чите
Ольга Бузова начала концертный тур по Дальнему Востоку и Сибири. Её первое выступление в рамках этого тура состоялось в Чите 24 сентября.
Discover24 06:05
Технологии
Роскомнадзор считает Apple TV+ угрозой российским видеосервисам
Роскомнадзор считает Apple TV+ угрозой российским видеосервисам. Этот новый онлайн-кинотеатр создает конкуренцию отечественным сервисам.
Aobe.ru 08:00
Политика
Минюст США не увидел нарушений закона в разговоре Трампа и Зеленского
Минюст США не нашел нарушений закона в разговоре президента США Дональда Трампа и его украинского коллеги Владимира Зеленского, сообщила Washington Post со ссылкой на представителя ведомства Керри Кьюпек.
РИА Новости 14:20
Политика
Перед выборами 2020 года в отставку могут уйти 11 губернаторов
Плановые выборы в сентябре 2020 г. ожидаются в 17 регионах, хотя не исключено, что свой пост покинет и кто-то из губернаторов, чьи полномочия истекают позже, считают эксперты.
Ведомости вчера в 17:00
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Первый пикап Hyundai получит рамную конструкцию
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Пуйоль отказался от должности спортивного директора «Барселоны»
Бывший капитан «Барселоны» Карлес Пуйоль отказался от должности спортивного директора каталонского клуба, публично заявив об этом в твиттере.
Sport24.ru 15:30
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Супруга Зеленского посетила обед первых леди в жилетке на голое тело
Для «женского обеда» украинская первая леди выбрала брючный костюм-тройку нежного голубого цвета, надев под пиджак жилетку на голое тело.
ФАН 12:26
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Ранее в Минфине сообщали, что профицит федерального бюджета РФ в 2020 году составит 0,8% ВВП, в 2021 году - 0,5% ВВП, в 2022 году - 0,2% ВВП.
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Трамп порекомендовал Зеленскому договориться с Путиным
Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что лидеры РФ и Украины смогут встретиться и обсудить проблемы.
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Центр политической конъюнктуры составил рейтинг губернаторов субъектов РФ по фейковым страницам среди подписчиков.
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Космический корабль «Союз МС-15» стартовал с Байконура к МКС
С Байконура стартовал пилотируемый космический корабль «Союз МС-15».
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Илон Маск ответил на приглашение в Краснодар по-русски
Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск отреагировал на предложение предпринимателей из России посетить бизнес-форум в Краснодаре.
Газета.Ru 16:39
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Часть игроков ФК «Ростов» не сыграла с «Мордовией» из-за запрета врача
Тренер добавил, что принял такое решение также из-за игры с «Динамо», которая состоится через два дня.
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Минкульт предложил ограничить доступ китайских туристов в Царское село
Российская газета вчера в 12:08