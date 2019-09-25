Происшествия
BFM.ruИз-за жесткой посадки Boeing в Барнауле госпитализированы пять человек
Более 20 человек пострадали, пять из них госпитализированы в результате аварийной посадки самолета Boeing 767-300 в аэропорту Барнаула. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС. У прилетевшего из Вьетнама самолета авиакомпании Azur Air загорелась стойка шасси при посадке.
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Авто
Кроссовер BMW X1 получил гибридный вариант
Тарантас Ньюс 03:36
Общество
Вильфанд предупредил о температурных аномалиях зимой
В период с октября по март в России ожидаются температурные аномалии. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Известия 08:59
Футбол
«Локомотив» вылетел из Кубка России по футболу
Футболисты "Балтики" в серии послематчевых пенальти обыграли московский "Локомотив" в матче 1/16 финала розыгрыша Кубка России.
Интерфакс-Спорт 17:26
Политика
Трамп согласился рассекретить и первый телефонный разговор с Зеленским
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что готов предоставить публике расшифровку первого телефонного разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским.
Газета.Ru 17:35
Общество
Илон Маск ответил на приглашение в Краснодар по-русски
Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск отреагировал на предложение предпринимателей из России посетить бизнес-форум в Краснодаре.
Газета.Ru 16:39
Футбол
Месси получил травму мышц бедра
РИА Новости 14:18
Общество
В Чечне отцу невесты пришлось извиниться перед Кадыровым
Выложенное в интернет видео, на котором невеста плачет, обнимаясь с отцом, попало на глаза главе Чечни Рамзану Кадырову, который осудил поведение чеченца: по мусульманским обычаям отец не должен присутствовать на свадьбе дочери.
Московский Комсомолец 13:23
Политика
Соловьев призвал ввести санкции против Украины после речи Зеленского
Телеведущий Владимир Соловьев призвал ввести санкции против Украины после обвинений со стороны Владимира Зеленского в адрес России с трибуны ООН.
РИА Новости 13:05
Хоккей
Панарин и Кравцов забросили три шайбы «Рейнджерс» в игре с «Айлендерс»
Российские нападающие команды Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин и Виталий Кравцов забросили три шайбы на двоих в контрольном матче с «Нью-Йорк Айлендерс».
РБК 01:30
Политика
Трамп назвал фантастической свою встречу с Зеленским
Президент США Дональд Трамп оценил свою беседу с украинским лидером Владимиром Зеленским как фантастическую.
Life.ru 16:12
Футбол
Гончаренко хочет дать шанс молодежи
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко в преддверии матча с «Аланией» в 1/16 финала Олимп-Кубка России объяснил, почему выпустил в основном составе много молодых футболистов — Нужно подтягивать молодых, давать им практику, — рассказал тренера в эфире «Матч ТВ».
Спорт-Экспресс 10:56
Космос
Ровно в полночь магнитное поле Марса начинает пульсировать
Evo-rus.com 22 сентября в 03:52
Происшествия
Скончался адвокат Александра Кокорина
Ушёл из жизни адвокат Андрей Ромашов, представлявший интересы нападающего «Зенита» Александра Кокорина. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
78.ru 18:05
Кино
Наташа Романова из комикса «Чёрная Вдова» может оказаться живой
Фанаты уверены, что персонаж Наташи Романовй из кинокомикса «Чёрная Вдова» может оказаться живым.
Актуальные Новости 23 сентября в 20:03
Гаджеты
В России начались продажи ноутбука ZenBook Pro Duo с двумя экранами
Кубанские новости 16:14
Политика
Лавров назвал неприятным эпизодом отказ Минска разместить военную базу
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что отказ Белоруссии размещать российскую военную базу на своей территории — это неприятный эпизод.
RT на русском 15:23
Авто
Такси и каршеринг для москвичей оказались дешевле личного авто
Передвижение на личном автомобиле в столице выгодно, если водитель проезжает на нем не менее 20 тысяч километров в год.
Москва 24 23 сентября в 08:42
Космос
Космический корабль «Союз» доставил на МКС очередной экипаж
Космический корабль "Союз МС-15" успешно пристыковался к МКС. Он был выведен на орбиту последней в истории ракетой "Союз-ФГ".
Вести.Ru 16:59
Происшествия
В Оренбурге арестовали священника Николая Стремского
Ленинский районный суд Оренбурга арестовал настоятеля Свято-Троицкой обители милосердия в Саракташском районе Николая Стремского до 12 ноября.
ТАСС 11:21
Шоу-бизнес
Алена Шишкова резко отреагировала на обвинения в анорексии
Алена Шишкова резко отреагировала на слова хейтеров. Она попросила публику проявить чувство такта.
RuNews24.ru 07:19
Экономика
НПФ выступили против нового порога для выплат накопительных пенсий
Федеральный прожиточный минимум пенсионера на 2019 год составляет 8846 руб. в месяц, 20% от этой суммы — 1770 руб. НАПФ предлагает порог вдвое ниже ПФР — 10% от прожиточного минимума пенсионера, то есть около 885 руб. в 2019 году.
РБК 17:00
Здоровье
Скворцова: продолжительность жизни россиян увеличилась на восемь лет
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Армия и оружие
Загороднюк заявил, что в украинской армии «не очень» с топливом
Отвечая на вопрос, как обстоит ситуация со снабжением армии топливом, министр ответил, что «не очень хорошо».
Украина.ру вчера в 04:36
Армия и оружие
США и НАТО провели испытания атомной бомбы
В августе проведены успешные испытания модификации атомной бомбы B61, сообщило Национальное управление ядерной безопасности при минэнерго США.
Взгляд.ру вчера в 21:09
Политика
Лавров напомнил о планах Сталина разместить штаб-квартиру ООН в Сочи
По словам министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, в свое время Иосиф Сталин настаивал на том, чтобы штаб-квартиру ООН разместили в Сочи.
Московский Комсомолец 16:54