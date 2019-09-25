Происшествия

Газета.RuГазета.RuИз-за жесткой посадки Boeing в Барнауле пострадали 49 человек

В результате жесткой посадки самолета Boeing-767, совершавшего рейс из вьетнамского города Камрань в Барнаул в среду, 25 сентября, травмы получили 49 человек, 48 из них лечатся амбулаторно, еще одна женщина — находится в больнице с подозрением на ушиб почки, передает ТАСС.
Читать в источнике
Комментировать73

Подробнее о событии

ЧП в барнаульском аэропорту: 344 человека приземлились при горящей стойке шасси

Алтапресс19:30

За медпомощью после жесткой посадки Boeing в Барнауле обратились 49 человек

РИА Новости15:21

Почти 50 человек обратились медпомощью после аварийной посадки «Боинга» в Барнауле

Интерфакс15:27

Число пострадавших в результате жесткой посадки самолета в Барнауле возросло до 49 человек

ТАСС15:31

В Барнауле экстренно сел самолет с дымящимся шасси

Банкфакс12:30

Авикомпания AZUR air окажет пострадавшим пассажирам Boeing 767 материальную помощь

КП - Барнаул13:46

Число пострадавших при жесткой посадке Boeing в Барнауле возросло до 49

РБК16:57
Показать все источники
Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 20:02, Вашингтон
Экономика

Богатейшие люди мира копят наличность перед кризисом

Запасы наличных денег увеличивают 42% семейных офисов, управляющих активами богатейших людей.
REGNUM 05:01
Общество

Илон Маск по-русски ответил на приглашение в Краснодар

Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск прокомментировал предложение российских предпринимателей посетить бизнес-форум в Краснодаре.
РИА Новости 16:19
Политика

Соловьев призвал ввести санкции против Украины после речи Зеленского

Телеведущий Владимир Соловьев призвал ввести санкции против Украины после обвинений со стороны Владимира Зеленского в адрес России с трибуны ООН.
РИА Новости 13:05
Политика

Зеленский пересказал свой краткий разговор с Лавровым

Зеленский уточнил, что это был очень краткий разговор, когда они стояли в очереди.
РБК 19:32
Шоу-бизнес

Ольга Бузова собрала лишь половину зала на концерте в Чите

Ольга Бузова начала концертный тур по Дальнему Востоку и Сибири. Её первое выступление в рамках этого тура состоялось в Чите 24 сентября.
Discover24 06:05
Происшествия

Пакет с телом ребенка нашли у подозреваемой в его похищении

Газета.Ru 14:52
Путешествия

Минкульт предложил ограничить доступ китайских туристов в Царское село

Российская газета вчера в 12:08
Происшествия

Сторонники якутского шамана передумали идти в Кремль

Lenta.ru 03:26
Футбол

«Локомотив», «Краснодар» и еще пять клубов РПЛ выбыли из Кубка России

По итогам 1/16 финала Кубка России из борьбы за главный приз и право сыграть в Лиге Европы выбыли семь клубов РПЛ.
Российская газета 17:49
Футбол

Головин оформил дубль в матче с «Ниццей»

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин оформил дубль в матче седьмого тура чемпионата Франции против «Ниццы».
ProstoProSport вчера в 16:38
Общество

Вильфанд предупредил о температурных аномалиях зимой

В период с октября по март в России ожидаются температурные аномалии. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Известия 08:59
Экономика

Банки увеличили размер кредитов пенсионерам на 20%

По статистике Объединенного кредитного бюро, по сравнению с 2018 годом средний размер потребкредита больше всего вырос именно в категории граждан старше 60 лет (на 15,4%, до 177,1 тыс. руб.).
РБК вчера в 17:00
Общество

3 знака, которым високосный год принесет счастье

Овнам 2020 год принесет массу новых впечатлений. Представители знака смогут, наконец, посетить сразу несколько стран.
Волгоградская правда 22 сентября в 22:21
Кино

Семьи убитых на показе «Темного рыцаря» выступили против «Джокера»

Известия 08:02
Музыка

«Первый канал» 6 октября запускает шоу для певцов-любителей

"Первый канал" 6 октября запустит новое музыкальное шоу "Щас спою", сообщает "Интерфакс" со ссылкой на дирекцию общественных связей канала.
Национальная служба новостей 23 сентября в 14:50
Космос

Корабль «Союз» с экипажем на борту пристыковался к МКС

Пилотируемый космический корабль «Союз МС-15» с экипажем на борту пристыковался к Международной космической станции (МКС).
REGNUM 16:15
Происшествия

В Оренбурге арестовали священника из-за жалоб его приемных детей

Известия 15:54
Кино

Фильм «Герой» с Александром Петровым выходит в широкий прокат

Картина "Герой" с Александром Петровым, Светланой Ходченковой и Владимиром Машковым в главных ролях выходит в российский прокат в четверг.
ТАСС 17:04
Здоровье

Врач Мясников рассказал, как продлить жизнь онкологических больных

Известный российский доктор Александр Мясников рассказал о способах продления жизни практически при любом раке.
Ugpressa.ru вчера в 13:52
Кино

Наташа Романова из комикса «Чёрная Вдова» может оказаться живой

Фанаты уверены, что персонаж Наташи Романовй из кинокомикса «Чёрная Вдова» может оказаться живым.
Актуальные Новости 23 сентября в 20:03
Авто

В Нальчике продают полноприводный пикап «Волга» за 305 тысяч рублей

В Нальчике выставили на продажу уникальный полноприводный пикап на базе «Волги».
Автоновости дня вчера в 06:43
Политика

Зеленский сообщил о готовности расследовать дело сына Байдена

Выступая перед журналистами по итогам встречи с американским лидером Дональдом Трампом, президент Украины Владимир Зеленский сообщил о готовности начать расследование в отношении сына бывшего вице-президента Джозефа Байдена.
Московский Комсомолец 16:51
Авто

Рынок легковых автомобилей ждет небольшой рост

Для первого полугодия 2019-го был актуален базовый сценарий - рынок легковых автомобилей уменьшился на 1,9%. Продажи новых легковых автомобилей в России достигли 775 тысяч штук (против 790 тысяч в первом полугодии 2018-го).
Российская газета 17:01
Общество

Почти 52 тыс. россиян могут лишиться работы до конца сентября

До конца сентября работу могут потерять до 51,6 тыс. россиян. Это следует из данных Росстата, с которыми ознакомились «Известия».
Известия вчера в 18:45
Политика

Лавров высказался за возобновление авиасообщения с Грузией

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что, по его мнению, стоит вернуть авиасообщение с Грузией, которое было приостановлено указом президента России с 8 июля этого года.
РБК 15:22
Экономика

Опубликован проект бюджета России на ближайшие три года

Согласно документу, который опубликован в среду на портале проектов правовых актов, основная часть расходов российского военного ведомства будет направлена на обеспечение национальной обороны - в 2020 году на эти цели уйдет 1,056 трлн рублей.
ТАСС 14:04
Здоровье

Новая вспышка африканской чумы свиней зафиксирована в ЕАО

Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Забайкальскому краю сообщило о новой вспышке африканской чумы свиней (АЧС) в селе Амазар в Еврейской автономной области.
Заб.Ру 23 сентября в 19:30
Гаджеты

IPhone 12 будет похож на iPhone 4

В результате новая модель будет напоминать угловатый iPhone 4, который многими до сих пор признается самым красивым айфоном.
Вести.Хайтек 11:37
Наука

Чайные пакетики выделяют в чай микропластик

Машины и Механизмы 16:39
Игры

Вышел сюжетный трейлер Call of Duty: Modern Warfare

Cyber.sports.ru 01:50
Как работают Яндекс.Новости?
Главное