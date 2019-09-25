Происшествия
Газета.RuИз-за жесткой посадки Boeing в Барнауле пострадали 49 человек
В результате жесткой посадки самолета Boeing-767, совершавшего рейс из вьетнамского города Камрань в Барнаул в среду, 25 сентября, травмы получили 49 человек, 48 из них лечатся амбулаторно, еще одна женщина — находится в больнице с подозрением на ушиб почки, передает ТАСС.
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Политика
Зеленский пересказал свой краткий разговор с Лавровым
Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Нью-Йорке после встречи с американским коллегой Дональдом Трампом, рассказал о чем была его беседа с главой МИД России Сергеем Лавровым.
РБК 19:32
Происшествия
В Москве загорелся Измайловский кремль, пострадали 4 человека
В ночь с 25 на 26 сентября в Москве произошел пожар на территории Измайловского кремля.
Вести.Ru 22:51
Авто
Рынок легковых автомобилей ждет небольшой рост
Для первого полугодия 2019-го был актуален базовый сценарий - рынок легковых автомобилей уменьшился на 1,9%. Продажи новых легковых автомобилей в России достигли 775 тысяч штук (против 790 тысяч в первом полугодии 2018-го).
Российская газета 17:01
Экономика
Названы российские регионы с самыми большими пенсиями
Самую большую пенсию в России получают жители Чукотского автономного округа.
Lenta.ru вчера в 21:48
Футбол
Головин раскрыл значение победы над «Ниццей» для «Монако»
Российский футболист Александр Головин прокомментировал результат поединка с «Ниццей», объяснив важность этой победы для «Монако».
Экономика сегодня 00:26
Общество
Вильфанд предупредил о температурных аномалиях зимой
В период с октября по март в России ожидаются температурные аномалии. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Известия 08:59
Политика
Зеленского не оказалось в списках выступающих на ГА ООН лидеров
Согласно наблюдениям издания, имя Зеленского не значится в списке глав государств, выступающих в главном зале ГА ООН.
Российская газета вчера в 10:12
Политика
Соловьев призвал ввести санкции против Украины после речи Зеленского
Телеведущий Владимир Соловьев призвал ввести санкции против Украины после обвинений со стороны Владимира Зеленского в адрес России с трибуны ООН.
РИА Новости 13:05
Политика
Лавров назвал ЕС ненадежным партнером
Российский министр иностранных дел Сергей Лавров считает, что Евросоюз - это ненадежный партнер для российской стороны, который игнорирует ее желание наладить равноправное общение.
Газета.Ru 22:45
Политика
Зеленский принес на выступление в ООН пулю из Донбасса
Украинский президент начал свою речь с рассказа об оперном певце Василии Слипаке, который погиб в Донбассе.
ТВ Центр 10:04
Здоровье
Врач Мясников рассказал, как продлить жизнь онкологических больных
Известный российский доктор Александр Мясников рассказал о способах продления жизни практически при любом раке.
Ugpressa.ru вчера в 13:52
Политика
Брюссель ответил Трампу на упреки в недостаточной помощи Украине
Ранее Трамп поставил ультиматум по помощи Украине. Также глава Украины Владимир Зеленский признал правоту Трампа на 1000%.
Газета.Ru 21:43
Экономика
Банки увеличили размер кредитов пенсионерам на 20%
По статистике Объединенного кредитного бюро, по сравнению с 2018 годом средний размер потребкредита больше всего вырос именно в категории граждан старше 60 лет (на 15,4%, до 177,1 тыс. руб.).
РБК вчера в 17:00
Хоккей
Панарин и Кравцов забросили три шайбы «Рейнджерс» в игре с «Айлендерс»
Российские нападающие команды Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин и Виталий Кравцов забросили три шайбы на двоих в контрольном матче с «Нью-Йорк Айлендерс».
РБК 01:30
Авто
Volkswagen рассказал о новой Jetta для РФ
Немецкий автопроизводитель Volkswagen рассказал о новом седане Volkswagen Jetta, продажи которого начнутся в России в 2020 году.
Автоновости дня вчера в 05:36
Транспорт
МВД поддержало снижение допустимого порога превышения скорости
Замглавы ГИБДД Владимир Кузин рассказал, что МВД поддержало снижение ненаказуемого порога превышения скорости, передает RT.
Газета.Ru 03:03
Происшествия
Малайзийские власти скрыли тайну о крушении MH370, считает эксперт
Малайзийские власти могли скрывать информацию, связанную с исчезновением MH370.
ПолитРоссия вчера в 04:39
Политика
Трамп дал Зеленскому совет по отношениям с Россией
Во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским глава США посоветовал "продолжать в том же духе".
РЕН ТВ 18:48
Авто
Первый пикап Hyundai получит рамную конструкцию
Компания Hyundai выпустит свой первый пикап, модель получит рамную конструкцию лестничного типа.
Актуальные Новости 09:19
Экономика
Опубликован проект бюджета России на ближайшие три года
Согласно документу, который опубликован в среду на портале проектов правовых актов, основная часть расходов российского военного ведомства будет направлена на обеспечение национальной обороны - в 2020 году на эти цели уйдет 1,056 трлн рублей.
ТАСС 14:04
Путешествия
Минкульт предложил ограничить доступ китайских туристов в Царское село
Российская газета вчера в 12:08
Происшествия
Пропавшего под Тюменью младенца нашли мертвым
Пятимесячного Богдана, который пропал в городе Заводоуковск Тюменской области, нашли мертвым.
Известия 08:37
Происшествия
Опубликовано фото убийцы Михаила Круга
Tverigrad.ru 06:10
Политика
Трамп предложил опубликовать еще один разговор с Зеленским
Белый дом может опубликовать стенограмму еще одного разговора президента США и президента Украины.
РБК 17:56
Кино
Российскую драму «Дылда» выдвинули на «Оскар»
Государственные Вести 00:22