Происшествия

Газета.RuГазета.RuИз-за жесткой посадки Boeing в Барнауле пострадали 49 человек

В результате жесткой посадки самолета Boeing-767, совершавшего рейс из вьетнамского города Камрань в Барнаул в среду, 25 сентября, травмы получили 49 человек, 48 из них лечатся амбулаторно, еще одна женщина — находится в больнице с подозрением на ушиб почки, передает ТАСС.
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