В результате жесткой посадки самолета Boeing-767, совершавшего рейс из вьетнамского города Камрань в Барнаул в среду, 25 сентября, травмы получили 49 человек, 48 из них лечатся амбулаторно, еще одна женщина — находится в больнице с подозрением на ушиб почки, передает ТАСС.

Из-за жесткой посадки Boeing в Барнауле пострадали 49 человек

Политика Зеленский пересказал свой краткий разговор с Лавровым Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Нью-Йорке после встречи с американским коллегой Дональдом Трампом, рассказал о чем была его беседа с главой МИД России Сергеем Лавровым.

Происшествия В Москве загорелся Измайловский кремль, пострадали 4 человека В ночь с 25 на 26 сентября в Москве произошел пожар на территории Измайловского кремля.

Авто Рынок легковых автомобилей ждет небольшой рост Для первого полугодия 2019-го был актуален базовый сценарий - рынок легковых автомобилей уменьшился на 1,9%. Продажи новых легковых автомобилей в России достигли 775 тысяч штук (против 790 тысяч в первом полугодии 2018-го).

Экономика Названы российские регионы с самыми большими пенсиями Самую большую пенсию в России получают жители Чукотского автономного округа.

Футбол Головин раскрыл значение победы над «Ниццей» для «Монако» Российский футболист Александр Головин прокомментировал результат поединка с «Ниццей», объяснив важность этой победы для «Монако».

Общество Вильфанд предупредил о температурных аномалиях зимой В период с октября по март в России ожидаются температурные аномалии. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Политика Зеленского не оказалось в списках выступающих на ГА ООН лидеров Согласно наблюдениям издания, имя Зеленского не значится в списке глав государств, выступающих в главном зале ГА ООН.

Политика Соловьев призвал ввести санкции против Украины после речи Зеленского Телеведущий Владимир Соловьев призвал ввести санкции против Украины после обвинений со стороны Владимира Зеленского в адрес России с трибуны ООН.

Политика Лавров назвал ЕС ненадежным партнером Российский министр иностранных дел Сергей Лавров считает, что Евросоюз - это ненадежный партнер для российской стороны, который игнорирует ее желание наладить равноправное общение.

Политика Зеленский принес на выступление в ООН пулю из Донбасса Украинский президент начал свою речь с рассказа об оперном певце Василии Слипаке, который погиб в Донбассе.

Здоровье Врач Мясников рассказал, как продлить жизнь онкологических больных Известный российский доктор Александр Мясников рассказал о способах продления жизни практически при любом раке.

Политика Брюссель ответил Трампу на упреки в недостаточной помощи Украине Ранее Трамп поставил ультиматум по помощи Украине. Также глава Украины Владимир Зеленский признал правоту Трампа на 1000%.

Экономика Банки увеличили размер кредитов пенсионерам на 20% По статистике Объединенного кредитного бюро, по сравнению с 2018 годом средний размер потребкредита больше всего вырос именно в категории граждан старше 60 лет (на 15,4%, до 177,1 тыс. руб.).

Хоккей Панарин и Кравцов забросили три шайбы «Рейнджерс» в игре с «Айлендерс» Российские нападающие команды Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин и Виталий Кравцов забросили три шайбы на двоих в контрольном матче с «Нью-Йорк Айлендерс».

Авто Volkswagen рассказал о новой Jetta для РФ Немецкий автопроизводитель Volkswagen рассказал о новом седане Volkswagen Jetta, продажи которого начнутся в России в 2020 году.

Транспорт МВД поддержало снижение допустимого порога превышения скорости Замглавы ГИБДД Владимир Кузин рассказал, что МВД поддержало снижение ненаказуемого порога превышения скорости, передает RT.

Политика Трамп дал Зеленскому совет по отношениям с Россией Во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским глава США посоветовал "продолжать в том же духе".

Авто Первый пикап Hyundai получит рамную конструкцию Компания Hyundai выпустит свой первый пикап, модель получит рамную конструкцию лестничного типа.

Экономика Опубликован проект бюджета России на ближайшие три года Согласно документу, который опубликован в среду на портале проектов правовых актов, основная часть расходов российского военного ведомства будет направлена на обеспечение национальной обороны - в 2020 году на эти цели уйдет 1,056 трлн рублей.

Происшествия Пропавшего под Тюменью младенца нашли мертвым Пятимесячного Богдана, который пропал в городе Заводоуковск Тюменской области, нашли мертвым.