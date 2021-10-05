Будьте в Плюсе

Из-за аномальной жары летом свиньи недобрали в весе

По оценкам Национального союза свиноводов, из-за эпизиоотических проблем по итогам года будет потеряно около 200 тыс. т свинины или 4% производства.
РБК
В середине года снижение объемов производства произошло также из-за аномальной жары, которая установилась в Центральном округе, рассказал Бирулин.
РБК
Жаркое лето всегда приводит к повышению спроса на мясо и снижению веса свиней, уточнил РБК гендиректор Национального союза свиновода Юрий Ковалев: в жаркую погоду животные хуже едят и меньше набирают вес.
РБК
На потребление повлияло отсутствие выездного туризма: большая часть состоятельных людей осталась внутри страны и генерировала дополнительный спрос.
РБК

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Из-за аномальной жары свиньи в России оказались слишком стройными
Life.ru19:50
Из-за аномальной жары летом свиньи недобрали в весе
РБК17:00
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