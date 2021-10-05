Два экземпляра гиперкаров Bugatti Chiron Super Sport 300+ прибыли к дилеру в США

Всего пару недель назад Bugatti продемонстрировала первую партию гиперкаров Chiron Super Sport 300+, готовых к отправке своим будущим владельцам, и теперь две из этих восьми машин прибыли к дилеру Miller Motorcars из Гринвича, штат Коннектикут, США.