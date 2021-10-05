Жаркое лето всегда приводит к повышению спроса на мясо и снижению веса свиней, уточнил РБК гендиректор Национального союза свиновода Юрий Ковалев: в жаркую погоду животные хуже едят и меньше набирают вес.
Всего пару недель назад Bugatti продемонстрировала первую партию гиперкаров Chiron Super Sport 300+, готовых к отправке своим будущим владельцам, и теперь две из этих восьми машин прибыли к дилеру Miller Motorcars из Гринвича, штат Коннектикут, США.
Взаимодействие с международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) будут осуществлять Австралия, Великобритания и США в рамках нового военного альянса AUKUS, заявила представительница Австралии 6 октября на заседании первого комитета Генассамблеи ООН по вопросам разоружения и международной безопасности.
Пересмотр прогноза по инфляции в сторону повышения высоко вероятен, заявил директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Кирилл Тремасов в интервью, опубликованном в среду в газете "Известия".
Список игр на октябрь: Totally Accurate Battle Simulator (Консоли и ПК) — уже доступен; The Procession to Calvary (Консоли и ПК) – 7 октября; Visage (Консоли и ПК) – 7 октября; Back 4 Blood (Консоли и ПК) – 12 октября; Destiny 2: Beyond Light (ПК) – 12 октября; Ring of Pain (Консоли и ПК) – 14 октября; The Riftbreaker (ПК и Xbox Series X|S) – 14 октября; The Good Life (Консоли и ПК) – 15 октября.