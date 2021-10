В октябре в Xbox Game Pass добавят Destiny 2: Beyond Light и Back 4 Blood

Список игр на октябрь: Totally Accurate Battle Simulator (Консоли и ПК) — уже доступен; The Procession to Calvary (Консоли и ПК) – 7 октября; Visage (Консоли и ПК) – 7 октября; Back 4 Blood (Консоли и ПК) – 12 октября; Destiny 2: Beyond Light (ПК) – 12 октября; Ring of Pain (Консоли и ПК) – 14 октября; The Riftbreaker (ПК и Xbox Series X|S) – 14 октября; The Good Life (Консоли и ПК) – 15 октября.