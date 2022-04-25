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Из-за безветренной погоды в Европе заявки на поставку российского газа увеличиваются

Европейские импортеры уже увеличили заявку на поставку газа у "Газпрома".
Интерфакс
Как свидетельствуют данные "Оператора ГТС Украины", номинация на прокачку газа РФ в регион на 25 апреля составляет 68,4 млн куб. м, заявка на 24 апреля была 53 млн куб. м.
Интерфакс
Европа открыла сезон закачки газа в подземные хранилища.
Интерфакс
В апреле закачка сдерживается высокими ценами на импортный газ.
Интерфакс

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Из-за безветренной погоды в Европе увеличиваются заявки на поставку газа РФ
NVL04:42
Европа увеличила заявки на поставку российского газа из-за безветренной погоды
Московский Комсомолец03:53
Из-за безветренной погоды в Европе заявки на поставку российского газа увеличиваются
Интерфакс02:12
В Европе выросли заявки на российский газ из-за безветренной погоды
Аргументы и Факты03:16

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