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Из-за безветренной погоды в Европе заявки на поставку российского газа увеличиваются

Европейские импортеры уже увеличили заявку на поставку газа у "Газпрома".
Интерфакс
Как минимум полторы недели маловетреной и даже штилевой погоды ждут Европу в конце апреля и начале мая.
Интерфакс
Как свидетельствуют данные "Оператора ГТС Украины", номинация на прокачку газа РФ в регион на 25 апреля составляет 68,4 млн куб. м, заявка на 24 апреля была 53 млн куб. м.
Интерфакс
Европа открыла сезон закачки газа в подземные хранилища.
Интерфакс

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Заявки на поставку газа из России могут увеличиться из-за безветренной погоды в Европе
Газета.Ru05:25
Из-за безветренной погоды в Европе заявки на поставку российского газа увеличиваются
Интерфакс02:12
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