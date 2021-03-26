Из-за севшего на мель контейнеровоза Ever Given, заблокировшего Суэцкий канал, задерживаются танкеры с нефтью на сумму около $400 млн. Об этом пишет китайская газета South China Morning Post со ссылкой на данные аналитической компании Kpler.

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