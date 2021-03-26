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Газета.Ru

Из-за блокировки Суэцкого канала задерживаются танкеры с нефтью на $400 млн

Из-за севшего на мель контейнеровоза Ever Given, заблокировшего Суэцкий канал, задерживаются танкеры с нефтью на сумму около $400 млн. Об этом пишет китайская газета South China Morning Post со ссылкой на данные аналитической компании Kpler.В источнике

Подробнее о событии

Цены на нефть взлетели в опасении блокировки Суэцкого канала

ИА Красная Веснавчера в 13:10

Экономист рассказал о последствиях блокировки Суэцкого канала

Общественная служба новостей25 марта в 14:35

Из-за блокировки Суэцкого канала задерживаются танкеры с нефтью

Известиявчера в 09:59

"Что же будет в 2022 году?": Политэксперт увидел в блокировке Суэцкого канала опасную тенденцию

Царьградвчера в 08:44

Танкеры с нефтью на $400 миллионов застряли в Суэцком канале

ПРАЙМвчера в 01:30

СМИ: в Суэцком канале застряло нефти более чем на $400 млн

ТАССвчера в 00:44

«Пробка» на Суэцком канале задерживает танкеры с нефтью на миллионы долларов

Экономика сегоднявчера в 10:50
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Байден пригласил Путина и Си Цзиньпина на климатический саммит

Президент США Джо Байден пригласил своих коллег из России и Китая Владимира Путина и Си Цзиньпина принять участие в переговорах по климату, передает Associated Press со ссылкой на неназванных официальных лиц.
РИА Новости22:05