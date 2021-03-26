Блокировка Суэцкого канала задерживает поставку нефти на $400 млн
Отмечено, что если за выходные дни канал не смогут разблокировать, то с южной стороны будут задержаны еще три танкера с 2,5 млн баррелей нефти на сумму $160 млн. Блокировка канал отразилась и на 15 других судах с нефтепродуктами.В источнике
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