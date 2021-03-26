Отмечено, что если за выходные дни канал не смогут разблокировать, то с южной стороны будут задержаны еще три танкера с 2,5 млн баррелей нефти на сумму $160 млн. Блокировка канал отразилась и на 15 других судах с нефтепродуктами.

Видео Фото Интересное видео Москва 24 Дума ТВ Центральная Служба Новостей Piter.tv Центральная Служба Новостей Вести.Ru Вести.Ru РЕН ТВ Мой Брянск РЕН ТВ Моя Москва.онлайн Моя Москва.онлайн РЕН ТВ РЕН ТВ Мой Брянск Моя Москва.онлайн РЕН ТВ Piter.tv Вести.Ru Пятый канал Мой Брянск Piter.tv Вести.Ru