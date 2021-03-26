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Комсомольская правда

Блокировка Суэцкого канала задерживает поставку нефти на $400 млн

Отмечено, что если за выходные дни канал не смогут разблокировать, то с южной стороны будут задержаны еще три танкера с 2,5 млн баррелей нефти на сумму $160 млн. Блокировка канал отразилась и на 15 других судах с нефтепродуктами.В источнике

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Владелец судна, застрявшего в Суэцком канале, рассчитывает высвободить его к ночи субботы

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Вести. Эфир от 26.03.2021 (11:00)

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Из-за блокировки Суэцкого канала задерживаются танкеры с нефтью

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Фонтанка.Рувчера в 12:12

В Суэцком канале заблокировано нефти более чем на 400 млн долларов

Центральная Служба Новостейвчера в 02:28

СМИ: в Суэцком канале застряло нефти более чем на $400 млн

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