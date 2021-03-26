"По меньшей мере семь судов, перевозящих 6,3 миллиона баррелей нефти, задержаны из-за инцидента - два к северу от застрявшего танкера и пять - к югу", - говорится в сообщении. В настоящий момент цена нефти Brent достигает $64 за баррель, то есть в канале заблокированы около $403 млн.

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С чего всё началось Скопление судов на подходах к каналу мешает поставкам российского газа Суда уже второй день ждут, чтобы пройти через канал, движение по которому парализовал севший на мель гигантский контейнеровоз Ever Given. Также на подходах к каналу стоят четыре танкера с отгруженной из Новороссийска нефтью, в основном казахстанского происхождения. Коммерсантъ 25 марта в 15:29