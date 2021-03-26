Из-за блокировки Суэцкого канала задерживаются танкеры с нефтью на $400 млн
"По меньшей мере семь судов, перевозящих 6,3 миллиона баррелей нефти, задержаны из-за инцидента - два к северу от застрявшего танкера и пять - к югу", - говорится в сообщении. В настоящий момент цена нефти Brent достигает $64 за баррель, то есть в канале заблокированы около $403 млн.В источнике
С чего всё началось
Скопление судов на подходах к каналу мешает поставкам российского газа
Суда уже второй день ждут, чтобы пройти через канал, движение по которому парализовал севший на мель гигантский контейнеровоз Ever Given. Также на подходах к каналу стоят четыре танкера с отгруженной из Новороссийска нефтью, в основном казахстанского происхождения.
Коммерсантъ25 марта в 15:29