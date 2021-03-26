Суда уже второй день ждут, чтобы пройти через канал, движение по которому парализовал севший на мель гигантский контейнеровоз Ever Given. Также на подходах к каналу стоят четыре танкера с отгруженной из Новороссийска нефтью, в основном казахстанского происхождения.

Коммерсантъ 25 марта в 15:29