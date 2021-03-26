Стоимость нефти марки «Brent» выросла на 5% после инцидента в Суэцком канале
О подъеме цены на нефть марки Brent сообщает портал tvbrics.com, ссылаясь на открытые данные Лондонской биржи. Горючее подорожало на 5,13 процента, аналитики связывают этот рост с приостановкой движения судов по Суэцкому каналу в Египте.В источнике
С чего всё началось
Скопление судов на подходах к каналу мешает поставкам российского газа
Суда уже второй день ждут, чтобы пройти через канал, движение по которому парализовал севший на мель гигантский контейнеровоз Ever Given. Также на подходах к каналу стоят четыре танкера с отгруженной из Новороссийска нефтью, в основном казахстанского происхождения.
Коммерсантъ25 марта в 15:29
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