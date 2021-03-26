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SM News

Стоимость нефти марки «Brent» выросла на 5% после инцидента в Суэцком канале

О подъеме цены на нефть марки Brent сообщает портал tvbrics.com, ссылаясь на открытые данные Лондонской биржи. Горючее подорожало на 5,13 процента, аналитики связывают этот рост с приостановкой движения судов по Суэцкому каналу в Египте.В источнике
С чего всё началось

Скопление судов на подходах к каналу мешает поставкам российского газа

Суда уже второй день ждут, чтобы пройти через канал, движение по которому парализовал севший на мель гигантский контейнеровоз Ever Given. Также на подходах к каналу стоят четыре танкера с отгруженной из Новороссийска нефтью, в основном казахстанского происхождения.
Коммерсантъ25 марта в 15:29

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RT на русскомвчера в 13:08

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Фонтанка.Рувчера в 12:12

Скопление судов на подходах к каналу мешает поставкам российского газа

Коммерсантъ25 марта в 15:29

Блокировка Суэцкого канала мешает поставкам российского сжиженного природного газа

Эхо Москвывчера в 05:34

Вести. Эфир от 26.03.2021 (11:00)

Вести.Ruвчера в 04:00

СМИ: в Суэцком канале застряло нефти более чем на $400 млн

ТАССвчера в 00:44

Из-за блокировки Суэцкого канала задерживаются танкеры с нефтью

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Российские производители подсолнечного масла недополучили 15 миллиардов рублей

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Piter.tvвчера в 03:10

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Стерлеград25 марта в 08:20