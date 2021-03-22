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RuNews24.ru

Из-за дефицита на рынке жилья льготную ипотеку могут закрыть

О вероятности отказа от льготной ипотеки эксперт рассказал в разговоре с ФБА «Экономика сегодня».В источнике
RuNews24.ru
РБК

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Из-за дефицита на рынке жилья льготную ипотеку могут закрыть

RuNews24.ru06:30

Ипотечный тупик: почему льготное жилищное кредитование не работает

РБК04:53
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