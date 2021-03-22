В Сети показали рендеры нового универсала ГАЗ-3102 Волга

В 1962 году автопроизводитель представил универсал ГАЗ-22 и с тех пор практичная версия предлагалась почти для всех поколений отечественного среднеразмерного автомобиля вплоть до 2008 года, когда производство «Волги» было прекращено.