ИзвестияИз-за длинных выходных резко вырос спрос на жильеПосле объявления длинных выходных россияне начали активно скупать недвижимость.ИзвестияЗа последнюю неделю спрос на новостройки вырос на 39%, на вторичное жилье — на 11,9%, рассказал «Известиям» руководитель центра новостроек федеральной компании «Этажи» Сергей Зайцев.ИзвестияСпрос на квартиры в конце октября – начале ноября показал резкий рост, подтвердил заместитель генерального директора компании «ПроГород» группы ВЭБ.РФ Алексей Ионов.ИзвестияВ то же время "Циан" зафиксировал, что в октябре квартиры в строящихся домах в городах-миллионниках подорожали в среднем на 0,8%.ПРАЙМЧитать далееСвернутьИзвестияИзвестияТелеканал 360°Экономика сегодняФАНПодробнее о событииЭксперты констатируют, что длинные выходные подстегнули спрос на жильеПРАЙМ21:49Принять метры: из-за длинных выходных резко вырос спрос на жильеИзвестия17:01Самое цитируемоеСпрос на жилье резко вырос после объявления длинных нерабочих дней в РоссииЭкономика сегодня21:28В России возрос спрос на недвижимость из-за нерабочих днейОбщественная служба новостей20:04Перед нерабочими днями резко вырос спрос на жильеТелеканал 360°20:46Из-за длинных выходных резко вырос спрос на жильеИзвестия20:28Россияне стали скупать недвижимость из-за нерабочих днейURA.Ru18:03Показать ещёОценить11Поделиться