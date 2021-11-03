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Из-за длинных выходных резко вырос спрос на жилье

После объявления длинных выходных россияне начали активно скупать недвижимость.
Известия
За последнюю неделю спрос на новостройки вырос на 39%, на вторичное жилье — на 11,9%, рассказал «Известиям» руководитель центра новостроек федеральной компании «Этажи» Сергей Зайцев.
Известия
Спрос на квартиры в конце октября – начале ноября показал резкий рост, подтвердил заместитель генерального директора компании «ПроГород» группы ВЭБ.РФ Алексей Ионов.
Известия
В то же время "Циан" зафиксировал, что в октябре квартиры в строящихся домах в городах-миллионниках подорожали в среднем на 0,8%.
ПРАЙМ

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