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Из-за нехватки удобрений в Польше может прекратиться производство продовольствия

Польское издание Polityka опасается, что из-за из-за нехватки азотных удобрений в стране может прекратиться производство продовольствия.
Российская газета
Если правительство Польши не примет меры, с полок магазинов начнут пропадать продукты: в первую очередь – мясные деликатесы, сыры, напитки.
РЕН ТВ
Если в августе 2020 года за мегаватт-час газа нужно было заплатить восемь евро, то через год уже 40, а сейчас — 300.
РИА Новости
Польша стоит перед угрозой прекращения производства молока, мяса, пива, газированных напитков и даже выпечки.
РИА Новости

Подробнее о событии

Из-за нехватки удобрений в Польше может прекратиться производство продовольствия
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Polityka: Польшу ждёт армагеддон из-за цен на газ и дефицита удобрений
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