Российская газетаИз-за нехватки удобрений в Польше может прекратиться производство продовольствияПольское издание Polityka опасается, что из-за из-за нехватки азотных удобрений в стране может прекратиться производство продовольствия.Российская газетаЕсли правительство Польши не примет меры, с полок магазинов начнут пропадать продукты: в первую очередь – мясные деликатесы, сыры, напитки.РЕН ТВЕсли в августе 2020 года за мегаватт-час газа нужно было заплатить восемь евро, то через год уже 40, а сейчас — 300.РИА НовостиПольша стоит перед угрозой прекращения производства молока, мяса, пива, газированных напитков и даже выпечки.РИА НовостиЧитать далееСвернутьКурьер. Среда. БердскКурьер. Среда. БердскNewInformBaltnewsГазета.RuLife.ruПолитическая ЭкспертизаMOS.newsR.LifeНовостной фронтРЕН ТВПрофильИА Красная ВеснаREGNUMПодробнее о событииИз-за нехватки удобрений в Польше может прекратиться производство продовольствияРоссийская газета12:22Polityka: Польшу ждёт армагеддон из-за цен на газ и дефицита удобренийLife.ru11:27Polityka: из-за подорожания газа Польшу через две недели ждет голодный армагеддонРИА Новости09:24Polityka: «Через несколько дней Польше грозит голодный Армагеддон»Курьер. Среда. Бердск09:57Polityka: Польшу через две недели ожидает голодный АрмагеддонОбщественная служба новостей09:45Polityka: в Польше с прилавков исчезнет продовольствие и настанет голодный АрмагеддонГазета.Ru09:36Polityka: через две недели производство продуктов в Польше будет парализованоФАН10:31Показать ещёОценить917Поделиться