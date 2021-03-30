Из-за неопределенности с льготной ипотекой рост цен на новостройки приостановился
Темпы роста стоимости новостроек замедлились из-за неопределенности в ситуации с продлением программы льготного ипотечного кредитования. А ведь она, так же, как и дорожающие стройматериалы и дефицит предложения, имеет решающее значение для цены на первичном рынке.В источнике
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Хорошего не ждут. Дилеры прогнозируют стабильный рост цен на автомобили до конца года
Business Class (Пермь)22:00
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Из-за неопределенности с льготной ипотекой рост цен на новостройки приостановился
Kazanfirst.ruвчера в 08:56