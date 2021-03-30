Темпы роста стоимости новостроек замедлились из-за неопределенности в ситуации с продлением программы льготного ипотечного кредитования. А ведь она, так же, как и дорожающие стройматериалы и дефицит предложения, имеет решающее значение для цены на первичном рынке.

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