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Kazanfirst.ru

Из-за неопределенности с льготной ипотекой рост цен на новостройки приостановился

Темпы роста стоимости новостроек замедлились из-за неопределенности в ситуации с продлением программы льготного ипотечного кредитования. А ведь она, так же, как и дорожающие стройматериалы и дефицит предложения, имеет решающее значение для цены на первичном рынке.В источнике
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Цены на жильё в Новосибирске подскочили из-за ажиотажа в пандемию

Новосибирские новости23:34

Хорошего не ждут. Дилеры прогнозируют стабильный рост цен на автомобили до конца года

Business Class (Пермь)22:00

Из-за неопределенности с льготной ипотекой рост цен на новостройки приостановился

Kazanfirst.ruвчера в 08:56
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Интересное

Около 1 тыс. москвичей заболели коронавирусом после вакцинации

«Из числа всех вакцинированных пациентов, у кого после прививки вторым компонентом прошло более 2 недель, заболели коронавирусом всего около 1 тыс. человек, что составляет около одной десятой процента»,— сообщили в мэрии.
Коммерсантъ11:45