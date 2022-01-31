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Из-за распространения омикрон-штамма COVID-19 в России вырос спрос на маски и респираторы

На фоне распространения штамма коронавируса «омикрон» в России вырос спрос на медицинские маски и респираторы.
Gazeta.SPb
«Продажи различаются от региона к региону в зависимости от контрольно-надзорных мер в общественных местах и торговых точках, от ухудшения эпидемиологической обстановки», — заявили в «Чек Индекс».
Lenta.ru
В Минпромторге заявили, что повышение спроса не спровоцирует нехватку масок и респираторов.
Lenta.ru
Обеспеченность регионов СИЗ, с учетом плановых поставок, в среднем составляет 2-3 месяца.
Известия

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«Омикрон» взвинтил спрос на маски и респираторы
Известия19:42
Омикрон-вариант заметно поднял продажи масок и респираторов
Online47.ru20:57
Из-за распространения омикрон-штамма COVID-19 в России вырос спрос на маски и респираторы
Lenta.ru20:54
«Омикрон» поднял спрос на маски и респираторы в России
Gazeta.SPb22:06
Спрос на маски и респираторы вырос в России в январе на фоне распространения «омикрона»
Телеканал 360°18:24
Спрос на маски и респираторы увеличился в России на фоне мутации «Омикрон»
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