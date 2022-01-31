Lenta.ruИз-за распространения омикрон-штамма COVID-19 в России вырос спрос на маски и респираторыХорошо ли подобран заголовок?ДаНетНа фоне распространения штамма коронавируса «омикрон» в России вырос спрос на медицинские маски и респираторы.Gazeta.SPb«Продажи различаются от региона к региону в зависимости от контрольно-надзорных мер в общественных местах и торговых точках, от ухудшения эпидемиологической обстановки», — заявили в «Чек Индекс».Lenta.ruВ Минпромторге заявили, что повышение спроса не спровоцирует нехватку масок и респираторов.Lenta.ruОбеспеченность регионов СИЗ, с учетом плановых поставок, в среднем составляет 2-3 месяца.ИзвестияЧитать далееСвернутьТелеканал 360°Телеканал 360°ФАНiReactorНародные новостиАБНЭкономика сегодняПодробнее о событииИз-за распространения омикрон-штамма COVID-19 в России вырос спрос на маски и респираторыLenta.ru20:54«Омикрон» поднял спрос на маски и респираторы в РоссииGazeta.SPb22:06Омикрон-вариант заметно поднял продажи масок и респираторовOnline47.ru20:57Штамм «Омикрон» поднял спрос на маски и респираторы в РоссииНародные новости22:20«Омикрон» взвинтил спрос на маски и респираторыИзвестия19:42Спрос на маски и респираторы вырос в России в январе на фоне распространения «омикрона»Телеканал 360°18:24Спрос на маски и респираторы увеличился в России на фоне мутации «Омикрон»ФАН16:28Показать ещёОценить12Поделиться