Известно, что на прошедшей неделе индекс JKM (Japan Korea Marker, демонстрирующий цену на поставки СПГ в Японию, Южную Корею, Китай и на Тайвань) подскочил практически до 60 долларов за 1 миллион BTU (British Thermal Unit, британская тепловая единица).
"Театр Моссовета с прискорбием сообщает, что на 101-м году ушел из жизни старейший актер театра и один из старейших артистов Москвы, народный артист России, ветеран ВОВ Николай Сергеевич Лебедев, человек большой, сложной и без преувеличения героической судьбы", — говорится в публикации.