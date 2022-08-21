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Из-за роста цен СПГ стал недоступен некоторым азиатским странам

Цены на сжиженный природный газ (СПГ) на спотовом рынке из-за высокой конкуренции развитых стран летом выросли в Азии настолько, что не все страны региона могут себе позволить купить энергоноситель.
Газета.Ru
Известно, что на прошедшей неделе индекс JKM (Japan Korea Marker, демонстрирующий цену на поставки СПГ в Японию, Южную Корею, Китай и на Тайвань) подскочил практически до 60 долларов за 1 миллион BTU (British Thermal Unit, британская тепловая единица).
Компания
Цены растут на фоне острой конкуренции развитых стран, в том числе закупающих топливо перед зимним сезоном Японии и Южной Кореи.
Взгляд.ру
Основатель японского Института постнефтяной стратегии Нориаки Оба рассказал, что даже при цене в $50 за 1 млн BTU не видит смысла использовать СПГ.
REGNUM

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