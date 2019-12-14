Общество

REGNUMREGNUMИз 68 фильмов с господдержкой в 2019 году окупились только восемь

За 11 месяцев 2019 года из 68 кинофильмов, получивших финансовую поддержку от государства, только восемь окупились в российском прокате. Об этом сегодня, 14 декабря, сообщает РБК.
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с чего всё началось

Из 68 получивших господдержку фильмов за год окупились восемь

В январе—ноябре 2019 года только восемь фильмов из 68, получивших господдержку, окупились в прокате, подсчитал РБК на основе данных Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС).
РБК02:01

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РБК: из 68 получивших господдержку фильмов за год окупились восемь

РИА Новости05:55

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Коммерсантъ05:32

Из 68 получивших господдержку фильмов за год окупились восемь

РБК02:01

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Дождь06:15

Подавляющее большинство фильмов, которые спонсирует государство, не окупается в прокате

Эхо Москвы06:00

РБК: из 68 фильмов, получивших госсубсидии, окупились только восемь

ТАСС04:33

Из 68 получивших господдержку фильмов за год окупились восемь

Известия05:24
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Музыка

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Отпускные цены растут на фоне рекордного второй год подряд урожая.
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Политика

Турция запросила у США покупку системы ПРО Patriot

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Представители Украины и США поговорили о кибероружии

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