Общество
REGNUMИз 68 фильмов с господдержкой в 2019 году окупились только восемь
За 11 месяцев 2019 года из 68 кинофильмов, получивших финансовую поддержку от государства, только восемь окупились в российском прокате. Об этом сегодня, 14 декабря, сообщает РБК.
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с чего всё началось
В январе—ноябре 2019 года только восемь фильмов из 68, получивших господдержку, окупились в прокате, подсчитал РБК на основе данных Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС).РБК02:01
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