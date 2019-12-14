Кино
РБКИз 68 получивших господдержку фильмов за год окупились восемь
На основе базы ЕАИС, которая с этого года предоставляет открытые сведения о затратах кинокомпаний, получивших господдержку, на производство фильма, а также о его кассовых сборах, РБК подсчитал количество окупившихся в прокате картин.
Читать в источнике
Оценить189
с чего всё началось
В январе—ноябре 2019 года только восемь фильмов из 68, получивших господдержку, окупились в прокате, подсчитал РБК на основе данных Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС).РБК02:01
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7094 источника, обновлено в 05:51, Ашберн
Общество
Гидрометцентр прогнозирует потепление в европейской части России
В ближайшие дни температура воздуха в европейской части России вырастет на 5–8 градусов, сообщает Гидрометцентр.
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова удивила подписчиков новым образом
Известная балерина Анастасия Волочкова кардинально поменяла имидж.
Политика
Глава МИД Украины не отказался от идеи ввода миротворцев в Донбасс
Украина может возвратиться к идее размещения миротворческого контингента ООН на территории Донбасса, если будут исчерпаны все возможности Минских договоренностей, заявил в программе "Свобода слова Савика Шустера" в эфире телеканала "Украина" министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.
Политика
В Иркутске 150 человек пришли на митинг в поддержку Левченко
Наука
Названы продукты, вызывающие бессонницу
Причиной бессонницы могут быть рафинированные углеводы, установили специалисты Колумбийского университета.
Культура
Лещенко оправдался за мат на Youtube-шоу Галкина
Фигурное катание
Фигуристка Загитова останется в сборной России
Российская фигуристка Алина Загитова, ставшая олимпийской чемпионкой в личном турнире в 2018 году, останется в сборной России.
Происшествия
Число пострадавших в ДТП с автобусом на Урале выросло до 15
Число пассажиров, пострадавших в перевернувшемся на трассе Пермь - Екатеринбург автобусе, увеличилось до 15, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГИБДД России.
Общество
Естественная убыль россиян станет рекордной за 11 лет
Сокращение населения неизбежно Миграционный приток за январь — сентябрь (информации за октябрь пока нет) составил 193,2 тыс. и не смог компенсировать естественную убыль населения за аналогичный период (в январе — сентябре она составила 236,9 тыс. человек) (. pdf) Таким образом, за девять месяцев текущего года численность населения России сократилась на 43,7 тыс. человек.
Армия и оружие
КНДР провела крупное испытание на полигоне Сохэ
Военные КНДР провели крупное испытание на полигоне Сохэ.
Происшествия
Появилось фото упавшего на Кубани ударного вертолёта Ми-28
В Сети появилось фото потерпевшего крушение на Кубани ударного вертолета Ми-28.
Хоккей
Финляндия одержала победу над Швецией в матче Кубка Первого канала
Сборная Финляндии одержала победу над командой Швеции в матче Кубка Первого канала.
Политика
МИД рассказал о разговоре на повышенных тонах на саммите в Париже
Российская делегация на саммите «нормандской четверки», который прошел 9 декабря в Париже, сумела не допустить пересмотра Минских соглашений, несмотря на то, что разговор иногда велся на «повышенных тонах».
Экономика
Госдума приняла закон о повышении МРОТ
Закон, устанавливающий минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в 2020 году, Госдума приняла в третьем, итоговом чтении, передаёт корреспондент ИА REGNUM 12 декабря.
Космос
Россия и Япония создадут робота для работы на Луне
Хоккей
Хет-трик Панарина помог «Рейнджерс» обыграть «Сан-Хосе»
Политика
Путин внес в Госдуму проект закона о звании «Город трудовой доблести»
Как говорится в документе, закон призван увековечить подвиг тружеников тыла в годы Великой Отечественной войны.
Политика
Джулиани пообещал Трампу важную информацию после поездки на Украину
Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани смог собрать важную информацию об оппонентах американского лидера во время своей поездки на Украину, сообщает The Wall Street Journal.
Хоккей
«Лос-Анджелес» расторгнет контракт с Ковальчуком после 15 декабря
Российский нападающий команды НХЛ «Лос-Анджелес» Илья Ковальчук расторгнет контракт с клубом после 15 декабря.
Наука
38 лет составляет «естественная» продолжительность жизни человека
Результаты ученых достаточно шокирующие – продолжительность жизни человека в природных, аборигенных условиях составляет 38 лет.
Общество
В Госдуме предложили сажать наркоманов за отказ от лечения
Депутат Госдумы Олег Нилов сообщил RT, что готовит поправки в Уголовный кодекс, которые позволят сажать наркоманов за отказ от принудительного лечения.
Авто
Toyota выпустит новый бюджетный кроссовер
Прообразом нового компакт-кросса Toyota станет Suzuki Vitara Brezza, выпускающийся индийским подразделением Suzuki с 2016 года.
Политика
Захарова прокомментировала ответ Зеленского на слова Путина про газ
Здоровье
Необычный признак появления рака поджелудочной железы назвали медики
Необычный признак появления рака поджелудочной железы назвали медицинские эксперты.
Политика
Зеленский назвал сроки заключения контракта на транзит газа
Существует большая вероятность того, что новый контракт по транзиту российского газа через территорию Украины будет подписан до конца 2019 года.
Здоровье
Правила долголетия назвал американский врач
Как сообщает ToDay News Ufa, эти три простых правила долголетия разработал американский доктор Фрэнк Липман.
Происшествия
Двое жителей Башкирии устроили стрельбу за отказ угостить их пивом
Полицейские установили причины и обстоятельства стрельбы в Белебее, в результате которой получили ранения два человека.
Политика
Суд Великобритании завершил слушания по долгу Украины перед Россией
Верховный суд Великобритании, в котором рассматривается дело о долге Украины перед Россией, удалился на совещание.