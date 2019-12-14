В январе—ноябре 2019 года только восемь фильмов из 68, получивших господдержку, окупились в прокате, подсчитал РБК на основе данных Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС).

с чего всё началось

На основе базы ЕАИС, которая с этого года предоставляет открытые сведения о затратах кинокомпаний, получивших господдержку, на производство фильма, а также о его кассовых сборах, РБК подсчитал количество окупившихся в прокате картин.

Из 68 получивших господдержку фильмов за год окупились восемь

Политика Глава МИД Украины не отказался от идеи ввода миротворцев в Донбасс Украина может возвратиться к идее размещения миротворческого контингента ООН на территории Донбасса, если будут исчерпаны все возможности Минских договоренностей, заявил в программе "Свобода слова Савика Шустера" в эфире телеканала "Украина" министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

Фигурное катание Фигуристка Загитова останется в сборной России Российская фигуристка Алина Загитова, ставшая олимпийской чемпионкой в личном турнире в 2018 году, останется в сборной России.

Общество Естественная убыль россиян станет рекордной за 11 лет Сокращение населения неизбежно Миграционный приток за январь — сентябрь (информации за октябрь пока нет) составил 193,2 тыс. и не смог компенсировать естественную убыль населения за аналогичный период (в январе — сентябре она составила 236,9 тыс. человек) (. pdf) Таким образом, за девять месяцев текущего года численность населения России сократилась на 43,7 тыс. человек.

Экономика Госдума приняла закон о повышении МРОТ Закон, устанавливающий минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в 2020 году, Госдума приняла в третьем, итоговом чтении, передаёт корреспондент ИА REGNUM 12 декабря.

Политика Джулиани пообещал Трампу важную информацию после поездки на Украину Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани смог собрать важную информацию об оппонентах американского лидера во время своей поездки на Украину, сообщает The Wall Street Journal.

Общество В Госдуме предложили сажать наркоманов за отказ от лечения Депутат Госдумы Олег Нилов сообщил RT, что готовит поправки в Уголовный кодекс, которые позволят сажать наркоманов за отказ от принудительного лечения.

Авто Toyota выпустит новый бюджетный кроссовер Прообразом нового компакт-кросса Toyota станет Suzuki Vitara Brezza, выпускающийся индийским подразделением Suzuki с 2016 года.

Политика Зеленский назвал сроки заключения контракта на транзит газа Существует большая вероятность того, что новый контракт по транзиту российского газа через территорию Украины будет подписан до конца 2019 года.