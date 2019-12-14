Общество

РБКРБКИз 68 получивших господдержку фильмов за год окупились восемь

На основе базы ЕАИС, которая с этого года предоставляет открытые сведения о затратах кинокомпаний, получивших господдержку, на производство фильма, а также о его кассовых сборах, РБК подсчитал количество окупившихся в прокате картин.
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с чего всё началось

Из 68 получивших господдержку фильмов за год окупились восемь

В январе—ноябре 2019 года только восемь фильмов из 68, получивших господдержку, окупились в прокате, подсчитал РБК на основе данных Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС).
РБК02:01

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РБК: из 68 фильмов, получивших госсубсидии, окупились только восемь

ТАСС04:33

За год в России окупились 8 из 68 получивших господдержку фильмов

Коммерсантъ05:32

Из 68 получивших господдержку фильмов за год окупились восемь

Известия05:24

Только 8 из 68 фильмов, получивших господдержку в 2019, окупились

Дождь06:15

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Эхо Москвы06:00

РБК: из 68 получивших господдержку фильмов за год окупились восемь

РИА Новости05:55

Из 68 получивших господдержку фильмов за год окупились восемь

РБК02:01
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