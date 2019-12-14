Кино

КоммерсантъКоммерсантъЗа год в России окупились 8 из 68 получивших господдержку фильмов

С января по ноябрь 2019 года в российском прокате окупились лишь восемь из 68 фильмов, получивших господдержку, сообщает РБК со ссылкой на данные Единой федеральной автоматизированной информационной системы (ЕАИС). Самый большой доход принесла военная драма «Т-34», собравшая в прокате 2,3 млрд руб.
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Из 68 получивших господдержку фильмов за год окупились восемь

В январе—ноябре 2019 года только восемь фильмов из 68, получивших господдержку, окупились в прокате, подсчитал РБК на основе данных Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС).
РБК02:01

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РБК: из 68 получивших господдержку фильмов за год окупились восемь

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Эхо Москвы06:00

Из 68 получивших господдержку фильмов за год окупились восемь

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Дождь06:15

За год в России окупились 8 из 68 получивших господдержку фильмов

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РБК: из 68 фильмов, получивших госсубсидии, окупились только восемь

ТАСС04:33

Из 68 получивших господдержку фильмов за год окупились восемь

РБК02:01
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Умерла актриса Екатерина Дурова

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Диетологи дали рекомендации по выбору блюд и напитков на Новый год

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В базовом сценарии курс доллара сохранится в диапазоне 63,5–64 руб./$, однако, учитывая насыщенный новостной фон, допускаем рост волатильности.
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Алекс Фергюсон раскритиковал идею Переса о создании Суперлиги

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В Вене завершились переговоры РФ и Украины по транзиту газа

"Газпром" и "Нафтогаз Украины" завершили переговоры по газу в Вене, стороны достигли предварительных договоренностей по транзиту топлива, сообщает РИА Новости.
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Минюст предложил узаконить роботов-коллекторов для взыскания долгов

Минюст РФ предложил узаконить использование роботов-коллекторов для сбора задолженности с граждан.
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В Петербурге спасли ребенка, которого мать хотела выбросить из окна

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Минфин закроет возможность обналичивать замороженные пенсии

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США испытали запрещенную баллистическую ракету средней дальности

В США впервые прошли испытания ранее запрещенной баллистической ракеты средней дальности, передает ОТР.
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Роспотребнадзор дал россиянам советы по покупке алкоголя

Роспотребнадзор напомнил россиянам о простых правилах, которые помогут выбрать безопасные и качественные алкогольные напитки.
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