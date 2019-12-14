Общество
РБКИз 68 получивших господдержку фильмов за год окупились восемь
На основе базы ЕАИС, которая с этого года предоставляет открытые сведения о затратах кинокомпаний, получивших господдержку, на производство фильма, а также о его кассовых сборах, РБК подсчитал количество окупившихся в прокате картин.
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с чего всё началось
В январе—ноябре 2019 года только восемь фильмов из 68, получивших господдержку, окупились в прокате, подсчитал РБК на основе данных Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС).РБК02:01
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