В январе—ноябре 2019 года только восемь фильмов из 68, получивших господдержку, окупились в прокате, подсчитал РБК на основе данных Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС).

с чего всё началось

На основе базы ЕАИС, которая с этого года предоставляет открытые сведения о затратах кинокомпаний, получивших господдержку, на производство фильма, а также о его кассовых сборах, РБК подсчитал количество окупившихся в прокате картин.

Из 68 получивших господдержку фильмов за год окупились восемь

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