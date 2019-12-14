Кино

РБКРБКИз 68 получивших господдержку фильмов за год окупились восемь

На основе базы ЕАИС, которая с этого года предоставляет открытые сведения о затратах кинокомпаний, получивших господдержку, на производство фильма, а также о его кассовых сборах, РБК подсчитал количество окупившихся в прокате картин.
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с чего всё началось

Из 68 получивших господдержку фильмов за год окупились восемь

В январе—ноябре 2019 года только восемь фильмов из 68, получивших господдержку, окупились в прокате, подсчитал РБК на основе данных Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС).
РБК02:01

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Из 68 получивших господдержку фильмов за год окупились восемь

РБК02:01

РБК: из 68 фильмов, получивших господдержку в 2019 году, окупились восемь

Дождь03:20

РБК: из 68 получивших господдержку фильмов за год окупились 8

Говорит Москва03:21

Из 68 российских фильмов, получивших господдержку, за год окупились только восемь

66.ru03:30

Из 68 фильмов, получивших господдержку, окупились восемь

RuNews24.ru03:17

Из 68 российских фильмов, получивших господдержку, окупились только 8

Родной город02:48
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