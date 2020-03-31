Коронавирус

Капитал страныКапитал страныИз ЕАЭС запретили вывоз круп, муки и чеснока

Были запрещены к вывозу следующие продовольственные товары: гречиха, рожь, рис, семена подсолнечника, репчатый лук, дроблёные и недроблёные соевые бобы, чеснок, репа, просо, мука грубого помола и готовые пищевые продукты из гречки, передает ren.tv.
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с чего всё началось
Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) введет временный запрет на вывоз ряда товаров из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), в том числе гречки, риса и репчатого лука, из-за распространения коронавируса, говорится
 на сайте комиссии.
РБКвчера в 17:43

Подробнее о событии

ЕЭК временно запретит вывоз гречки и риса из стран ЕАЭС из-за вируса

РБКвчера в 17:43

Страны ЕАЭС запретят экспорт ряда продуктов из-за коронавируса

Известиявчера в 16:45

Экспорт ряда продуктов из ЕАЭС запретят до 30 июня

RT на русскомвчера в 16:21

Экспорт круп, муки и чеснока из ЕАЭС запрещен из-за коронавируса

Коммерсантъвчера в 16:10

Экспорт ряда товаров из ЕАЭС запретят из-за пандемии COVID-19

Газета.Ruвчера в 16:05

Экспорт ряда продуктов из ЕАЭС запретят из-за коронавируса

РИА Новостивчера в 15:45

В ЕАЭС ввели запрет на экспорт круп, муки и чеснока до 30 июня

ТАССвчера в 15:42
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Общество

Представитель ВОЗ оценила меры России против коронавируса

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович в интервью телеканалу «Россия 24» заявила, что меры, которые принимают в России в связи с пандемией коронавируса, помогут не допустить европейский сценарий распространения инфекции.
RT на русском вчера в 11:25
Общество

Эпидемиолог Минздрава: Россия движется к пику по коронавирусу

Россия подходит к пику заболеваемости COVID-19, заявил РИА Новости главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико.
РИА Новости вчера в 05:56
Здоровье

Главврач больницы Боткина назвал Проценко раненным на войне

Как сообщало ИА REGNUM, главный врач клинической больницы № 40 в Коммунарке, где лечатся заразившиеся коронавирусом жители столицы, сдал положительный тест на вирус SARS-CoV-2.
REGNUM 01:21
Энергетика

Стоимость российской нефти Urals упала до $13 за баррель

Стоимость российской нефти Urals в Северо-Западной Европе упала до $13 за баррель. Об этом сообщает агентство Argus Media.
RT на русском вчера в 18:56
Общество

В Гидрометцентре спрогнозировали погоду в России на апрель

В Гидрометцентре спрогнозировали погоду в России на апрель, передает РИА "Новости" со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.
Газета.Ru вчера в 20:21
Политика

Трамп предупредил американцев об «очень тяжелых» двух неделях

На фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 американцам предстоит пережить «очень тяжелые» две недели.
Городовой 00:45
Общество

Из больницы в Коммунарке за сутки выписаны 35 пациентов

Из больницы в Коммунарке за последние 24 часа выписаны 35 пациентов. Об этом сообщил главврач медучреждения Денис Проценко.
RT на русском 01:57
Музыка

«Евровидение-2020» пройдет в онлайн-формате

НИА-Красноярск вчера в 22:45
Происшествия

На экс-главу Колыванского района Аверина завели уголовное дело

Общая площадь земель составила более 8 га. Прокурором района в интересах государства предъявлен иск на 20 млн рублей.
RuNews24.ru вчера в 23:21
Киберспорт

Mount & Blade 2: Bannerlord вышла в ранний доступ

Mount & Blade 2: Bannerlord вышла в ранний доступ в Steam. Игру можно приобрести со скидкой – 1529 рублей вместо 1699 рублей.
Cyber.sports.ru 30 марта в 10:40
Общество

В Москве разработали приложение для контроля пациентов с коронавирусом

Мобильное приложение для мониторинга местонахождения пациентов с коронавирусом, которые проходят лечение на дому, тестируют в Москве.
RT на русском 02:29
Общество

В порядке исключения: кто в Краснодаре получит спецпропуска в карантин

Власти Краснодара составили перечень сфер деятельности предприятий, сотрудники которых могут получить спецпропуска на время действия карантина.
Деловая газета. Юг 02:18
Экономика

В России предсказали рост должников по микрозаймам

В России на фоне кризиса и коронавируса микрофинансовые организации (МФО) могут столкнуться с ростом числа должников по микрозаймам.
Lenta.ru вчера в 23:51
Общество

Роспотребнадзор обязал россиян держать дистанцию не менее метра

Все россияне обязаны соблюдать дистанцию не менее метра друг друга, чтобы не допустить заражения новым коронавирусом.
РБК 02:17
Наука

«Известия»: ученые разработали способ уничтожения коронавируса

РИА Новости 00:06
Происшествия

В Новосибирске выявлен десятый пациент с коронавирусом

На сегодняшний день количество пациентов с коронавирусом в Новосибирской области достигло десяти.
REGNUM 00:27
Общество

Трамп анонсировал нефтяные переговоры с Россией и Саудовской Аравией

Поиском выхода из кризиса на мировом нефтяном рынке займутся вместе Россия, США и Саудовская Аравия.
BFM.ru вчера в 19:26
Происшествия

СК предъявил совладельцу «Зимней вишни» обвинение в даче взятки

Известия 02:24
Общество

В Пермском крае ввели режим полной изоляции

Сегодня глава Пермского края Дмитрий Махонин принял решение о введении в регионе режима полной самоизоляции для противодействования распространению коронавирусной инфекции.
Российская газета вчера в 10:00
Политика

Россия направит США самолет с помощью для борьбы с коронавирусом

Российский самолет с медицинской техникой и средствами защиты может вылететь в США до конца дня.
РИА Новости вчера в 14:07
Общество

В Воронежской области вводится режим всеобщей самоизоляции

Сегодня, 31 марта, внесены изменения в указ губернатора №125-у от 26.03.2020, согласно которым на территории региона вводится режим всеобщей самоизоляции.
Глас Народа вчера в 07:26
Общество

Число выздоровевших от коронавируса в Москве увеличилось до 70 человек

Как подчеркнула заммэра Москвы Анастасия Ракова, только за последние несколько дней из столичных больниц были выписаны 42 человека с признаками выздоровления, при этом их состояние оценивается медиками как хорошее.
Москва. Северо-Запад вчера в 03:39
Общество

В Челябинской области выявили еще шесть случаев коронавируса

Еще шесть случаев коронавируса подтвердились в Челябинской области, у всех граждан болезнь протекает в легкой форме, сообщил в среду губернатор региона Алексей Текслер.
РИА Новости 02:49
Наука

Моделирование защиты от астероидов состыковалось с экспериментом

Поскольку эксперимент с настоящим астероидом еще только планируется, исследователи решили обратиться к испытаниям 1991 года, в ходе которых японские ученые сняли на высокоскоростную камеру выстрел по круглому шестисантиметровому куску базальта, имитирующему астероид, пластиковой пулей, летящей со скоростью 3,2 километра в секунду.
N+1 вчера в 03:29
Шоу-бизнес

Жена Тарасова показала, как муж дарил ей Porsche

Анастасия Костенко, жена полузащитника «Рубина» Дмитрия Тарасова, в своём «инстаграме» показала, как муж дарил ей на день рождения машину.
Чемпионат вчера в 02:49
Армия и оружие

Пентагон отказался от эвакуации экипажа авианосца Theodore Roosevelt

Глава Пентагона Марк Эспер не увидел необходимости в настоящее время в эвакуации всего экипажа авианосца Theodore Roosevelt, на борту которого зафиксированы случаи заражения новым коронавирусом.
Известия 00:55
Общество

Собянин ввел в Москве всеобщий режим изоляции

С понедельника в Москве введут режим всеобщей самоизоляции и ограничат передвижение граждан по городу.
РИА Новости 29 марта в 14:46
Общество

На Дону ввели режим всеобщей изоляции

В Ростовской области объявлен режим всеобщей изоляции. Соответствующее распоряжение подписал глава региона 30 марта.
DonDay - Новочеркасск вчера в 03:32
Политика

ВЦИОМ опубликовал новый рейтинг популярности поправок к Конституции

Поправку к Конституции о гарантии доступной и качественной медпомощи россияне продолжают считать самой важной.
Газета.Ru вчера в 05:35
Экономика

Что изменится в российских законах в апреле 2020 года

1 апреля будет проведен перерасчет коэффициента бонус-малус с учетом попадания владельца транспорта в аварии за последний год, то есть с 1 апреля 2019 года.
РБК вчера в 17:00
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