с чего всё началось

Были запрещены к вывозу следующие продовольственные товары: гречиха, рожь, рис, семена подсолнечника, репчатый лук, дроблёные и недроблёные соевые бобы, чеснок, репа, просо, мука грубого помола и готовые пищевые продукты из гречки, передает ren.tv.

Из ЕАЭС запретили вывоз круп, муки и чеснока

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Здоровье Главврач больницы Боткина назвал Проценко раненным на войне Как сообщало ИА REGNUM, главный врач клинической больницы № 40 в Коммунарке, где лечатся заразившиеся коронавирусом жители столицы, сдал положительный тест на вирус SARS-CoV-2.

Общество В Гидрометцентре спрогнозировали погоду в России на апрель В Гидрометцентре спрогнозировали погоду в России на апрель, передает РИА "Новости" со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

Экономика В России предсказали рост должников по микрозаймам В России на фоне кризиса и коронавируса микрофинансовые организации (МФО) могут столкнуться с ростом числа должников по микрозаймам.

Общество В Пермском крае ввели режим полной изоляции Сегодня глава Пермского края Дмитрий Махонин принял решение о введении в регионе режима полной самоизоляции для противодействования распространению коронавирусной инфекции.

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Общество Число выздоровевших от коронавируса в Москве увеличилось до 70 человек Как подчеркнула заммэра Москвы Анастасия Ракова, только за последние несколько дней из столичных больниц были выписаны 42 человека с признаками выздоровления, при этом их состояние оценивается медиками как хорошее.

Общество В Челябинской области выявили еще шесть случаев коронавируса Еще шесть случаев коронавируса подтвердились в Челябинской области, у всех граждан болезнь протекает в легкой форме, сообщил в среду губернатор региона Алексей Текслер.

Наука Моделирование защиты от астероидов состыковалось с экспериментом Поскольку эксперимент с настоящим астероидом еще только планируется, исследователи решили обратиться к испытаниям 1991 года, в ходе которых японские ученые сняли на высокоскоростную камеру выстрел по круглому шестисантиметровому куску базальта, имитирующему астероид, пластиковой пулей, летящей со скоростью 3,2 километра в секунду.

Армия и оружие Пентагон отказался от эвакуации экипажа авианосца Theodore Roosevelt Глава Пентагона Марк Эспер не увидел необходимости в настоящее время в эвакуации всего экипажа авианосца Theodore Roosevelt, на борту которого зафиксированы случаи заражения новым коронавирусом.

Общество На Дону ввели режим всеобщей изоляции В Ростовской области объявлен режим всеобщей изоляции. Соответствующее распоряжение подписал глава региона 30 марта.