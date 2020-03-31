Коронавирус

Капитал страныКапитал страныИз ЕАЭС запретили вывоз круп, муки и чеснока

Были запрещены к вывозу следующие продовольственные товары: гречиха, рожь, рис, семена подсолнечника, репчатый лук, дроблёные и недроблёные соевые бобы, чеснок, репа, просо, мука грубого помола и готовые пищевые продукты из гречки, передает ren.tv.
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с чего всё началось
Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) введет временный запрет на вывоз ряда товаров из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), в том числе гречки, риса и репчатого лука, из-за распространения коронавируса, говорится
 на сайте комиссии.
РБКвчера в 17:43

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ЕЭК временно запретит вывоз гречки и риса из стран ЕАЭС из-за вируса

РБКвчера в 17:43

Страны ЕАЭС запретят экспорт ряда продуктов из-за коронавируса

Известиявчера в 16:45

В ЕАЭС ввели запрет на экспорт круп, муки и чеснока до 30 июня

ТАССвчера в 15:42

Экспорт круп, муки и чеснока из ЕАЭС запрещен из-за коронавируса

Коммерсантъвчера в 16:10

Экспорт ряда товаров из ЕАЭС запретят из-за пандемии COVID-19

Газета.Ruвчера в 16:05

Экспорт ряда продуктов из ЕАЭС запретят из-за коронавируса

РИА Новостивчера в 15:45

Экспорт ряда продуктов из ЕАЭС запретят до 30 июня

RT на русскомвчера в 16:21
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Музыка

Организаторы «Евровидения» проведут вместо конкурса онлайн-концерт

Организаторы международного музыкального конкурса «Евровидение» 16 мая проведут онлайн-концерт с участием исполнителей из разных стран, выступят в нем участники 2020 года и прошлых лет.
Известия вчера в 21:07
Общество

У главврача больницы в Коммунарке диагностировали коронавирус

Ведомости вчера в 09:06
Общество

В Москве умерли пять пациентов с коронавирусом

В России на сегодняшний день зарегистрировано 2337 заразившихся коронавирусом (1613 из них — в Москве), более 120 человек вылечились.
РИА Новости вчера в 16:43
Общество

Lamborghini займется производством медицинских масок

News.ru вчера в 19:35
Общество

Оперштаб изменил сообщение о сроках режима самоизоляции в Москве

Ранее оперштаб заявил, что, «согласно указу мэра Москвы, режим самоизоляции необходимо соблюдать до 14 апреля».
RT на русском 30 марта в 12:21
Общество

Режим самоизоляции ввели во всех регионах Северного Кавказа

Режим самоизоляции из-за коронавируса введен во всех регионах Северо-Кавказского федерального округа.
ТАСС 00:49
Наука

В России разработали способ уничтожения коронавируса

Российские ученые из Сколково нашли способ эффективно бороться против бактерий, грибков и вирусов.
Известия вчера в 16:00
Общество

Трамп анонсировал нефтяные переговоры с Россией и Саудовской Аравией

Поиском выхода из кризиса на мировом нефтяном рынке займутся вместе Россия, США и Саудовская Аравия.
BFM.ru вчера в 19:26
Общество

В Северной Осетии выявили двух первых заразившихся коронавирусом

В Северной Осетии выявили два первых случая заражения новым коронавирусом. Об этом сообщается на сайте властей региона.
РБК 01:06
Политика

Белоруссия попросила у России помощи в борьбе с коронавирусом

Белоруссия попросила помощи у России в борьбе с распространением коронавируса.
Lenta.ru вчера в 22:26
Общество

В GooglePlay появилось приложение для мониторинга москвичей на карантине

В описании приложении указывается, что оно предназначается «для социального мониторинга граждан и вызова помощи в экстренной ситуации».
Ведомости вчера в 21:18
Транспорт

Власти Петербурга ограничат режим работы метро с 1 апреля

Комитет по транспорту Петербурга 25 марта утвердил список из 120 коммерческих автобусных маршрутов, приостанавливающих работу с 28 марта по 5 апреля 2020 года.
ТАСС вчера в 13:03
Единоборства

Президент UFC сделал заявление о бое Хабиба и Фергюсона

FightTime.ru вчера в 06:10
Экономика

Госдума утвердила введение налога с доходов по вкладам

Законопроект о введении налогообложения доходов по вкладам свыше 1 млн рублей одобрен депутатами Государственной Думы в третьем чтении на пленарном заседании во вторник, 31 марта.
Дума ТВ вчера в 07:58
Общество

В Мосгордуму внесли закон о штрафах за нарушение самоизоляции

Депутат Московской городской думы Кирилл Щитов внес на рассмотрение проект закона о штрафе в размере 4 тыс. руб. для тех, кто нарушает режим самоизоляции, введенный из-за пандемии коронавируса COVID-19.
Газета.Ru вчера в 16:29
Общество

В России проиндексируют социальные пенсии на 6,1% с 1 апреля

В России с 1 апреля будут проиндексированы социальные пенсии на 6,1%.
RT на русском вчера в 17:51
Общество

В России изменили порядок техосмотра автомобилей

В России с 1 марта будущего года автомобили младше четырех лет будут освобождены от необходимости прохождения техосмотра - соответствующий закон приняла Госдума.
Газета.Ru вчера в 13:17
Шоу-бизнес

Максим Матвеев признался, что он тяжело переживал развод с Яной Сексте

Максим Матвеев признался, что он тяжело переживал развод с Яной Сексте Недавно Матвеев в Инстаграм-проекте "Интервью на удаленке" разоткровенничался на тему личной жизни и вспомнил, как разводился с Сексте.
Вокруг ТВ вчера в 12:51
Общество

В Воронежской области вводится режим всеобщей самоизоляции

Губернатор Воронежской области подписал указ, согласно которому все жители региона с 31 марта обязаны не покидать места проживания.
Kursk.com вчера в 08:12
Общество

Госдума приняла закон о праве правительства вводить режим ЧС

Госдума приняла закон о расширении полномочий кабмина и праве правительства вводить режим ЧС.
RT на русском вчера в 04:30
Происшествия

В Новосибирске погиб известный тележурналист Антон Лучанский

Российская газета 30 марта в 23:20
Экономика

ФНС получила доступ к данным об электронных кошельках россиян

С 1 апреля банки будут автоматически уведомлять Федеральную налоговую службу (ФНС) об открытии россиянами персонифицированных электронных кошельков, передает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru 00:25
Гаджеты

Названа дата выхода дешёвого iPhone

Поссер сообщил, что была озвучена дата 15 апреля, а 22 апреля он начнет поступать в магазины, но пока это не точные сроки, так как руководство компании может еще скорректировать дату из-за коронавируса.
Astera вчера в 14:59
Кино

Дуэйн Джонсон рассказал о продолжении фильма «Форсаж: Хоббс и Шоу»

Напомним, первая часть представляла из себя боевик с элементами комедии, по сюжету которого агент Люк Хоббс (Дуэйн Джонсон) и уголовник Декард Шоу (Джейсон Стейтем) должны были преодолеть многочисленные межличностные разногласия, чтобы противостоять злодею с суперсилами.
Слово и Дело вчера в 02:26
Общество

Врач назвала альтернативу чесноку и имбирю для укрепления иммунитета

Врач-диетолог Маргарита Королева рассказала "Вечерней Москве", какими продуктами можно заменить чеснок и имбирь для укрепления иммунитета.
РИА Новости вчера в 20:36
Здоровье

Установлена связь между смертностью от коронавируса и прививкой БЦЖ

Эпидемиологам из США удалось установить наличие связи между смертностью от коронавируса и популярной в России прививкой БЦЖ.
Твой Континент вчера в 04:20
Наука

Ученые из Гонконга нашли эффективный способ борьбы с коронавирусом

Ученые из Университета Гонконга пришли к выводу, что переливание крови от переболевших коронавирусом людей может помочь при лечении новых пациентов, пишет South China Morning Post.
Известия вчера в 23:55
Игры

Call of Duty: Modern Warfare 2 не выйдет в российском PS Store

Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered – полностью вымышленная кампания 2009 года, воссозданная в HD качестве.
The GEEK вчера в 15:53
Общество

Представитель ВОЗ оценила меры России против коронавируса

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович в интервью телеканалу «Россия 24» заявила, что меры, которые принимают в России в связи с пандемией коронавируса, помогут не допустить европейский сценарий распространения инфекции.
RT на русском вчера в 11:25
Космос

NASA готовится нанести удар по летящему к Земле астероиду

РЕН ТВ 30 марта в 21:20
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