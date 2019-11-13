Футбол
Privet-Rostov.ruИз ФК «Ростов» может уйти Карпин и шесть игроков
Клуб находится в сложной ситуации: долги по зарплате перед футболистами составляют три месяца. Спонсоры помощи ФК «Ростов» в последнее время не оказывают, единственная финансовая поддержка идет от компании президента «Ростова» Арташеса Арутюнянца, об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
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Сергей Егоров — о ситуации в донском клуба, которая в ходе паузы в сезоне способна привести к трансферам наиболее ликвидных футболистов Валерий Карпин: «Еще перед сезоном говорил, что «Ростов» будет много пропускать» «Ростов» неудачно провел октябрь и начало ноября, — команда уже не выглядит настолько уверенно, как летом и в начале осени.Спорт-Экспресс02:00
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У «Ростова» финансовые проблемы. Зимой клуб могут покинуть Карпин, шесть игроков и президент
Спорт БИЗНЕС Online03:43
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