Сергей Егоров — о ситуации в донском клуба, которая в ходе паузы в сезоне способна привести к трансферам наиболее ликвидных футболистов Валерий Карпин: «Еще перед сезоном говорил, что «Ростов» будет много пропускать» «Ростов» неудачно провел октябрь и начало ноября, — команда уже не выглядит настолько уверенно, как летом и в начале осени.

с чего всё началось

Клуб находится в сложной ситуации: долги по зарплате перед футболистами составляют три месяца. Спонсоры помощи ФК «Ростов» в последнее время не оказывают, единственная финансовая поддержка идет от компании президента «Ростова» Арташеса Арутюнянца, об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Наше время (г. Ростов-на-Дону)

Из ФК «Ростов» может уйти Карпин и шесть игроков

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