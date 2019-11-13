Футбол

1rnd.ru1rnd.ruИз ФК «Ростов» уволился PR-директор

Футбольный клуб «Ростов» сообщил об уходе своего PR-директора Дениса Штанько. Информация об этом появилась на официальном сайте клуба. «Мы выражаем благодарность Денису за работу в клубе и высоко ценим его вклад в развитие «Ростова»», - сказано в сообщении пресс-службы.
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Из ФК «Ростов» уволился PR-директор

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