Футбол
1rnd.ruИз ФК «Ростов» уволился PR-директор
Футбольный клуб «Ростов» сообщил об уходе своего PR-директора Дениса Штанько. Информация об этом появилась на официальном сайте клуба. «Мы выражаем благодарность Денису за работу в клубе и высоко ценим его вклад в развитие «Ростова»», - сказано в сообщении пресс-службы.
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В министерстве отметили, что среди авторов цитируемого в статье доклада «нет ни одного признанного профессионала».