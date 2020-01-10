Из центрального аппарата ФСБ были уволены 16 человек из отдела «П», причастные к съемке событий во время расстрела на Лубянке. Об этом РБК рассказал источник, близкий к ФСБ. В свою очередь, собеседник Znak.com в силовых структурах сообщил, что уволены пять сотрудников центрального аппарата.

с чего всё началось

Житель подмосковного Подольска Евгений Манюров открыл стрельбу у здания ФСБ на Лубянке вечером 19 декабря. Один сотрудник правоохранительных органов погиб на месте, другой скончался в больнице, еще пять человек, включая одного гражданского, пострадали.

Из ФСБ уволили снимавших стрельбу на Лубянке сотрудников

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