Происшествия

РБКРБКИз ФСБ уволили снимавших стрельбу на Лубянке сотрудников

Из центрального аппарата ФСБ были уволены 16 человек из отдела «П», причастные к съемке событий во время расстрела на Лубянке. Об этом РБК рассказал источник, близкий к ФСБ. В свою очередь, собеседник Znak.com в силовых структурах сообщил, что уволены пять сотрудников центрального аппарата.
Читать в источнике
Комментировать294
с чего всё началось

Из Центрального аппарата ФСБ уволили сотрудников, снимавших стрельбу на Лубянке

Из Центрального аппарата ФСБ России были уволены пять силовиков, которые 19 декабря, находясь в здании ведомства, снимал на камеры мобильных телефонов момент нападения Евгения Манюрова на сотрудников ФСБ и спецоперацию по ликвидации стрелка. Об этом Znak.com сообщил источник в силовых структурах.
Znak.com03:27

Подробнее о событии

Из ФСБ уволили снимавших стрельбу на Лубянке сотрудников

Газета.Ru05:16

После нападения на здание ФСБ начались увольнения

Lenta.ru04:42

Из Центрального аппарата ФСБ уволили сотрудников, снимавших стрельбу на Лубянке

Znak.com03:27

СМИ сообщили об увольнении сотрудников ФСБ, снимавших стрельбу на Лубянке

Коммерсантъ04:11

Из ФСБ уволили сотрудников, которые снимали на видео стрельбу на Лубянке

Эхо Москвы05:01

СМИ сообщили об увольнении снимавших стрельбу на Лубянке сотрудников ФСБ

Говорит Москва03:38

Из ФСБ уволили снимавших стрельбу на Лубянке сотрудников

РБК04:11
Показать все источники
Автоматически обработано 7039 источников, обновлено в 06:22, Ашберн
Общество

Россияне в ночь на 11 января увидят первое лунное затмение в 2020 году

ТАСС Наука вчера в 21:24
Происшествия

Леонардо Ди Каприо спас человека, пробывшего в море 11 часов

Выяснилось также, что мужчина пробыл более 10 часов в воде. Актёр принял решение изменить маршрут следования и спас мужчину.
OvideO.ru 05:57
Общество

Boeing обнародовала внутренние документы по самолету 737 MAX

Компания Boeing обнародовала внутреннюю переписку, в которой отмечается, что сотрудники корпорации знали о проблемах с самолетами 737 Max.
Газета.Ru 03:10
Общество

Жительница Подмосковья выиграла миллиард рублей в лотерею

Обладательницей рекордного лотерейного выигрыша в миллиард рублей оказалась жительница Московской области Надежда Бартош.
Российская газета вчера в 07:49
Шоу-бизнес

Меган Маркл вернулась к сыну в Канаду, оставив принца Гарри в Британии

Герцогиня Сассекская вернулась из Великобритании в Канаду к восьмимесячному сыну Арчи, за которым во время её отсутствия присматривала няня.
News.ru 02:29
Шоу-бизнес

Внучку Михаила Боярского уже сравнивают с Анной Семенович

Наследница звездной династии Боярских, 21-летняя Екатерина, продолжает завоевывать внимание пользователей социальных сетей.
WomanHit.ru вчера в 11:10
Политика

Генсек ОБСЕ прокомментировал ситуацию со Sputnik Эстония

«Обязательства по обеспечению свободы СМИ и свободного распространения информации закреплены в Хельсинском заключительном акте», — отметил генсек ОБСЕ в своём ответе на обращение главного редактора МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргариты Симоньян, направленное в связи с ситуацией со Sputnik Эстония.
RT на русском 04:49
Политика

CNN: украинский самолет был сбит двумя ракетами

Разведка США считает, что разбившийся под Тегераном 8 января украинский самолет был сбит не одной, а двумя иранскими ракетами ПВО.
Газета.Ru 04:12
Армия и оружие

Bloomberg: США усилят военное присутствие в Тихоокеанском регионе

РИА Новости 04:40
Здоровье

На Ямале сократились сроки ожидания МРТ и КТ

Период ожидания специализированной (за исключением высокотехнологичной) медпомощи для онкологических пациентов сократился с 14 календарных до 7 рабочих дней.
ИА Север-пресс 08 января в 23:25
Политика

Зеленский назвал канадцев жителями «Канадии»

Президент Украины Владимир Зеленский допустил ошибку в обращении к гражданам Канады, опубликованном на его странице в твиттере.
РИА Новости 03:31
Происшествия

Умер экс-участник группы «140 ударов в минуту» Юрий Абрамов

Бывший участник поп-группы "140 ударов в минуту" Юрий Абрамов умер 9 января в возрасте 47 лет в Подмосковье.
ТАСС 05:28
Шоу-бизнес

От блога Заворотнюк массово отписываются пользователи

Позже близкие актрисы решили создать аккаунт в социальных сетях.
Kleo.ru 04:39
Политика

Иранские СМИ показали видео с черными ящиками упавшего Boeing

В Иране СМИ опубликовали видеозапись передачи для исследования бортовых самописцев разбившегося в Тегеране Boeing.
Московский Комсомолец 05:42
Происшествия

Обледенение назвали возможной причиной крушения самолёта в Алма-Ате

RT на русском 04:26
Происшествия

Российский танкер столкнулся с рыболовецким судном у берегов Турции

РБК 02:50
Технологии

Цукерберг поделился ожиданиями от следующего десятилетия

РБК 04:24
Происшествия

В СК заявили об объективности в деле экс-заведующей роддомом Сармосян

Следствие, несмотря на общественный резонанс, намерено объективно расследовать дело бывшей заведующей роддомом №27 Москвы Марины Сармосян, обвиняемой в халатности и уволенной со своего поста после многочисленных жалоб пациенток, заявил заместитель руководителя 1-го отдела по расследованию особо важных дел столичного главка Следственного комитета (СК) России Владимир Меньшов.
РИА Новости 03:43
Политика

Суд Абхазии рассмотрит кассацию на итоги выборов президента 10 января

Ранее Верховный суд Абхазии включил в состав кассационной коллегии Онищенко после отвода одного из трех судей, рассматривающих жалобу Квицинии на решение суда первой инстанции, подтвердившего результаты выборов президента республики.
ТАСС 04:15
Происшествия

Трое студентов-медиков семь часов делали ампутацию ноги

На семь часов затянули операцию по ампутации ноги три неопытных студента-медика.
Вести.Ru 01:35
Политика

Иран пригласил США участвовать в расследовании крушения Boeing

РБК вчера в 20:05
Шоу-бизнес

Возлюбленная Илона Маска Клэр Буше родит ему ребенка

Другой фолловер исполнительницы заявил, что ее интересуют деньги Илона Маска.
OAnews 01:24
Армия и оружие

Запуск «Кинжала» в Черном море показали на видео

Опубликовано видео запуска гиперзвуковой аэробаллистической ракеты "Кинжал" на совместных учениях Северного и Черноморского флотов в Черном море.
Газета.Ru 02:00
Экономика

Власти Грузии расторгают договор с «Консорциумом развития Анаклии»

Договор с «Консорциумом развития Анаклии» о поиске инвестора для строительства черноморского порта в Грузии грузинское правительство решило расторгнуть.
REGNUM вчера в 04:11
Финансы

Официальный курс евро опустился на 1,3 рубля

Официальный курс евро к рублю, установленный Центральным банком России на пятницу, 10 января, опустился на 1,3222 рубля - до 68,0555 рубля, курс доллара уменьшился на 67,17 копейки - до 61,234 рубля, следует из данных ЦБ.
Газета.Ru вчера в 05:36
Политика

Ирак возобновил переговоры по закупке российской ЗРС С-300

Ирак возобновил переговоры с Россией по закупке зенитных комплексов С-300.
Военное обозрение вчера в 09:06
Хоккей

Панарин установил рекорд «Рейнджерс», превзойдя достижение Гретцки

RT на русском 01:19
Шоу-бизнес

Александр Ревва женился в четвертый раз

Торжественная церемония состоялась на Мальдивах. Интересно, что избранницей артиста стала его законная жена Анжелика - снова.
Московский Комсомолец 04:33
Политика

Появилось новое видео крушения украинского самолета в Иране

Lenta.ru 03:22
Политика

Владимир Путин определил дату послания Федеральному Собранию

В этом году президент Владимир Путин выступит с традиционным посланием Федеральному Собранию в среду, 15 января.
Взгляд-инфо вчера в 04:06
Главное