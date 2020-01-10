Происшествия
РБКИз ФСБ уволили снимавших стрельбу на Лубянке сотрудников
Из центрального аппарата ФСБ были уволены 16 человек из отдела «П», причастные к съемке событий во время расстрела на Лубянке. Об этом РБК рассказал источник, близкий к ФСБ. В свою очередь, собеседник Znak.com в силовых структурах сообщил, что уволены пять сотрудников центрального аппарата.
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с чего всё началось
Из Центрального аппарата ФСБ России были уволены пять силовиков, которые 19 декабря, находясь в здании ведомства, снимал на камеры мобильных телефонов момент нападения Евгения Манюрова на сотрудников ФСБ и спецоперацию по ликвидации стрелка. Об этом Znak.com сообщил источник в силовых структурах.Znak.com03:27
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