Из Центрального аппарата ФСБ России были уволены пять силовиков, которые 19 декабря, находясь в здании ведомства, снимал на камеры мобильных телефонов момент нападения Евгения Манюрова на сотрудников ФСБ и спецоперацию по ликвидации стрелка. Об этом Znak.com сообщил источник в силовых структурах.

с чего всё началось

Из центрального аппарата ФСБ были уволены 16 человек из отдела «П», причастные к съемке событий во время расстрела на Лубянке. Об этом РБК рассказал источник, близкий к ФСБ. В свою очередь, собеседник Znak.com в силовых структурах сообщил, что уволены пять сотрудников центрального аппарата.

Из ФСБ уволили снимавших стрельбу на Лубянке сотрудников

Политика Генсек ОБСЕ прокомментировал ситуацию со Sputnik Эстония «Обязательства по обеспечению свободы СМИ и свободного распространения информации закреплены в Хельсинском заключительном акте», — отметил генсек ОБСЕ в своём ответе на обращение главного редактора МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргариты Симоньян, направленное в связи с ситуацией со Sputnik Эстония.

Политика CNN: украинский самолет был сбит двумя ракетами Разведка США считает, что разбившийся под Тегераном 8 января украинский самолет был сбит не одной, а двумя иранскими ракетами ПВО.

Политика Зеленский назвал канадцев жителями «Канадии» Президент Украины Владимир Зеленский допустил ошибку в обращении к гражданам Канады, опубликованном на его странице в твиттере.

Происшествия В СК заявили об объективности в деле экс-заведующей роддомом Сармосян Следствие, несмотря на общественный резонанс, намерено объективно расследовать дело бывшей заведующей роддомом №27 Москвы Марины Сармосян, обвиняемой в халатности и уволенной со своего поста после многочисленных жалоб пациенток, заявил заместитель руководителя 1-го отдела по расследованию особо важных дел столичного главка Следственного комитета (СК) России Владимир Меньшов.

Политика Суд Абхазии рассмотрит кассацию на итоги выборов президента 10 января Ранее Верховный суд Абхазии включил в состав кассационной коллегии Онищенко после отвода одного из трех судей, рассматривающих жалобу Квицинии на решение суда первой инстанции, подтвердившего результаты выборов президента республики.

Финансы Официальный курс евро опустился на 1,3 рубля Официальный курс евро к рублю, установленный Центральным банком России на пятницу, 10 января, опустился на 1,3222 рубля - до 68,0555 рубля, курс доллара уменьшился на 67,17 копейки - до 61,234 рубля, следует из данных ЦБ.