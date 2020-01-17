Политика

РИА НовостиРИА НовостиИз ГД отозвали проект о ликвидации партий за зарубежное финансирование

Законопроект, которым предлагается установить дополнительные основания для ликвидации политических партий в РФ, в том числе в случае финансирования избирательных кампаний или кандидатов из-за рубежа, отозван из Госдумы, следует из электронной базы данных нижней палаты парламента.
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Из ГД отозвали проект о ликвидации партий за зарубежное финансирование

РИА Новости08:03

Единороссы предлагают ликвидировать партии за получение иностранного финансирования

ТАССвчера в 11:26

«Единая Россия» отозвала закон о ликвидации партий

Московский Комсомолец08:47

В Думу внесен проект о ликвидации партий за неуважение к стране и обществу

Интерфаксвчера в 12:27

Поправки об основаниях для ликвидации партий отозваны для доработки

Российская газета05:41

Из Госдумы отозвали законопроект об иностранном финансировании партий

РБК10:19

Закрывать партии из-за зарубежного финансирования пока не будут

Красная весна08:50
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В центре Москвы скорректируют цены на парковку

На нескольких платных парковках в центре Москвы будут скорректированы парковочные тарифы — как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения, сообщил ГКУ «Администратор Московского парковочного пространства» (АМПП).
Коммерсантъ 10:58
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Украинский клуб уволил футболиста за отдых в России

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Минобороны России ранее опубликовало рассекреченные архивные документы к 75-летию освобождения Варшавы от фашистов.
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Названы комплектации кроссовера Skoda Karoq в России

По прогнозам экспертов издания "Новые автомобили", ключевыми соперниками нового Skoda Karoq на рынке РФ должны стать корейские Kia Seltos, Hyundai Creta, Kia Sportage и Hyundai Tucson, а также японский Nissan Qashqai, французский Renault Arkana и немецкий Volkswagen Tiguan.
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Медведев готовил реформу политической системы

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Хет-трик Овечкина принес «Вашингтону» победу

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Обращение к российскому президенту Владимиру Путину направил командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар, сообщили 17 января в пресс-службе Кремля.
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Стало известно, когда объявят новый состав правительства

Новые состав правительства объявят во вторник, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.
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Общество

Минниханов едет на экономический форум в Давос в статусе единственного

Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов примет участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе, который пройдет с 20 по 24 января, сообщила глава пресс-службы президента Лилия Галимова.
Казанский репортер 07:32
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Белорусская биатлонистка стреляла по мишеням сборной России

Во время пятого этапа Кубка мира белорусская биатлонистка начала стрелять по щиту россиянки Кристины Резцовой.
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Госдепартамент США ввел санкции против генерала КСИР

США ввели ограничительные меры против генерала Корпуса стражей исламской революции Хасана Шавапура.
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16-летняя девушка покончила с собой, не желая выходить замуж

В Екатеринбурге под окнами одного из домов нашли тело 16-летней девушки. В этом доме она жила вместе с родителями на восьмом этаже.
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Зеленский не принял отставку премьер-министра

Президент Украины Владимир Зеленский дал премьер-министру Алексею Гончаруку и его правительству шанс работать дальше, передает "Интерфакс".
Газета.Ru 12:39
Политика

Помпео отреагировал на смену правительства в России

Действия Вашингтона «вряд ли изменятся» из-за перестановок в российском правительстве, так как поддерживает отношения не с отдельными правительствами, а со странами в целом, заявил американский госсекретарь Майк Помпео в интервью журналисту Тони Катцу.
РБК 13:19
Политика

Гончарук разберется с высокими премиями руководству «Нафтогаза»

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу на совещании поручил премьеру Алексею Гончаруку разобраться с высокими премиями руководства национальной акционерной компании (НАК) "Нафтогаз Украины" после выигрыша иска в Стокгольмском арбитраже против "Газпрома".
РИА Новости 13:10
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Глава правительства оказался композитором песен Григория Лепса

МедиаЗавод вчера в 07:32
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При ракетном ударе Ирана пострадали 11 американских военных

РИА Новости вчера в 22:40
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Главу МВД Коми арестовали по делу о взяточничестве

РБК 13:07
Общество

Раритетную золотую монету 1936 года продали в Лондоне за $1,3 млн

Редкая монета английского Королевского монетного двора (Royal Mint) номиналом 1 фунт стерлингов 1936 года выпуска с профилем британского короля Эдуарда VIII, правившего с 20 января по 11 декабря 1936 года, продана в Лондоне за рекордную сумму - 1 млн фунтов стерлингов (около $1,3 млн).
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Решение о порядке медосмотра для водителей могут представить в феврале

Решение о новом порядке обязательного медицинского освидетельствования водителей и кандидатов в водители планируется принять в феврале, заявил главный внештатный нарколог Минздрава России Евгений Брюн.
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В правительстве надеются на принятие новой пенсионной схемы весной

Правительство не отказывается от идеи провести через Госдуму законопроект о новой разновидности пенсионных накоплений - гарантированном пенсионном плане (ГПП).
Газета.Ru 15 января в 10:38
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Эминем без анонса выпустил новый альбом

Американский рэпер Эминем (Маршалл Мэзерс) выпустил альбом Music to Be Murdered By без анонсов и предварительной рекламы.
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Мишустин выступил против отмены пенсионной реформы

Кандидат в премьер-министры РФ Михаил Мишустин на встрече с фракцией КПРФ в Госдуме выступил против отмены пенсионной реформы, высказав мнение, что «лучше ничего не трогать».
Национальная служба новостей вчера в 03:27
Общество

В Гидрометцентре прогнозируют похолодание в феврале

Ранее Роман Вильфанд в беседе с RT прокомментировал заявление депутата Госдумы Алексея Журавлёва, который не исключил, что причиной аномальной погоды в России является применение США климатического оружия.
RT на русском 15 января в 21:09
Футбол

Три игрока из ПФЛ делали ставки на матчи своих команд

Три игрока из клубов Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) были уличены в ставках на игры своих команд.
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Модель Ксения Пунтус назвала падение из окна случайностью

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Американские СМИ сравнили Путина с Берни Сандерсом

Рассматривая список мер социальной поддержки, Эвансу пришло на ум сравнить Владимира Путина с самым популярным в США политиком-социалистом Берни Сандерсом.
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Армия и оружие

Вооруженные силы Сирии уничтожили около 50 боевиков в Идлибе и Алеппо

Около 50 боевиков было уничтожено вооруженными силами САР в ходе атак на позиции правительственных сил в сирийских провинциях Идлиб и Алеппо, сообщил на брифинге руководитель российского центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии Юрий Боренков.
РИА Новости 12:08
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