Законопроект, которым предлагается установить дополнительные основания для ликвидации политических партий в РФ, в том числе в случае финансирования избирательных кампаний или кандидатов из-за рубежа, отозван из Госдумы, следует из электронной базы данных нижней палаты парламента.

Из ГД отозвали проект о ликвидации партий за зарубежное финансирование

Общество В центре Москвы скорректируют цены на парковку На нескольких платных парковках в центре Москвы будут скорректированы парковочные тарифы — как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения, сообщил ГКУ «Администратор Московского парковочного пространства» (АМПП).

Авто Названы комплектации кроссовера Skoda Karoq в России По прогнозам экспертов издания "Новые автомобили", ключевыми соперниками нового Skoda Karoq на рынке РФ должны стать корейские Kia Seltos, Hyundai Creta, Kia Sportage и Hyundai Tucson, а также японский Nissan Qashqai, французский Renault Arkana и немецкий Volkswagen Tiguan.

Политика Медведев готовил реформу политической системы Премьер-министр Дмитрий Медведев в конце 2019 года собирался изменить политическую систему страны.

Политика Халифа Хафтар написал Путину письмо Обращение к российскому президенту Владимиру Путину направил командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар, сообщили 17 января в пресс-службе Кремля.

Общество Минниханов едет на экономический форум в Давос в статусе единственного Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов примет участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе, который пройдет с 20 по 24 января, сообщила глава пресс-службы президента Лилия Галимова.

Биатлон Белорусская биатлонистка стреляла по мишеням сборной России Во время пятого этапа Кубка мира белорусская биатлонистка начала стрелять по щиту россиянки Кристины Резцовой.

Политика Зеленский не принял отставку премьер-министра Президент Украины Владимир Зеленский дал премьер-министру Алексею Гончаруку и его правительству шанс работать дальше, передает "Интерфакс".

Политика Помпео отреагировал на смену правительства в России Действия Вашингтона «вряд ли изменятся» из-за перестановок в российском правительстве, так как поддерживает отношения не с отдельными правительствами, а со странами в целом, заявил американский госсекретарь Майк Помпео в интервью журналисту Тони Катцу.

Политика Гончарук разберется с высокими премиями руководству «Нафтогаза» Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу на совещании поручил премьеру Алексею Гончаруку разобраться с высокими премиями руководства национальной акционерной компании (НАК) "Нафтогаз Украины" после выигрыша иска в Стокгольмском арбитраже против "Газпрома".

Общество Раритетную золотую монету 1936 года продали в Лондоне за $1,3 млн Редкая монета английского Королевского монетного двора (Royal Mint) номиналом 1 фунт стерлингов 1936 года выпуска с профилем британского короля Эдуарда VIII, правившего с 20 января по 11 декабря 1936 года, продана в Лондоне за рекордную сумму - 1 млн фунтов стерлингов (около $1,3 млн).

Общество Решение о порядке медосмотра для водителей могут представить в феврале Решение о новом порядке обязательного медицинского освидетельствования водителей и кандидатов в водители планируется принять в феврале, заявил главный внештатный нарколог Минздрава России Евгений Брюн.

Музыка Эминем без анонса выпустил новый альбом Американский рэпер Эминем (Маршалл Мэзерс) выпустил альбом Music to Be Murdered By без анонсов и предварительной рекламы.

Политика Мишустин выступил против отмены пенсионной реформы Кандидат в премьер-министры РФ Михаил Мишустин на встрече с фракцией КПРФ в Госдуме выступил против отмены пенсионной реформы, высказав мнение, что «лучше ничего не трогать».

Общество В Гидрометцентре прогнозируют похолодание в феврале Ранее Роман Вильфанд в беседе с RT прокомментировал заявление депутата Госдумы Алексея Журавлёва, который не исключил, что причиной аномальной погоды в России является применение США климатического оружия.

Политика Американские СМИ сравнили Путина с Берни Сандерсом Рассматривая список мер социальной поддержки, Эвансу пришло на ум сравнить Владимира Путина с самым популярным в США политиком-социалистом Берни Сандерсом.