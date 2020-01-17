Политика
РИА НовостиИз ГД отозвали проект о ликвидации партий за зарубежное финансирование
Законопроект, которым предлагается установить дополнительные основания для ликвидации политических партий в РФ, в том числе в случае финансирования избирательных кампаний или кандидатов из-за рубежа, отозван из Госдумы, следует из электронной базы данных нижней палаты парламента.
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Здоровье
Алексей Текслер пообещал новое оборудование магнитогорскому медцентру
Футбол
«Хетафе» на выезде разгромил «Леганес»
В матче 20 туре испанской Примеры «Хетафе» обыграл «Леганес» со счетом 0:3. Все вопросы о победителе гости сняли еще в первом тайме.
Общество
Путин предложил ввести выплаты на детей в возрасте с 3 до 7 лет
Президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию предложил ввести ежемесячные выплаты на детей с трех до семи лет для семей с низким доходом.
Экономика
Сдающих квартиры обяжут уплатить 200 миллиардов налогов
Собственников сдающегося внаем жилья могут обязать зарегистрироваться на специальной платформе и платить налоги.
Автоспорт
«КамАЗ-мастер» выиграл ралли «Дакар»
43-летний гонщик выиграл общий зачет ралли «Дакар» второй раз в карьере. В его экипаж вошли штурман Андрей Мокеев и механик Игорь Леонов.
Политика
Чуйченко и Голодец не войдут в новое правительство
В мае 2018 года вошла в состав второго правительства Медведева, сохранив пост вице-премьера.
Политика
Киев в стратегии нацбезопасности призвал улучшить отношения с Россией
Проект стратегии национальной безопасности Украины предусматривает меры по уменьшению напряженности в двухсторонних отношениях с Россией, сообщила пресс-служба офиса украинского президента.
Шоу-бизнес
Кейт Миддлтон призналась, что принц Уильям не хочет четвертого ребенка
Кейт Миддлтон дала поклонникам понять, что ее супруг принц Уильям не хочет четвертого ребенка.
Общество
Disney проведет ребрендинг киностудии 20th Century Fox
Ожидается, что компания уберет слово Fox в названии киностудии 20th Century Fox и ее дочерней компании Fox Searchlight Pictures.
Футбол
«Шальке» разобрался с гладбахской «Боруссией» на старте второго круга
В пятницу в чемпионате Германии стартовал второй круг матчем между «Шальке» и гладбахской «Боруссией».
Политика
Зеленский потребовал найти причастных к записи разговоров Гончарука
Владимир Зеленский потребовал установить личности причастных к появлению аудиозаписи беседы премьер-министра Алексея Гончарука с министрами и представителями Нацбанка, говорится на сайте главы Украины.
Здоровье
Глава Удмуртии рассказал о развитии здравоохранения республики
Глава Удмуртии прокомментировал Послание Президента России к Федеральному Собранию.
Политика
Маршал Хафтар написал письмо Путину
Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) маршал Халифа Хафтар написал письмо Владимиру Путину, в котором поблагодарил его за усилия по установлению мира и стабильности в североафриканской стране, сообщили в пресс-службе Кремля.
Авто
Tesla показала дизайн нового электрокара
Компания Tesla Motors опубликовала дизайн-скетч новой неизвестной модели.
Происшествия
На трассе М-4 в Адыгее столкнулись более 20 машин, есть погибшие
На федеральной автодороге М-4 "Дон" в Адыгее столкнулись более двадцати легковых автомобилей, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб республики.
Шоу-бизнес
Грудь Бузовой вызвала споры в Сети
Противозачаточные пить начала, вот и выросла грудь. Кто-то предполагает, что Бузова воспользовалась услугами хирурга.
Шоу-бизнес
Хейтерам на обвинения в фотошопе ответила Виктория Боня
Экс-участница «Дома-2» не стала молчать и ответила хейтерам.
Политика
Джо Байден считает, что Facebook приобрела слишком большую власть
Байден обвиняет Facebook в "распространении ложной информации, о которой они [в Facebook - прим. ред.] знают, что это ложь", ссылаясь на политику платформы, которая позволяет политикам делать ложные заявления в рекламе.
Футбол
Стала известна сумма, за которую «Динамо» покупает Соболева
Здоровье
В Японии зафиксировали первый случай заражения пневмонией нового типа
Власти Японии подтвердили первый на территории страны случай заражения вирусом пневмонии нового типа, вспышка которого произошла в Китае.
Политика
В Минпросвещения прокомментировали критику Госдумы
Критика, прозвучавшая в адрес министерства просвещения на встречах депутатов Госдумы с кандидатом на должность премьера Михаилом Мишустиным, говорит о том, что повестка ведомства актуальна, считает первый заместитель главы Минпросвещения Павел Зенькович.
Политика
Путин поздравил с днем рождения Татьяну Юмашеву
Президент РФ Владимир Путин поздравил Татьяну Юмашеву с днем рождения, заехав к ней в гости, сообщила пресс-служба Кремля в пятницу.
Политика
Киев опротестовал в ММО расширение систем оповещения РФ на Азовское море
Расширение вещания российского комплекса системы оповещения NAVTEX на акваторию Азовского моря якобы угрожает безопасности навигации, заявила делегация Украины на заседании подкомитета по навигации, радиосвязи, поиску и спасению Международной морской организации (ММО) в Лондоне.
Космос
В звездных «яслях» созвездия Персея нашли молекулы жизни
Астрономы обнаружили в далеких «звездных яслях» органические молекулы, важные для зарождения жизни.
Космос
Новый робот «Роскосмоса» займётся опасными работами на МКС
Отмечается, что «на втором этапе предполагается проведение исследований возможностей использования антропоморфной робототехнической системы на борту российского сегмента МКС с целью замены экипажа при выполнении опасных и рутинных работ» с целью повысить эффективность выполнения программы научно-прикладных исследований.
Экономика
На нацпроекты в 2019 году не успели потратить 150 млрд рублей
Расходы федерального бюджета на реализацию национальных проектов в 2019 году исполнены на 91,4% - 1,6 трлн рублей из 1,75 трлн рублей.